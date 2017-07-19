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Группа «Кронштадт» представила комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами российского производства

20.07.2017 АО "Группа Кронштадт" 408 0
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Беспилотник «Орион»
Беспилотник «Орион»
Источник: missiles2go.ru

Группа «Кронштадт», входящая в Группу АФК «Система», лидер российской беспилотной индустрии, провела в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 премьерный показ Комплекса воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) «Орион-Э».


«Орион-Э» - это первый в России комплекс с БЛА большой продолжительности полета, соответствующий по международной классификации классу Medium Altitude Long Endurance - MALE (Средневысотные БЛА большой продолжительности полета) – более 500 км (1000-1500 кг).


Новая разработка выводит Россию на новый уровень технологий: беспилотные летательные аппараты, входящие в состав комплекса, не уступают передовым мировым аналогам, обладают превосходными характеристиками по дальности и продолжительности полета.


Применение современных авиационных технологий, программирование бортовых систем и высокий уровень автоматизации выполнения летных процедур обеспечивают надежность и устойчивость в полете, и позволяют выполнять продолжительные миссии в сложных условиях.


Генеральный директор Группы «Кронштадт» Армен Исаакян комментирует презентацию Комплекса:


«На МАКСе мы представили целый ряд передовых разработок в области беспилотных авиационных систем. Комплекс воздушной разведки «Орион-Э» среди них, безусловно, важнейший. Мы осознаем значимость этого достижения в контексте технологической независимости нашей Родины, в том числе, ее экспортного потенциала в этой области. На сегодняшний день Группа «Кронштадт» - первая и единственная, кто справился с этой задачей. Помимо беспилотных авиационных систем, мы работаем и над морскими и сухопутными робототехническими системами и видим в этом огромный потенциал».

Беспилотные летательные аппараты тяжелого класса являются целевыми стратегическими сегментами «Кронштадта». Группа продолжает развивать компетенции и технологии, связанные также с системами управления и обработки данных, полезными нагрузками и наземными компонентами комплексов с БЛА.


В состав комплекса входят несколько БЛА, система автоматического взлета и посадки, наземный пункт управления и обработки, аэродромное технологическое оборудование. В составе наземного пункта управления реализованы уникальные программные средства обработки и представления информации на основе современных геоинформационных технологий.


Справочно:

Комплекс «Орион-Э» предназначен для ведения воздушной разведки и информационного обеспечения подразделений вооружённых сил, включая:

  • воздушное патрулирование;
  • доразведку наземных объектов с целью обеспечения целеуказанием и корректировки огня;
  • оценку результатов нанесения ударов;
  • топографическую разведку местности.


«Орион-Э» обеспечивает получение информации с определением координат объектов в масштабе времени близком к реальному. В наземном модуле управления комплекса реализован уникальный интуитивно-понятный программный интерфейс, автоматизирующий контроль оператора за ходом выполнения миссии и позволяющий ему концентрироваться на ключевых задачах.
19.07.2017
Права на данный материал
принадлежат АО "Группа Кронштадт"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Продукция
Орион БПЛА
Компании
Кронштадт
Проекты
БПЛА
ИТ

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