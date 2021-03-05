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Независимое военное обозрение

Беспилотный «Иноходец», танк «Прорыв» и стратегический «Кедр»

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Танк Т-90М «Прорыв» готов к отправке в войска. Фото пресс-службы УВЗ
Танк Т-90М «Прорыв» готов к отправке в войска. Фото пресс-службы УВЗ.

Армии предложены новинки, способные изменить ход боевых действий

Министр обороны Сергей Шойгу ознакомился с процессом производства новейших беспилотных аппаратов большой продолжительности полета «Орион», имеющих у военных индекс «Иноходец». Уже в этом году армия получит шесть-семь таких комплексов. В каждом из них по три летательных аппарата, способных обеспечить разведку, а также уничтожение различных целей – от бронетехники до хорошо защищенных объектов противника.

Для Российской армии «Иноходец» – уникальное изделие, и дело не в конструкции – он по виду отдаленно напоминает американский MQ-1 Predator, – дело в том спектре задач, которые он способен решать. Это первая беспилотная ударная машина, поступившая в армию. Она прошла проверку в Сирии. Минобороны впервые показало видеоролик боевого применения робота: дрон успешно поразил несколько наземных целей.

«На БПЛА «Орион» установлены поршневые двигатели российского производства АПД-115. На момент разработки аппарата технология создания авиационных поршневых двигателей у нас была утеряна, и двигатели пришлось разрабатывать практически заново. Совсем недавно АО «Кронштадт» создало подразделение по выпуску двигателей, ориентированных не только на установку на собственные БЛА, но и на внешний рынок», – сообщили «НВО» в АО «Кронштадт».

Сергей Шойгу уделяет большое внимание взаимодействию с авиастроителями и регулярно, раз в квартал, заслушивает их по выполнению гособоронзаказа. Так, в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа глава военного ведомства проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на крупнейшем в России авиастроительном предприятии «Авиастар-СП», входящем в состав ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация». На заводе он поставил задачу выйти на производство до 10 военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А в год, а в перспективе на выпуск 20 новых и модернизированных самолетов это модификации с тем, чтобы к 2030 году их парк превысил 250 машин. Он также отметил, что в прошлом году были отремонтированы шесть самолетов Ан-124. «Надеюсь, что мы выйдем на необходимое число исправных самолетов», – сказал он.

На этой неделе концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» передал в войска очередную партию танков Т-90М «Прорыв». В настоящее время Т-90М – наиболее современный представитель семейства танков Т-90. Он получил принципиально новую башню. В ней размещена 125-мм пушка, обеспечивающая применение современных боеприпасов высокого могущества, а также управляемых ракет, позволяющих поражать бронированные цели на дальность до 5 км.

При этом конструкторам удалось существенно увеличить внутренний забронированный объем, что позволило разместить вновь вводимое оборудование и улучшить условия работы экипажа. На танке стоит панорамный прицел командира, высокоавтоматизированная система управления огнем. Машина интегрирована в сетецентрическую систему тактического управления – последняя еще называется «армейским интернетом», так как объединяет на поле боя все объекты, оснащенные подобными комплексами. Благодаря этому танк может получать целеуказание, что называется, на ощупь. Все нововведения на Т-90М вплотную приближают его к самой современной боевой машине – Т-14 «Армата».

Сенсацией можно назвать сообщение представителя ракетно-космической области о начале работ по новому стратегическому ракетному комплексу «Кедр». Единственная информация по проекту, что это «работы в рамках модернизации стратегического вооружения. Одно из направлений по созданию ракетного комплекса нового поколения», отметил источник ТАСС в ракетно-космической отрасли. Если учесть, что на вооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) относительно недавно стали поступать современные ракетные комплексы «Ярс», идет подготовка к началу испытаний новой тяжелой баллистической ракеты «Сармат», морская составляющая сил ядерного сдерживания активно вооружается ракетой «Булава», то возникает вопрос: какую именно из ракет предстоит модернизировать?

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Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
MQ-1 Predator
Ан-124
Армата
Булава-30
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Орион БПЛА
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Сармат МБР
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1 комментарий
№1
05.03.2021 01:54
...АО «Кронштадт» создало подразделение по выпуску двигателей, ориентированных не только на установку на собственные БЛА...
Заранее было понятно при переезде на территорию московского двигателестроительного предприятия, поршневой автомобильный от АУРУС пока лучше всех, но просится всю линейку малых ГТД от ВСУ самолетов и вертолетов  доделать для электрогенераторов и элдвигателей, тем более пока все получается в технологиях на Як-40. Конечно военным не нравятся ресурс в разы меньше, но сделать преднамеренно под ежемесячный ремонт с заменой, 3D печать опять же удешевит. Практика большая была во время войны в Чечне, вертолетные ГТД гоняли круглосуточно и на радость М-С фуры и ВТА шли колонной туда и обратно за сотни млн$ на ремонт.
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