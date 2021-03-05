Беспилотный «Иноходец», танк «Прорыв» и стратегический «Кедр»

Армии предложены новинки, способные изменить ход боевых действий

Министр обороны Сергей Шойгу ознакомился с процессом производства новейших беспилотных аппаратов большой продолжительности полета «Орион», имеющих у военных индекс «Иноходец». Уже в этом году армия получит шесть-семь таких комплексов. В каждом из них по три летательных аппарата, способных обеспечить разведку, а также уничтожение различных целей – от бронетехники до хорошо защищенных объектов противника.

Для Российской армии «Иноходец» – уникальное изделие, и дело не в конструкции – он по виду отдаленно напоминает американский MQ-1 Predator, – дело в том спектре задач, которые он способен решать. Это первая беспилотная ударная машина, поступившая в армию. Она прошла проверку в Сирии. Минобороны впервые показало видеоролик боевого применения робота: дрон успешно поразил несколько наземных целей.

«На БПЛА «Орион» установлены поршневые двигатели российского производства АПД-115. На момент разработки аппарата технология создания авиационных поршневых двигателей у нас была утеряна, и двигатели пришлось разрабатывать практически заново. Совсем недавно АО «Кронштадт» создало подразделение по выпуску двигателей, ориентированных не только на установку на собственные БЛА, но и на внешний рынок», – сообщили «НВО» в АО «Кронштадт».

Сергей Шойгу уделяет большое внимание взаимодействию с авиастроителями и регулярно, раз в квартал, заслушивает их по выполнению гособоронзаказа. Так, в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа глава военного ведомства проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на крупнейшем в России авиастроительном предприятии «Авиастар-СП», входящем в состав ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация». На заводе он поставил задачу выйти на производство до 10 военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А в год, а в перспективе на выпуск 20 новых и модернизированных самолетов это модификации с тем, чтобы к 2030 году их парк превысил 250 машин. Он также отметил, что в прошлом году были отремонтированы шесть самолетов Ан-124. «Надеюсь, что мы выйдем на необходимое число исправных самолетов», – сказал он.

На этой неделе концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» передал в войска очередную партию танков Т-90М «Прорыв». В настоящее время Т-90М – наиболее современный представитель семейства танков Т-90. Он получил принципиально новую башню. В ней размещена 125-мм пушка, обеспечивающая применение современных боеприпасов высокого могущества, а также управляемых ракет, позволяющих поражать бронированные цели на дальность до 5 км.

При этом конструкторам удалось существенно увеличить внутренний забронированный объем, что позволило разместить вновь вводимое оборудование и улучшить условия работы экипажа. На танке стоит панорамный прицел командира, высокоавтоматизированная система управления огнем. Машина интегрирована в сетецентрическую систему тактического управления – последняя еще называется «армейским интернетом», так как объединяет на поле боя все объекты, оснащенные подобными комплексами. Благодаря этому танк может получать целеуказание, что называется, на ощупь. Все нововведения на Т-90М вплотную приближают его к самой современной боевой машине – Т-14 «Армата».

Сенсацией можно назвать сообщение представителя ракетно-космической области о начале работ по новому стратегическому ракетному комплексу «Кедр». Единственная информация по проекту, что это «работы в рамках модернизации стратегического вооружения. Одно из направлений по созданию ракетного комплекса нового поколения», отметил источник ТАСС в ракетно-космической отрасли. Если учесть, что на вооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) относительно недавно стали поступать современные ракетные комплексы «Ярс», идет подготовка к началу испытаний новой тяжелой баллистической ракеты «Сармат», морская составляющая сил ядерного сдерживания активно вооружается ракетой «Булава», то возникает вопрос: какую именно из ракет предстоит модернизировать?