Тульские оборонные предприятия представили на МАКС-2017 свои ракеты "Гермес" и "Мера"
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Пусковая установка ПТРК "Гермес-А" / "Клевок-А", авиасалон МАКС-2009 Источник: http://missiles.ru
Тульское НПО "Стрела" представило на авиасалоне новые разработки предприятия, предназначенные для разведки ракетных войск и артиллерии, а также радиолокационные станции и комплексы
ТАСС, 18 июля. Тульские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) представили на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в Жуковском свои перспективные разработки, в том числе предназначенные для разведки ракетных войск и артиллерии. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе губернатора региона.
"Свою продукцию на авиасалоне представили ведущие оборонно-промышленные предприятия Тульской области: Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова представило макеты ракеты "Гермес", метерологической ракеты "Мера", предназначенной для зондирования верхних слоев атмосферы до 100 км, комплексов "Панцирь-М" (морской) и "Корнет". Предприятие НПО "Сплав" демонстрирует макеты реактивных снарядов к реактивным системам залпового огня "Град", "Ураган", "Смерч", а также продукцию авиационного направления", - отметили в пресс- службе.
По данным властей региона, тульское НПО "Стрела" показало новые разработки предприятия, предназначенные для разведки ракетных войск и артиллерии ВС РФ, радиолокационные станции и комплексы. "Наш регион в очередной раз подтвердил, что входит в число лидеров среди разработчиков и производителей оборонной продукции, в том числе для защиты воздушного пространства страны. Наши предприятия производят вооружение для авиации, комплексы ПВО и радиоэлектронной разведки, это мощная, надежная и современная техника. Тульская оборонка и в дальнейшем готова обеспечивать российскую армию новейшим вооружением", - подчеркнул губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Ранее ТАСС сообщал, что оборонные предприятия Тульской области получат до 2020 года по гособоронзаказу более 20 млрд рублей. В настоящее время в регионе действует 25 предприятий ОПК, крупнейшие из них: Конструкторское бюро приборостроения им. А. Шипунова, "Сплав", Тульский оружейный завод, Тульский машзавод, "Стрела", на которых производят зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", реактивные системы залпового огня "Град", "Ураган", "Смерч", радиолокационные системы "Зоопарк", "Фара", "Аистенок".
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19.07.2017
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