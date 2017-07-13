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Румыния намерена приобрести в США семь батарей ЗРК "Пэтриот" – DSCA

14.07.2017 ЦАМТО 102 0
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Patriot
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot во время совместных учений с польскими военными
Источник: © AP Photo, Czarek Sokolowski

ЦАМТО, 13 июля. Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Румынии в рамках программы "Иностранные военные продажи" зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Пэтриот". Полная стоимость соглашения может составить 3,9 млрд. долл.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс США о возможной продаже 10 июля.

Правительство Румынии обратилось к США с запросом о приобретении семи батарей модернизированных ЗРК "Пэтриот" "Конфигурации 3+", включая 7 многофункциональных радиолокационных станции (РЛС) AN/MPQ-65, 7 систем управления огнем AN/MSQ-132, 13 групп мачтовых антенн (AMG), 28 пусковых установок M903, 56 ЗУР MIM-104E (GEM-T – Guidance Enhanced Missile TBM), 168 ЗУР PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement) и 7 электрогенераторов EPP-III.

Запрос также предусматривает поставку средств связи, инструмента, вспомогательного, испытательного и обучающего оборудования, двигателей, запасных частей и агрегатов, обучение личного состава, техническую, инженерную и логистическую поддержку со стороны подрядчика и правительства США, а также другие элементы материального обеспечения.

Как отмечается в уведомлении, данная продажа повысит обороноспособность Румынии и соответствует целям, поставленным перед НАТО. Румыния будет использовать ЗРК в качестве средства сдерживания региональных угроз.

Основными подрядчиками поставки выбраны Raytheon Corporation и Lockheed Martin.

В общей сложности 30 представителей американского правительства и 40 представителей подрядчика потребуется направить в Румынию на длительный период для контроля поставок, наладки оборудования, подготовки персонала и материально-технического обеспечения.

Уведомление о потенциальной продаже требуется в соответствии с законодательством США и не означает, что соглашение будет обязательно подписано.

Как сообщал ЦАМТО, впервые начальник Генерального штаба ВС Румынии генерал Николае-Ионела Чукэ сообщил о планах закупки ЗРК "Пэтриот" в апреле 2017 года. ЗРК "Пэтриот" станут частью эшелонированной интегрированной системы ПВО, в состав которой также войдут недавно поставленные истребители F-16. Приобретение стало возможным благодаря увеличению Румынией оборонных расходов до уровня 2% ВВП.
13.07.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Румыния
США
Продукция
F-16
Patriot
Компании
Lockheed-Martin
Raytheon
Проекты
NATO

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