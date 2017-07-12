Компания Navantia приступила к строительству морских транспортов снабжения для ВМС Австралии



Логотип судостроительной компании Navantia

Источник: http://www.grijalvo.com/ Логотип судостроительной компании NavantiaИсточник: http://www.grijalvo.com/

ЦАМТО, 12 июля. Испанская судостроительная компания Navantia объявила о начале строительства двух транспортов снабжения AOR (auxiliary oiler and replenishment ship), заказанных Военно-морскими силами Австралии.

Церемония резки первой стали для кораблей состоялась 19 июня на предприятии компании в Фене после успешной защиты рабочего проекта. Согласно планам, корабли будут переданы ВМС Австралии в 2019 и 2020 гг.

Как сообщал ЦАМТО, МО Австралии в марте 2016 года выбрало компанию Navantia, предложившую судно на базе 19500-тонного универсального транспорта снабжения "Кантабрия", победителем международного тендера. Navantia опередила также участвовавшую в конкурсе южнокорейскую компанию Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) с проектом на базе 26200-тонного судна Aegir 18A.

Правительство Австралии подписало с Navantia контракт на постройку для ВМС страны двух транспортов снабжения в рамках проекта SEA 1654 Phase.3 в мае 2016 года.

Стоимость соглашения составляет 642 млн. австр. долл. (477 млн. долл.). Корабли будут построены в Испании на базе проекта 19500-тонного универсального транспорта снабжения "Кантабрия", принятого на вооружение ВМС Испании в 2010 году.

По заявлению министра обороны Австралии Мэрис Пэйн, более 130 млн. австр. долл. в рамках программы получат предприятия австралийской промышленности, которые, в частности, выполнят интеграцию систем боевого управления и связи, поставят элементы бортовых подъемных кранов, обеспечат материально-техническое обслуживание. Судно будет оснащено интегрированной системой управления платформой, произведенной в Австралии. Предполагается, что длина кораблей составит 173,9 м, ширина – 23 м, осадка – 8 м.

Кроме того, с Navantia был подписан дополнительный 5-летний контракт стоимостью 250 млн. австр. долл. на обслуживание кораблей, которое будет выполняться в Австралии.

В составе ВМС Австралии два новых судна заменят 18221-тонный транспорт снабжения OR-304 "Саксесс", а также 25016-тонный танкер O-266 "Сириус" (судно южнокорейской постройки, приобретенное в 2004 году).