Минобороны упростит использование запчастей для военной техники
|
|
Национальный центр управления обороной
Источник: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Минобороны разработает законопроект, позволяющий оптимизировать и упростить процесс использования запасных частей для военной техники, следует из опубликованного на regulation.gov.ru уведомления.
Поправки в закон № 135 "О защите конкуренции" позволят использовать при выполнении госконтрактов имеющиеся у госзаказчика запасные части и материалы для техники и оборудования.
Это особенно актуально при техническом обслуживании и ремонте вооружения и военной техники, когда у госзаказчиков имеются в наличии запасные части и материалы, зачастую снятые с серийного производства, а их закупка или изготовление невозможны или экономически нецелесообразны, отмечает разработчик.
Передача имеющихся у госзаказчиков запасных частей и материалов также приведет к экономии при выполнении работ, техобслуживании и ремонте техники, а также к более рациональному использованию материалов и возможности эффективно и оперативно осуществлять техобслуживание.
По действующему законодательству передача запасных частей возможна посредством предоставления государственных преференций или издания соответствующих правительственных актов.
|
11.07.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
12.07.2017 Интервью с генеральным директором ПАО "СЗ "Северная верфь" Игорем Пономаревым
12.07.2017 "Надо всегда следовать правилу: сказал, что выполнишь,— выполни"
12.07.2017 Военное представительство на Улан-Удэнском авиазаводе приняло партию арктических вертолетов Ми-8АМТШ-ВА
12.07.2017 Какие наши ГОЗы
11.07.2017 Ростех и ВЭБ запускают совместное предприятие для продвижения продукции ОПК
10.07.2017 Запад не на шутку встревожен нарастающей мощью России
10.07.2017 Зеленодольский завод уже ведет строительство двух малых ракетных кораблей проекта 22800
10.07.2017 Флоту стало тесно