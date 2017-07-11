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Минобороны упростит использование запчастей для военной техники

12.07.2017 RNS 565 0
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Центр управления обороной
Национальный центр управления обороной
Источник: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Минобороны разработает законопроект, позволяющий оптимизировать и упростить процесс использования запасных частей для военной техники, следует из опубликованного на regulation.gov.ru уведомления.

Поправки в закон № 135 "О защите конкуренции" позволят использовать при выполнении госконтрактов имеющиеся у госзаказчика запасные части и материалы для техники и оборудования.

Это особенно актуально при техническом обслуживании и ремонте вооружения и военной техники, когда у госзаказчиков имеются в наличии запасные части и материалы, зачастую снятые с серийного производства, а их закупка или изготовление невозможны или экономически нецелесообразны, отмечает разработчик.

Передача имеющихся у госзаказчиков запасных частей и материалов также приведет к экономии при выполнении работ, техобслуживании и ремонте техники, а также к более рациональному использованию материалов и возможности эффективно и оперативно осуществлять техобслуживание.

По действующему законодательству передача запасных частей возможна посредством предоставления государственных преференций или издания соответствующих правительственных актов.
11.07.2017
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