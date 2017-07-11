Минобороны упростит использование запчастей для военной техники



Национальный центр управления обороной

Источник: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Национальный центр управления оборонойИсточник: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Минобороны разработает законопроект, позволяющий оптимизировать и упростить процесс использования запасных частей для военной техники, следует из опубликованного на regulation.gov.ru уведомления.

Поправки в закон № 135 "О защите конкуренции" позволят использовать при выполнении госконтрактов имеющиеся у госзаказчика запасные части и материалы для техники и оборудования.

Это особенно актуально при техническом обслуживании и ремонте вооружения и военной техники, когда у госзаказчиков имеются в наличии запасные части и материалы, зачастую снятые с серийного производства, а их закупка или изготовление невозможны или экономически нецелесообразны, отмечает разработчик.

Передача имеющихся у госзаказчиков запасных частей и материалов также приведет к экономии при выполнении работ, техобслуживании и ремонте техники, а также к более рациональному использованию материалов и возможности эффективно и оперативно осуществлять техобслуживание.

По действующему законодательству передача запасных частей возможна посредством предоставления государственных преференций или издания соответствующих правительственных актов.