Перспективный вертолет "Минога" - рисунок



Взгляд художника на "Миногу"

Источник: navyrecognition.com Взгляд художника на "Миногу"Источник: navyrecognition.com

Проектируемый новый российский многоцелевой палубный вертолет "Минога" будет универсальным и трансформируемым, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на navyrecognition.com (11 июля).

По сообщению пресс-службы холдинга "Вертолеты России", вертолет Ка-27 имел три варианта - противолодочный, поисково-спасательный и транспортно-десантный. Новый вертолет будет иметь значительно больше версий. Размеры и масса будут примерно такими же как Ка-27.

Несколько ранее генеральный конструктор компании "Камов" Сергей Михеев заявил, что серийное производства "Миноги" может начаться через 10 лет.