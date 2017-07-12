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Перспективный вертолет "Минога" - рисунок

12.07.2017 Военный паритет 1001 3
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Минога
Взгляд художника на "Миногу"
Источник: navyrecognition.com

Проектируемый новый российский многоцелевой палубный вертолет "Минога" будет универсальным и трансформируемым, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на navyrecognition.com (11 июля).

По сообщению пресс-службы холдинга "Вертолеты России", вертолет Ка-27 имел три варианта - противолодочный, поисково-спасательный и транспортно-десантный. Новый вертолет будет иметь значительно больше версий. Размеры и масса будут примерно такими же как Ка-27.

Несколько ранее генеральный конструктор компании "Камов" Сергей Михеев заявил, что серийное производства "Миноги" может начаться через 10 лет.
11.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-27
Компании
Вертолеты России
Камов

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
VK
319
№1
12.07.2017 09:46
я не понимаю, неужели нельзя было иначе назвать? Миноги такие мерзкие. Часто живут как паразиты. Как это можно ассоциировать с вертолётом? Присоска для бюджета что-ли?
+1
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RU
unwide
885
№2
12.07.2017 10:16
Цитата, VK сообщ. №1

Или троллинг МИля) Название и правда не очень.
+1
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RU
forumow
3176
№3
12.07.2017 10:20
Не все виды миног паразиты. Надо было назвать: "Непаразитическая минога" ))
Либо паразитическая, но для бюджета противника - будет вынуждать того нести дополнительные расходы на противодействие сабжу.
0
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