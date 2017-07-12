Перспективный вертолет "Минога" - рисунок
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Взгляд художника на "Миногу"
Источник: navyrecognition.com
Проектируемый новый российский многоцелевой палубный вертолет "Минога" будет универсальным и трансформируемым, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на navyrecognition.com (11 июля).
По сообщению пресс-службы холдинга "Вертолеты России", вертолет Ка-27 имел три варианта - противолодочный, поисково-спасательный и транспортно-десантный. Новый вертолет будет иметь значительно больше версий. Размеры и масса будут примерно такими же как Ка-27.
Несколько ранее генеральный конструктор компании "Камов" Сергей Михеев заявил, что серийное производства "Миноги" может начаться через 10 лет.
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11.07.2017
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принадлежат Военный паритет
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VK
319
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№1
12.07.2017 09:46
я не понимаю, неужели нельзя было иначе назвать? Миноги такие мерзкие. Часто живут как паразиты. Как это можно ассоциировать с вертолётом? Присоска для бюджета что-ли?
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unwide
885
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№2
12.07.2017 10:16
Цитата, VK сообщ. №1
Или троллинг МИля) Название и правда не очень.
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forumow
3176
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№3
12.07.2017 10:20
Не все виды миног паразиты. Надо было назвать: "Непаразитическая минога" ))
Либо паразитическая, но для бюджета противника - будет вынуждать того нести дополнительные расходы на противодействие сабжу.
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