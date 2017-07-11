"Коммерсант": российские переговорщики не питают иллюзий относительно "захода" на оружейный рынок Саудовской Аравии
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БМП-3 армии Кувейта. Источник: far-maroc.forumpro.fr
ЦАМТО, 11 июля. Понять серьезность намерений Эр-Рияда по закупке российских ВиВТ на сумму 3,5 млрд. долл., о чем накануне заявил гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, в Москве рассчитывают по итогам визита короля Сальмана аль-Сауда, который, по данным "Коммерсанта", может состояться до конца года.
Как отмечает газета со ссылкой на двух топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности, даже парафирование столь внушительного пакета контрактов не является гарантией заключения твердых соглашений. За последние полтора десятилетия Эр-Рияд проявлял интерес к широкому спектру российской военной продукции (от вертолетов Ми-35М, танков Т-90 и бронемашин пехоты БМП-3 до зенитных ракетных систем "Антей-2500" и С-400 "Триумф"). В интервью "Коммерсанту" С.Чемезов заявлял, что саудиты постоянно спрашивают об оперативно-тактическом комплексе "Искандер-Э", но уточнял, что он находится в списке продукции, запрещенной к экспорту: "Делать для них исключение мы не собираемся". Несколько раз сторонам удавалось согласовать номенклатуру вооружений, но юридически обязывающих документов Эр-Рияд подписывать не спешил, ориентируясь на закупки вооружений у США.
По данным "Коммерсанта", единственный российский контракт состоялся в середине 2000-х гг.: он предусматривал поставку порядка 10 тыс. автоматов АК-74М для полиции.
По словам военно-дипломатического источника "Коммерсанта", российские переговорщики не питают иллюзий относительно "захода" на оружейный рынок Саудовской Аравии, но и свернуть диалог не получится: некоторые партнеры РФ (в частности, Египет) берут деньги на закупку российского вооружения у Эр-Рияда. Отказ от переговоров может также привести к осложнениям в других, куда более перспективных сферах, поэтому российская сторона вынуждена "держать лицо", обсуждая малоперспективные проекты вроде ВТС, подчеркнул источник "Коммерсанта".
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11.07.2017
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