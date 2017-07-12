Россия и Саудовская Аравия зарядили оружие разговорами



Российское оружие никак не доедет до Саудовской Аравии

Источник: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Российское оружие никак не доедет до Саудовской АравииИсточник: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Стороны обсуждают соглашения на $3,5 млрд

В понедельник гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что Россия и Саудовская Аравия подписали предварительный договор, предусматривающий поставки вооружений и техники на $3,5 млрд. Москва уже неоднократно пыталась зайти на оружейный рынок Эр-Рияда. Обсуждались пакеты контрактов вплоть до $20 млрд, но, в отличие от Вашингтона, Россия так ни разу и не дошла до заключения с саудитами твердых контрактов. По данным “Ъ”, понять серьезность намерений саудовского руководства в Москве намерены по итогам визита короля Сальмана аль-Сауда — он может состояться до конца года.

О переговорах по поставкам российского оружия Саудовской Аравии господин Чемезов сообщил в интервью ТАСС. "Мы заключили предварительный договор на $3,5 млрд. Правда, саудовцы поставили условие, что контракт вступит в силу, если мы передадим им часть технологий и откроем производство на территории королевства,— подчеркнул глава госкорпорации.— Думаем, чем можно поделиться. Самое простое — построить завод по выпуску стрелкового оружия (концерна “Калашников”.— “Ъ”)". Официальные представители "Ростеха", "Рособоронэкспорта" и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) от дополнительных комментариев в понедельник воздержались.

По словам двух топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности, даже парафирование столь внушительного пакета контрактов не является гарантией заключения твердых соглашений. За последние полтора десятилетия Эр-Рияд проявлял интерес к широкому спектру российской военной продукции (от вертолетов Ми-35М, танков Т-90 и бронемашин пехоты БМП-3 до зенитных ракетных систем "Антей-2500" и С-400 "Триумф"). В интервью “Ъ” Сергей Чемезов заявлял, что саудиты постоянно спрашивают об оперативно-тактическом комплексе "Искандер-Э", но уточнял, что он находится в списке продукции, запрещенной к экспорту: "Делать для них исключение мы не собираемся" (см. “Ъ” от 3 июня 2016 года). Несколько раз сторонам удавалось согласовать номенклатуру вооружений, но юридически обязывающих документов Эр-Рияд подписывать не спешил, ориентируясь на закупки вооружений у США.

Так, во время майского визита президента Дональда Трампа в Саудовскую Аравию была согласована поставка оружия почти на $110 млрд, что, по словам представителей Белого дома, сделало ее крупнейшей за всю историю США. По некоторым данным, соглашение предусматривает поставку средств авиационного поражения, истребителей, вертолетов, бронетехники, систем противоракетной обороны типа THAAD, боевых кораблей прибрежной зоны и т. д.

Единственный российский контракт состоялся в середине 2000-х: он предусматривал поставку порядка 10 тыс. автоматов АК-74М, предназначавшихся для полиции. Главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов отмечает, что заключение новых контрактов на $3,5 млрд с саудитами стало бы большим прорывом России на оружейном рынке: "Но уверенности в том, что эту историю удастся довести до подписания твердого соглашения, нет".

Сергей Чемезов в понедельник напомнил, что около пяти лет назад Россия и Саудовская Аравия обсуждали контракты на сумму около $20 млрд, но дальше намерений дело не пошло: "Ни на копейку Эр-Рияд ничего тогда не купил. Если называть вещи своими именами, саудовцы с нами попросту играли, говоря: не поставляйте системы С-300 Ирану, и мы будем брать ваше оружие — танки и другую технику". В итоге в 2015 году президент РФ Владимир Путин снял запрет от 2010 года на поставки данных комплексов в Иран, а в 2016 году четыре дивизиона С-300ПМУ-2 стоимостью не менее $1 млрд были переданы Тегерану.

По словам военно-дипломатического источника “Ъ”, российские переговорщики не питают иллюзий относительно захода на оружейный рынок Саудовской Аравии, но и свернуть диалог не получится: некоторые партнеры РФ (в частности, Египет) берут деньги на закупку российского вооружения у Эр-Рияда. Отказ от переговоров может также привести к осложнениям в других, куда более перспективных сферах, поэтому российская сторона вынуждена "держать лицо", обсуждая малоперспективные проекты вроде ВТС, говорит собеседник.

Он считает, что прояснить серьезность намерений Эр-Рияда можно будет по итогам первой в истории встречи Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана аль-Сауда, на которых тема оружейных контрактов будет присутствовать "в обязательном порядке". Напомним, что 30 мая господин Путин провел переговоры в Кремле с заместителем наследного принца, министром обороны страны Мухаммедом бен Сальманом, в ходе которой пригласил короля посетить Москву.

По данным “Ъ”, встреча лидеров двух стран прорабатывается дипломатическими ведомствами последние несколько месяцев, но точные сроки визита Сальмана аль-Сауда в Москву пока неясны. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее говорила, что визит короля может состояться до конца года.

Иван Сафронов