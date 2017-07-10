Индия, США и Япония вывели авианосцы на совместные учения



F/A-18E Super Hornet готовится совершить посадку на палубу авианосца USS Nimitz (CVN 68)

Источник: strategypage.com F/A-18E Super Hornet готовится совершить посадку на палубу авианосца USS Nimitz (CVN 68)Источник: strategypage.com

Индия, США и Япония отработают взаимодействие авианесущих кораблей в рамках ежегодных совместных учений Malabar 2017. Учения проходят в Бенгальском заливе, сообщает UPI.

Со стороны США в маневрах участвует 11-я авианосная ударная группа (CSG-11) во главе с авианосцем "Нимитц" (CVN-68) с 11-м палубным авиакрылом (CAW-11) на борту. В состав соединения входит также ракетный крейсер "Принстон" (CG-59), эсминцы "Ховард" (DDG-83), "Шоуп" (DDG-86), "Кидд" (DDG-100), неназванная многоцелевая атомная подлодка типа "Лос-Анджелес" и суда обеспечения. Кроме того, американский флот задействовал в маневрах один морской патрульный самолет P-8A Poseidon.

Со стороны ВМС Индии на маневры отправился авианосец "Викрамадитья", несущий на борту самолеты МиГ-29К/КУБ эскадрилий INAS 300 White Tigers и INAS 303 Black Panters и вертолеты различных типов. Также задействованы два эсминца типа "Дели", два фрегата типа "Шивалик", противолодочные корветы типа "Каморта", ракетные корветы типа "Кора" и неназванная подводная лодка. Кроме того, используется противолодочный самолет P-8I Poseidon.

Морские силы самообороны Японии направили в Бенгальский залив вертолетоносец "Идзумо" (DDH-183) и противолодочный миноносец "Сазанами" (DD-113).

В ходе маневров, которые продлятся до 17 июля, стороны планируют отработать взаимодействие авианесущих кораблей, противолодочные операции, борьбу с воздушными целями и ряд других действий.

Учения Malabar с постоянным участием Индии, Японии и США проходят ежегодно начиная с 2002 года. Периодически в них принимают участие ВМС Сингапура и Австралии. Учения Malabar-2017 стали первыми, в которых все три основных участника задействовали авианесущие корабли.