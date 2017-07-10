Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Сайт ТАСС подготовил спецпроект об истребителе пятого поколения Т-50

11.07.2017 ТАСС 772 0
0
Понравилась новость?
 0
Истребитель Т-50
Истребитель Т-50
Источник: © Александр Рюмин/ТАСС

Самолет будет участвовать в демонстрационных полетах в рамках МАКС-2017

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Сайт tass.ru подготовил специальный проект о российском истребителе пятого поколения Т-50, также известном как перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА).



Истребитель Т-50 будет участвовать в демонстрационных полетах в рамках Международного авиационно-космического салона (МАКС-2017), который откроется 18 июля на аэродроме Летно-исследовательского института имени Громова в подмосковном Жуковском.

Как отмечают дизайнеры Студии инфографики ТАСС, работа над спецпроектами, посвященными новейшей военной технике, всегда проходит не просто. "Часть информации и различных тактико-технических характеристик засекречена, особенно если техника не стоит на вооружении российской армии, поэтому все данные приходится собирать буквально по крупицам. Также бывает мало изобразительного материала, архивных фотографий", - рассказал дизайнер проекта Василий Егоров.

В спецпроекте применен определенный дизайнерский ход. "Т-50 - это самолет-"невидимка", и мы это обыграли в оформлении нашего проекта: истребитель постепенно проявляется по мере прочтения материала", - уточняет Егоров.

В проекте рассказывается об уникальных летных характеристиках ПАК ФА по сравнению с предыдущими поколениями самолетов.

Созданная для проекта 3D-модель Т-50 в облаках позволяет при вращении рассмотреть истребитель с разных точек. Также имеется раздел, посвященный противоперегрузочному костюму нового поколения, который был разработан специально для пилота этого самолета.

Спецпроект ТАСС также содержит уникальные кадры воздушной съемки Т-50, сделанные летом 2016 года на юге России с рампы военно-транспортного самолета Ан-12 воздушным оператором Павлом Новиковым. 

Первый публичный показ этого самолета состоялся именно на авиасалоне МАКС в 2011 году. Спустя два года, на МАКС-2013, был впервые продемонстрирован групповой пилотаж из трех таких истребителей.

Самолет является квинтэссенцией всего самого современного, что есть в отечественной авиации. Работы по созданию машины ведет ОКБ им. Сухого, опытные образцы строит Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина. Ожидается, что серийные поставки новейшего боевого самолета в Воздушно-космические силы РФ начнутся в 2018 году.
10.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-12
ПАК ФА
Компании
КнААЗ Гагарина
ЛИИ им. Громова
Проекты
Истребитель 5 поколения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.07 19:16
  • 73
22350. Переход из одной весовой категории в другую?
  • 11.07 19:11
  • 56
Новейший танк "Армата" защищен от любых существующих сейчас снарядов
  • 11.07 19:04
  • 56
Глава Ростеха предложил президенту ключевые шаги по развитию промышленности
  • 11.07 18:48
  • 3
ЦКБ "Рубин" создаст аванпроект аппарата "Витязь", способного погружаться на 12 км
  • 11.07 18:34
  • 22
Неуязвимая "Армата". Защиту новейшего танка не пробьет даже "Джавелин"
  • 11.07 18:24
  • 8
Новейший российский экраноплан "Чайка" планируют поставлять за рубеж
  • 11.07 17:29
  • 3
Организаторы МАКСа назвали нелогичной идею переноса авиасалона в парк "Патриот"
  • 11.07 17:25
  • 33
Несбывшиеся надежды белорусского ВПК
  • 11.07 17:03
  • 4
ЦАГИ представит прототип водородного авиалайнера на МАКС-2017
  • 11.07 16:03
  • 3
Киллекторное судно ТОФ доставило оборудование на о.Матуа
  • 11.07 14:32
  • 2
Правительство подтвердило статус ЛИИ им Громова как ведущего научного центра
  • 11.07 14:22
  • 5
Проект Ту-160М2: "лебеденку" расправляют крылья
  • 11.07 13:57
  • 1
США отрабатывают удары по России
  • 11.07 13:53
  • 35
Первый предсерийный образец радара с активной фазированной решеткой для МиГ-35 планируется создать до конца года
  • 11.07 13:38
  • 5178
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
другие обсуждаемые темы