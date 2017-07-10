Концерн ВКО "Алмаз-Антей" впервые представит продукцию гражданского назначения на выставке ИННОПРОМ
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Выставочный стенд Концерна ВКО "Алмаз-Антей"
Источник: ТАСС
ЦАМТО, 10 июля. АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" в 2017 году впервые примет участие в международной промышленной выставке ИННОПРОМ с демонстрацией возможностей производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения.
Мероприятие пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Соэкспонентами Концерна станут 11 дочерних обществ и предприятия–партнеры. Холдинг также является стратегическим партнером выставки.
Экспозиция продемонстрирует гостям шесть направлений деятельности холдинга в "мирной" области:
- промышленное производство;
- медицина;
- транспорт;
- связь;
- безопасность;
- оборудование для жилищно–коммунального комплекса.
Каждое направление будет представлено на стенде соответствующим кластером. В целом в экспозицию Концерна войдут около 30 образцов, моделей и макетов продукции, а также ряд информационных стендов.
В частности, посетители смогут увидеть гибкий электролюминесцентный излучатель, электрохромное устройство на стеклянных и полимерных подложках, газовые инфракрасные излучатели, светодиодные светильники, предназначенные для освещения крупных транспортных узлов и сооружений, рентгеновский цифровой маммограф, эндохирургический мобильный комплекс, комплекс аппаратно-программных средств, предназначенный для обучения, тренировки и контроля готовности к выполнению функциональных обязанностей руководителей полетов на ледоколах и буровых вышках, радиостанции серии "БУРАН", радиолокационную станцию охраны объектов "Сова", аэрологический радиолокационный вычислительный комплекс "ВЕКТОР–М", аппарат малоглубинного исследования грунта методом частотного электромагнитного зондирования и многое другое. Некоторые перечисленные образцы уже активно применяются в различных отраслях экономики и не имеют аналогов в России.
Особое место в экспозиции займет демонстрация возможностей предприятий Концерна по производству различных локаторов, средств навигации и метеонаблюдения.
В качестве макетов и моделей специалисты Концерна представят внедорожный тягач БАЗ–69099, предназначенный для монтажа различного специального оборудования массой до 30 тонн, образец иглоударного и каплеструйного маркирующего оборудования, используемого для идентификации изделий и защиты от поставок контрафактной продукции, установку биохимической очистки промышленных стоков от ионов тяжелых металлов, перспективный 3D принтер и другие изделия.
Отдельно будут представлены достижения Концерна в области импортозамещения и аддитивных технологий. Посетители выставки смогут ознакомиться с информацией о производстве изделий радиофотоники и печатных плат, и применении аддитивных технологий в производстве продукции Концерна.
"Мы приступили к выполнению масштабной программы диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса, направленной на развитие производства, увеличение объемов и расширение номенклатуры высокотехнологичной продукции гражданского назначения, обозначенной в прошлом году президентом Российской Федерации. В этой связи Концерн делает конкретные шаги по наращиванию производства данных изделий, успешно используя высокий научный потенциал и современные военные технологии", – заявил генеральный директор Концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков.
Гендиректор добавил, что "сегодня многие разработки Концерна по целому ряду направлений, особенно в области "умного" производства и цифровой экономики, создают предпосылки становления нового технологического уклада в стране".
В свою очередь заместитель генерального директора по производственно-технологической политике Концерна ВКО "Алмаз-Антей" Александр Ведров добавил, что помимо государственного оборонного заказа и военно–технического сотрудничества, задача Концерна – занять прочное место на рынке высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, в том числе и посредством активного участия в подобных мероприятиях.
"В ходе выставки, 11 июля 2017 года, в пресс–центре ИННОПРОМ–2017 мы озвучим подходы АО Концерн ВКО "Алмаз-Антей" к диверсификации производства и организации выпуска продукции гражданского и двойного назначения утвержденные правлением Концерна, а также ответим на вопросы журналистов", – сообщил А.Ведров.
В дальнейшем Концерн ВКО "Алмаз-Антей" планирует стать постоянным участником ИННОПРОМ. До конца же текущего года холдинг намерен представить свои разработки на выставках оборонной и гражданской направленности "МАКС–2017", "Армия–2017", "Транспорт России-2017" и ряде аналогичных зарубежных выставок.
АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, на котором трудятся 127 тыс. человек. Продукция Концерна состоит на вооружении более чем в 50 странах мира.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".
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10.07.2017
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