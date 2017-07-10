Филиал парка "Патриот" в Севастополе построят за три-четыре года



Парк Патриот. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Парк Патриот. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

ЦАМТО, 10 июля. Парк "Патриот" в Севастополе будет полностью построен в ближайшие три-четыре года. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

Как напоминает агентство, ранее первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов сообщил, что крымский филиал парка "Патриот" планируется разместить в Севастополе и Керчи. Предлагается создание пяти кластеров в Севастополе. Общая площадь составляет около 240 гектаров.

"Сейчас идет строительство первого этапа. Есть уверенность, что в ближайшие три-четыре года мы полностью построим филиал парка "Патриот". Процесс запущен, он набирает очень большие обороты, и город максимально оказывает содействие в реализации этого проекта", – сказал Д.Овсянников.

Ранее Д.Овсянников сообщал, что первая площадка парка "Патриот" в Севастополе разместится на территории 30-й береговой батареи, защищавшей город в годы осады немецко-фашистскими войсками в 1941–1942 годах, передает "РИА Новости".