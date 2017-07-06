Израильское оружие завоевывает Индию



Премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) и израильский премьер Биньямином Нетаньяху

Источник: Фото: Kobi Gideon / Courtesy of Government Press Office / Reuters Премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) и израильский премьер Биньямином НетаньяхуИсточник: Фото: Kobi Gideon / Courtesy of Government Press Office / Reuters

Премьер Моди обрел ключевого союзника на Ближнем Востоке

Премьер-министр Индии Нарендра Моди нанес официальный визит в Израиль, став первым в истории индийским лидером, посетившим еврейское государство. Поездка премьера завершила разворот в ближневосточной политике одной из ведущих держав Азии. На заре своей независимости проявив солидарность с арабским миром и поддержав борьбу палестинцев c "сионистским агрессором", сегодняшняя Индия меняет приоритеты в стратегически важном регионе. К смене вех Дели подталкивают стремление получить доступ к израильским вооружениям и технологиям, а также угроза исламского экстремизма, исходящая из той части афро-азиатского мира, которую Индия изначально считала своим антиимпериалистическим союзником.

Израиль без Палестины

Трехдневный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Израиль продолжил его дипломатический марафон последних недель, формирующий контуры новой внешней и оборонной политики Дели. Поездке на Ближний Восток предшествовали визиты в Санкт-Петербург и Астану, а также первая встреча с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне (см. “Ъ” от 28 июня). А уже в пятницу индийский лидер прибудет из Иерусалима в Гамбург, где присоединится к мировым лидерам на саммите G20.

Программа пребывания Нарендры Моди в Израиле включала в себя встречи с премьером Биньямином Нетаньяху, президентом Реувеном Ривлиным и лидером оппозиции Ицхаком Герцогом, а также посещение мемориала жертвам холокоста "Яд ва-Шем" и памятника индийским солдатам, погибшим на Ближнем Востоке в годы Первой мировой войны в составе британской армии. Отдельными пунктами программы стали общение господина Моди с ведущими представителями бизнес-сообщества и 100-тысячной индийской диаспорой в Израиле, а также знакомство с новейшими израильскими технологиями в области агробизнеса, цветоводства и очистки воды. Проблема чистой питьевой воды в силу ограниченности водных ресурсов в Индии, население которой составляет 1,3 млрд человек, стоит весьма остро.

Символично, что в ходе визита в Израиль индийский премьер не планировал посещение Палестинской автономии и встречу с ее лидером Махмудом Аббасом. Тем самым он отошел от распространенной дипломатической практики, когда прибывающие на Ближний Восток иностранные лидеры совмещают поездки в Израиль и Палестину (последним так поступил президент США Дональд Трамп).

Отношения замедленного старта

Индия признала возникшее в 1948 году Государство Израиль в 1950 году — через три года после обретения собственной независимости. При этом сделала она это не без колебаний. Дипотношения между двумя странами были установлены лишь четыре десятилетия спустя — в 1992 году. Препятствиями для развития полномасштабных связей стали сразу несколько факторов.

"Как один из лидеров Движения неприсоединения — объединения государств “третьего мира”, заявившего о себе в 1950-е годы и имевшего антиимпериалистическую направленность,— Индия всегда поддерживала борьбу народа Палестины за независимость и делала ставку на развитие отношений с арабским миром, что неизбежно отдаляло ее от Израиля. Кроме того, индийские правительства традиционно были вынуждены учитывать настроения мусульманского меньшинства, в глазах которого сближение с Израилем воспринималось бы как открытый вызов",— пояснил “Ъ” индолог Борис Волхонский (напомним, что сегодня в Индии живут 180 млн мусульман). По словам эксперта,

индийское правительство националистической "Бхаратия джаната парти" во главе с Нарендрой Моди делает ставку на индусское большинство, в связи с чем возможное недовольство мусульман перестает быть для него таким же сдерживающим фактором, как во времена правления партии "Индийский национальный конгресс", руководившей страной на протяжении десятилетий.

В целом, нынешняя ситуация для Индии и Израиля кардинально отличается от той, которая существовала в период холодной войны и расцвета Движения неприсоединения: сегодня главной угрозой для двух стран стал терроризм, основные очаги и базы которого находятся в исламском мире. "И Индия, и Израиль входят в число стран, в наибольшей степени страдающих от этого глобального зла. Общие угрозы способствуют сближению на международной арене", — заявил Ъ господин Волхонский.

"Израиль пишем, Америка в уме"

Сближению Израиля и Индии способствует еще один ключевой фактор — растущая взаимная заинтересованность в развитии военно-технических связей (ВТС). Провозгласив политику Make in India ("Делай в Индии"), правительство Нарендры Моди крайне заинтересовано в получении зарубежных передовых технологий — в первую очередь в сфере оборонной промышленности. В свою очередь, Израиль не только обладает такими технологиями, но и наряду с Россией и США входит в тройку ведущих партнеров Дели в сфере военно-технического сотрудничества. При этом Индия уже стала крупнейшим покупателем израильского оружия.

За три месяца до визита Нарендры Моди израильская корпорация Israel Aerospace Industries объявила о контракте на поставку сухопутным войскам и военно-морским силам Индии систем противовоздушной и противоракетной обороны "Барак 8". Сумма сделки — около $2 млрд, что делает ее крупнейшей в истории израильского ВПК.

Учитывая, что оборонное сотрудничество двух стран находится на подъеме, вопросы расширения взаимодействия в сфере ВТС стали главными в ходе визита Нарендры Моди в Израиль. Подписанные контракты предусматривают поставку Индии 8 тыс. израильских противотанковых ракет Spike, а также совместное производство ракет класса "земля-воздух" MR-SAM среднего радиуса действия, необходимых Дели для сдерживания Китая и Пакистана.

По мнению директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, ускоренное развитие военно-технического сотрудничества с Израилем вписывается в общую концепцию стратегического сближения Индии с США, без одобрения которых заключить большинство оружейных сделок Дели с еврейским государством было бы невозможно.

"Это ситуация, которую можно определить формулой “Израиль пишем, Америка в уме”.

Специфика американо-израильских военно-технических связей такова, что Израиль, связанный долгосрочными обязательствами оборонного сотрудничества с США, не может считаться независимым игроком на современном рынке вооружений.

Большинство шагов ему необходимо согласовывать с Вашингтоном. Таким образом, сближение Индии с Израилем объективно отвечает американским интересам, приближая ее к США",— заверил “Ъ” Руслан Пухов.

По мнению эксперта, одним из последствий становятся более жесткие условия для действующих на индийском оружейном рынке российских производителей. "Если раньше Индия брала у Израиля только те вооружения, которые не производит Россия, то сегодня она покупает у еврейского государства оружие, которое есть у нас, в частности корабельные системы ПВО",— резюмировал Руслан Пухов.

Сергей Строкань