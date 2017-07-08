Корабль "Великий Устюг" проведет артиллерийские стрельбы в Каспийском море



Малый ракетный корабль Великий Устюг во время учений в Каспийском море. Архивное фото

Источник: © Фото : Министерство обороны РФ Малый ракетный корабль Великий Устюг во время учений в Каспийском море. Архивное фотоИсточник: © Фото : Министерство обороны РФ

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Малый ракетный корабль "Великий Устюг" Каспийской флотилии проведет артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям в Каспийском море в ходе учений, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"В течение суток экипаж будет отрабатывать задачу по ведению морского боя одиночным кораблем. В ходе ее выполнения личный состав ракетно-артиллерийской боевой части проведет комплекс артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям с применением артиллерийских установок А-190 и "Дуэт", - сказал он.

Астафьев добавил, что моряки также отработают элементы морской подготовки, задачи по противоминной обороне корабля и защите корабля при стоянке на незащищенном рейде. Также военнослужащие отработают управление поврежденным кораблем во время боевых действий.