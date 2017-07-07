Артиллеристы ЮВО при стрельбе применили новейший радиолокационный комплекс разведки "Зоопарк-1М"
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Машина РЛС разведки позиций ракет и артиллерии 1Л261 радиолокационного комплекса 1Л260 "Зоопарк-1М" производства ПАО «Научно-производственное объединение «Стрела» (Тула) Концерна ВКО "Алмаз-Антей". Алабино, 08.06.2015
Источник: Саид Аминов / saidpvo.livejournal.com
ЦАМТО, 7 июля. В мотострелковом соединении ЮВО, дислоцированном в Ставропольском крае, с артиллерийскими подразделениями в рамках единого дня артиллерийского огня прошли тренировки по стрельбе и управлению огнем с применением новейшего радиолокационного комплекса разведки "Зоопарк-1М".
В специальном программном обеспечении комплекса применены уникальные адаптивные алгоритмы поиска целей, а также новейшие методы цифровой обработки информации, позволяющие увеличить точность определения координат, вероятность обнаружения и распознавания целей.
В радиолокационной станции обеспечена защита расчета и аппаратуры от поражающих факторов оружия массового поражения, стрелкового оружия, осколков мин и снарядов.
Занятия проводились на тактическом поле полигона Николо-Александровский, оснащенного современными имитационными средствами, которые позволяют создать обстановку, максимально приближенную к боевой.
В сложной лесистой местности военнослужащие отработали вопросы ведения разведки, подготовки данных для стрельбы и управления огнем артиллерийских подразделений, оснащенных 122-мм самоходными гаубицами "Акация", минометами "Сани" и реактивными системами залпового огня "Град-М".
В тренировках приняли участие свыше 400 военнослужащих, было задействовано более 50 единиц военной техники, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
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07.07.2017
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