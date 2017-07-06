Озеров назвал причину своего ухода с поста главы оборонного комитета СФ



Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Озеров подтвердил РИА Новости факт того, что написал заявление об уходе с этого поста по собственному желанию, объяснив это необходимостью ротации и своим желанием "сменить ритм жизни".

В четверг источник в аппарате палаты сообщил РИА Новости, что Озеров написал данное заявление по собственному желанию. Ожидается, что оно будет рассмотрено на заседании Совфеда 12 июля.

"Необходима ротация должностей в Совете Федерации, в комитете по обороне и безопасности также пришло время. Кроме того, я хочу сменить обстановку и ритм жизни", - заявил Озеров агентству.

Он отметил, что благодарен главе верхней палаты парламента Валентине Матвиенко за то, что она поддержала его решение.

"Я благодарен Валентине Ивановне, которая много для меня сделала - и в политическом, и в человеческом плане - и поддержала мое решение", - сказал сенатор.

По его словам, он остается сенатором от Хабаровского края. "Я остаюсь в Совете Федерации и надеюсь еще принести пользу и краю, и палате", - отметил Озеров.