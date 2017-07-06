Польша и США подписали меморандум о поставке ЗРК "Пэтриот" в последней конфигурации



Зенитная ракетная система Patriot из состава 5-го дивизиона 7-го зенитного артиллерийского полка армии США, развернутая в Румынии в ходе совместных учений "Patriot Shock 5", 04.11.2016

Источник: МО США Зенитная ракетная система Patriot из состава 5-го дивизиона 7-го зенитного артиллерийского полка армии США, развернутая в Румынии в ходе совместных учений "Patriot Shock 5", 04.11.2016Источник: МО США

ЦАМТО, 6 июля. Министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич сообщил о подписании в ночь на 6 июля меморандума, согласно которому правительство США дает согласие на продажу ВС Польши батарей зенитного ракетного комплекса "Пэтриот" в последней конфигурации, аналогичной применяемым в Вооруженных силах США.

По заявлению министра, конфигурация, в которой приобретается комплекс, специально адаптирована к требованиям Польши (следует отметить, что Вооруженные силы ни одной другой страны мира ранее не получали ЗРК "Пэтриот", адаптированные к их требованиям).

Модернизация системы ПВО является одним из приоритетных проектов в долгосрочном плане развития Вооруженных сил Польши. Система должна быть мобильной и обеспечивать защиту важных объектов и группировок войск на территории страны, а также контингентов ВС Польши за рубежом. Закупка будет произведена в рамках программы поставки системы ПВО/ПРО средней дальности по проекту "Висла". ЗРК должны войти в состав эшелонированной системы ПВО/ПРО Польши.

Министр подчеркнул актуальность приобретения комплекса в связи с развертыванием Россией ОТРК "Искандер" и заявил, что "Пэтриот" должен позволить эффективно бороться с данной угрозой. А.Мацеревич отметил заслуги администрации президента Дональда Трампа в ускорении процесса закупки ЗРК. Примечательно, что меморандум был подписан накануне визита американского президента в Варшаву.

Согласно заявлению А.Мацеревича, первые батареи ЗРК "Пэтриот" должны быть поставлены Польше в 2022 году. Одновременно польские ВС реализуют программу приобретения РСЗО/ОТРК "Хомар" (основным претендентом на поставку технологий является американский концерн "Локхид Мартин"), которые должны обеспечить защиту "от любого противника, угрожающего Польше".

Таким образом, можно предположить, что правительству партии "Право и справедливость" удалось "выкрутить руки" своим американским партнерам и добиться уступок по основным требованиям в рамках поставки систем ПВО и ракетных систем.

Как сообщал ЦАМТО, в 2015 году Министерство национальной обороны Польши выбрало американскую компанию "Рейтеон", предложившую зенитный ракетный комплекс "Пэтриот", победителем тендера в рамках программы закупки системы ПВО/ПРО средней дальности по проекту "Висла", однако победившая на выборах в октябре 2015 года партия "Право и справедливость" заморозила данное решение. Министр национальной обороны Польши А.Мацеревич заявил, что условия контракта, о заключении которого вело переговоры предыдущее правительство, "не гарантировали обеспечения оборонного потенциала в период до 2023-2030 гг." и, таким образом, "не соответствовали обязательным требованиям поддержания оборонительных возможностей Польши". Кроме того, были высказаны претензии к стоимости поставляемых комплексов. Тем не менее, переговоры были продолжены.

6 сентября 2016 года компания "Рейтеон" объявила, что руководство Польши приняло решение направить в США официальный запрос о поставке ЗРК "Пэтриот" последней конфигурации, PATRIOT Configuration 3+, с интегрированной системой боевого управления ПВО/ПРО. По информации американской компании, она уже подписала восемь контрактов и 30 писем-обязательств с предприятиями польской промышленности, которые станут частью офсетной программы в случае заключения соглашения.

В марте 2017 года правительство Польши направило в адрес администрации США письмо с обновленным запросом о возможности поставки (Letter of Request - LoR) наземной системы ПВО/ПРО "Пэтриот" в рамках программы "Висла". Данный документ стал началом заключительного этапа переговоров с американскими властями и компаниями, участвующими в проекте ("Рейтеон", "Локхид Мартин" и "Нортроп Грумман"). Можно предположить, что стороны сумели согласовать условия окончательного соглашения, детали которого пока не раскрываются. Ранее сообщалось, что контракт на поставку ЗРК "Пэтриот" может быть подписан до конца 2017 года. В рамках проекта "Висла" Польша намерена купить восемь батарей "Пэтриот". Условием покупки выдвигалась широкая передача технологий и налаживание производства ряда компонентов в Польше.