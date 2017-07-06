Польша прикроется американскими "Патриотами"



Пуск крылатой ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер-М"

Источник: МО РФ Пуск крылатой ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер-М"Источник: МО РФ

США поставят в Польшу зенитные ракетные системы "Патриот"

Министерство национальной обороны Польши и Пентагон подписали соглашение о поставках Варшаве систем ПВО "Патриот", заявил глава польского военного ведомства Антони Мачеревич. С особенностями построения новой системы противовоздушной обороны Польши разбирался военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок.

Документ был подписан в Варшаве во время визита американского президента Дональда Трампа. Глава минобороны Польши Антони Мачеревич уточнил, что польские комплексы оснастят новейшей системой управления огнем IBCS, а первые поставки начнутся к 2022 году. На покупку "Патриотов" Варшава планировала потратить не более 30 млрд злотых (около $7,5 млрд).

Сообщается, что всего Варшаве будет продано восемь батарей "Патриота".

В комплект поставки одной батареи, скорее всего, войдут командный пункт батареи AN/MSQ-104, многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, до восьми пусковых установок М901 (по четыре транспортно-пусковых контейнера с зенитными управляемыми ракетами на каждой), не менее одного боекомплекта ЗУР MIM-104 (а скорее всего - два), источники энергоснабжения, средства связи комплекса и другая техника.

Конкретное место дислокации ЗРС "Патриот" пока не уточняется.

Есть основания предполагать, что одна группа (четыре батареи) будет развернута на прикрытии столицы - Варшавы, другая прикроет один из важнейших промышленных центров Польши. Однако нельзя исключать, что все восемь батарей будут развернуты только на прикрытии столицы Польши.

Возникает вопрос: восемь батарей ЗРС "Патриот" для Польши - это много или мало?

Для сравнения: в советские времена второй по значению город СССР Ленинград прикрывали пять зенитных ракетных бригад (82-я, 83-я, 84-я, 86-я, 204-я гвардейская) и три зенитных ракетных полка ЗРС С-200 (169-й гвардейский, 341-й, 219-й). Для простоты расчетов поясним, что в пересчете на организационно-штатные структуры НАТО это в несколько раз больше, чем восемь батарей ЗРС "Патриот".

На прикрытии столицы СССР города Москвы в эти же времена были развернуты почти тридцать зенитных ракетных полков, оснащенных исключительно зенитными ЗРС различных модификаций (в том числе С-300В и С-300ПС). А каждый полк состоял, как правило, из трех зенитных ракетных дивизионов. Наш дивизион, между прочим, эквивалентен батарее НАТО. Так что на прикрытии только Москвы было в десять раз больше зенитных ракетных систем, чем еще только собирается закупить Польша.

Поэтому восемь зенитных ракетных батарей, размещенных для обороны столицы Польши (немалого по площади объекта прикрытия первой категории), не позволят руководству вооруженных сил Польши создать глубокоэшелонированную и равнопрочную по эффективности систему противовоздушной, а тем более противоракетной обороны (от оперативно-тактических баллистических ракет) столицы своего государства.

Обратим внимание: зона поражения ЗРС "Патриот" по целям типа нестратегическая баллистическая ракета составляет всего 15-20 км по высоте и 20 км по дальности (при так называемом нулевом параметре, когда цель идет прямо на объект обороны). Это не так уж много.

По словам министра обороны Польши Антони Мачеревича, покупка комплексов "Патриот" обеспечит Польше "безопасность перед любым врагом" и позволит "эффективно противодействовать российским системам "Искандер".

Это достаточно смелые заявления, однако они, складывается впечатление, не подкреплены серьезными расчетами и моделированием боевых действий. Поскольку, если бы такие исследования были проведены, тон польского министра обороны был бы другим, а оценки более сдержанными и взвешенными.

Тактико-технические характеристики "Патриота" позволяют поражать ему цели, летящие на скорости 2200 м/с. Ракета "Искандера" развивает скорость 2100 м/с. То есть уже только по одному этому показателю возможности "Патриота" находятся на пределе.

А если учесть, что ракета "Искандера" - исключительно высокоманевренная квазибаллистическая цель (ее располагаемые перегрузки составляют до 30 g), к тому же сбрасывает в ходе полета ложные цели и модуль РЭБ, то

поразить одну такую ракету (да еще выполненную с учетом технологий стелс) даже с сосредоточением огня нескольких зенитных ракетных подразделений весьма трудно.

То есть гипотетически такая возможность у вероятного противника есть, ЗРС "Патриот" обладает потенциалом нестратегической противоракетной обороны, но практически выполнить подобную боевую задачу весьма трудно, тем более в условиях сложной воздушной и помеховой обстановки.

К тому же такой "дуэльной" ситуации, когда только один дивизион "Искандеров" будет действовать против только одной батареи "Патриота", на практике наверняка не будет. Удар по противнику будет наноситься силами не менее одной ракетной бригады "Искандеров", а это двадцать четыре ракеты, причем с весьма высокой плотностью налета.

Плюс ко всему, удар по гипотетическому неприятелю "Искандеры" будут наносить в рамках так называемого МОУ - массированного огневого удара оперативно-стратегического объединения Вооруженных сил, в котором участие будут принимать дальняя и фронтовая авиация, силы Военно-морского флота.

К этому надо добавить, что в зоне боевых действий будет создана весьма сложная радиоэлектронная обстановка, что сильно затруднит функционирование радиоэлектронных систем ЗРС "Патриот". А у "Патриота" и без того невысокая вероятность поражения оперативно-тактических и тактических баллистических ракет - 0,6-0,8 одной ракетой, причем в отсутствии помех.

Сами американцы оценивают, что войска НАТО не могут находиться и передвигаться в радиусе действия РК ОТР "Искандер" в так называемой запретной зоне A2/AD ("зона запрета доступа", Anti-Access/Area Denial, A2/AD) без риска нанесения им неприемлемого ущерба.

Михаил Ходаренок