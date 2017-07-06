ОБТ Т-14 "Армата" не способно поразить ни одно из существующих в мире противотанковых средств



Демонстрация танка Армата

Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ Демонстрация танка АрматаИсточник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 6 июля. Новейший российский основной боевой танк (ОБТ) Т-14 на базе универсальной платформы "Армата" не способно поразить ни одно из существующих в мире противотанковых средств, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на годовой отчет "Уралвагонзавода".

В документе подчеркивается, что такой эффективной защиты удалось добиться благодаря комплексу передовых технологических решений, органично дополняющих друг друга.

"Танк оборудован активной и динамической защитой, оснащен дистанционно управляемым боевым модулем с мощной пушкой и автоматической системой перезарядки", говорится в сообщении.

Ниже приведен материал "РИА Новости" на эту тему с небольшими сокращениями.

Опыт последних локальных войн и вооруженных конфликтов показал, что главной угрозой для танка является пехота, экипированная гранатометами и переносными ракетными комплексами, способная атаковать с неожиданного направления. Поэтому бронированная машина должна уметь держать удар со всех сторон и эффективно противостоять любому оружию. Т-14 "Армата" стал первым в мире танком, в котором удалось реализовать подобную концепцию. Системы его защиты можно условно разделить на три эшелона.

Первой линией обороны Т-14 является комплекс активной защиты (КАЗ) "Афганит". В его задачу входит обнаружение и уничтожение противотанковых боеприпасов на расстоянии. По словам разработчиков, "Афганит" способен засечь не только относительно медленные противотанковые управляемые ракеты, но и бронебойные оперенные подкалиберные снаряды (БОПС).

После обнаружения боеприпаса КАЗ моментально начинает оказывать ему противодействие и автоматически активирует сразу несколько систем.

Сразу после обнаружения угрозы башня "Арматы" поворачивается к ней лбом. И если "обмануть" ракету на дальней дистанции не удалось, в дело вступают установленные под башней мортиры – последний рубеж обороны КАЗ "Афганит". Они отстреливают навстречу приближающемуся боеприпасу специальные заряды, уничтожающие его осколками.

В том случае, если "Афганит" по той или иной причине со своей задачей не справился, в дело вступает второй эшелон обороны – система динамической защиты (ДЗ) "Малахит". Большинство противотанковых ракет и боеприпасов гранатометов имеет кумулятивную головную часть. При столкновении с танком она выстреливает узконаправленную струю продуктов взрыва, которая пробивает броню. Но эффективна она только в том случае, если остается сфокусированной. Задача ДЗ – рассеять эту струю.

О системе "Малахит" в открытых источниках данных немного. Известно, что она обеспечивает повышенную защиту от танковых БОПС по сравнению с более ранними ДЗ "Реликт" и "Контакт-5", может лучше противостоять тяжелым ПТУР, а также будет обладать повышенным КПД за счет разрушения снарядов и ракет меньшим количеством взрывчатого вещества. Последнее свойство делает ДЗ более безопасной для сложной электроники, которой обвешан танк.

Третьим и последним эшелоном обороны является, собственно, броня "Арматы". Разработчиками заявлялось, что лобовое композитное бронирование корпуса танка непробиваемо для современных ПТУР калибра до 150 мм. К таким относятся TOW, Javelin (оба – США), Spike (Израиль), а также все типы ручных противотанковых гранатометов. Кроме того, лоб корпуса держит 120-мм снаряды (основной калибр танков стран НАТО).

Моторный отсек, отделение боекомплекта и топливное отделение изолированы бронированными переборками друг от друга, что повышает шансы танка на выживание даже в случае пробития брони. А необитаемая башня прикрыта специальным кожухом, обеспечивающим защиту сложных электронных приборов от пуль и осколков. Боекомплект, по некоторым данным, расположен в кормовой части башни, как на немецком "Леопарде-2" или израильской "Меркаве". При его детонации основная энергия взрыва выходит наружу через специальные вышибные панели. Это позволяет сохранить танк от больших разрушений. Точных данных о бронировании башни нет, так как ее конструкция и внешний вид без установленного сверху защитного кожуха пока что засекречены.

В настоящий момент в войсках обкатывается первая партия танков Т-14 "Армата", поставленная Минобороны еще в 2016 году. По словам руководства "Уралвагонзавода", машина полностью готова к крупносерийному производству. Скорее всего, пик поставок придется на госпрограмму вооружения на 2018-2025 годы, отмечает "РИА Новости".