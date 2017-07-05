Неуязвимая "Армата". Защиту новейшего танка не пробьет даже "Джавелин"



Демонстрация танка Т-14 Армата

Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ Демонстрация танка Т-14 АрматаИсточник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости, Андрей Коц . Новейший российский основной боевой танк (ОБТ) Т-14 на базе универсальной платформы "Армата" не способно поразить ни одно из существующих в мире противотанковых средств. Об этом говорится в годовом отчете "Уралвагонзавода". В документе подчеркивается, что такой эффективной защиты удалось добиться благодаря комплексу передовых технологических решений, органично дополняющих друг друга.

"Танк оборудован активной и динамической защитой, оснащен дистанционно управляемым боевым модулем с мощной пушкой и автоматической системой перезарядки", поясняется в сообщении.

Опыт последних локальных войн и вооруженных конфликтов показал, что главной угрозой для танка является пехота, экипированная гранатометами и переносными ракетными комплексами, способная атаковать с неожиданного направления. Поэтому бронированная машина должна уметь держать удар со всех сторон и эффективно противостоять любому оружию. Т-14 "Армата" стал первым в мире танком, в котором удалось реализовать подобную концепцию. Системы его защиты можно условно разделить на три эшелона.

Сбить на подлете

Первой линией обороны Т-14 является комплекс активной защиты (КАЗ) "Афганит". В его задачу входит обнаружение и уничтожение противотанковых боеприпасов на расстоянии. Глазами комплекса является сложнейшая связка из четырех панелей импульсно-доплеровского радара, ультрафиолетовых пеленгаторов и инфракрасных камер кругового обзора. По словам разработчиков, "Афганит" способен засечь не только относительно медленные противотанковые управляемые ракеты, но и бронебойные оперенные подкалиберные снаряды (БОПС).

После обнаружения боеприпаса КАЗ моментально начинает оказывать ему противодействие и автоматически активирует сразу несколько систем. В случае атаки "Арматы" противотанковой управляемой ракетой (ПТУР), наводимой на цель по радиосигналу, ее начинают глушить штатные средства радиоэлектронной борьбы. Их задача - на дальней дистанции разрушить канал связи между оператором и ракетой. Далее "Афганит" ставит дымометаллическую завесу, затрудняющую визуальное обнаружение танка и его поражение ПТУР с инфракрасной головкой самонаведения. К последней, к примеру, относится американский FGM-148 "Джавелин". Кроме того, российский КАЗ может оказывать эффективное противодействие ракетам с лазерным наведением, которыми чаще всего оснащены ударные вертолеты.

Сразу после обнаружения угрозы башня "Арматы" поворачивается к ней лбом. И если "обмануть" ракету на дальней дистанции не удалось, в дело вступают установленные под башней мортиры - последний рубеж обороны КАЗ "Афганит". Они отстреливают навстречу приближающемуся боеприпасу специальные заряды, уничтожающие его осколками. По схожему принципу действуют более старые российские комплексы "Дрозд" и "Арена", а также израильский "Трофи". Последний показал высокую надежность - с 2011 года палестинским боевикам не удалось уничтожить ни одного танка "Меркава", оснащенного этой системой.

Близкий контакт

В том случае, если "Афганит" по той или иной причине со своей задачей не справился, в дело вступает второй эшелон обороны - система динамической защиты (ДЗ) "Малахит". Принцип ее действия проще всего описать пословицей "клин клином вышибают". Большинство противотанковых ракет и боеприпасов гранатометов имеет кумулятивную головную часть. При столкновении с танком она выстреливает узконаправленную струю продуктов взрыва, которая пробивает броню, как шило картон. Кумулятивная струя может вывести из строя вооружение бронетехники, убить члена экипажа, подорвать боекомплект, обездвижить машину. Но эффективна она только в том случае, если остается сфокусированной.

Задача ДЗ - рассеять эту струю. Проще говоря, динамическая защита представляет собой навесные контейнеры со взрывчаткой, которые при контакте с противотанковым боеприпасом бьют ему навстречу направленным взрывом. Это позволяет снизить урон не только от кумулятивной гранаты или ракеты, но даже затормозить бронебойный танковый снаряд. В России динамическая защита ранних модификаций применялась и применяется давно и успешно.

О системе "Малахит" в открытых источниках данных немного. Известно, что она обеспечивает повышенную защиту от танковых БОПС по сравнению с более ранними ДЗ "Реликт" и "Контакт-5", может лучше противостоять тяжелым ПТУР, а также будет обладать повышенным КПД за счет разрушения снарядов и ракет меньшим количеством взрывчатого вещества. Последнее свойство делает ДЗ более безопасной для сложной электроники, которой обвешан танк.

Кроме того, коллектив экспертов американского издания National Interest пришел к выводу, что "Малахит" имеет электронное управление подрывом модулей ДЗ, что делает эту систему более эффективной для перехвата крупных тандемных боеприпасов. Такие противотанковые средства наносят по цели два удара с промежутком в доли секунды. Первый заряд сносит элементы ДЗ, второй бьет в ту же точку, но уже по голой броне. Благодаря своим особенностям, "Малахит" сможет отбить оба удара. Первый заряд тандема поражает выстреливаемая в его сторону бронированная крышка блока ДЗ. Удар второго принимает на себя основной элемент защиты.

Броня крепка

Третьим и последним эшелоном обороны является, собственно, броня "Арматы". Разработчиками заявлялось, что лобовое композитное бронирование корпуса танка непробиваемо для современных ПТУР калибра до 150 миллиметров. К таким относятся TOW, Javelin (оба - США), Spike (Израиль), а также все типы ручных противотанковых гранатометов. Кроме того, лоб корпуса держит 120-мм снаряды (основной калибр танков стран НАТО).

Моторный отсек, отделение боекомплекта и топливное отделение изолированы бронированными переборками друг от друга, что повышает шансы танка на выживание даже в случае пробития брони. А необитаемая башня прикрыта специальным кожухом, обеспечивающим защиту сложных электронных приборов от пуль и осколков. Боекомплект, по некоторым данным, расположен в кормовой части башни, как на немецком "Леопарде-2" или израильской "Меркаве". При его детонации основная энергия взрыва выходит наружу через специальные вышибные панели. Это позволяет сохранить танк от больших разрушений. Точных данных о бронировании башни, впрочем, нет, так как ее конструкция и внешний вид без установленного сверху защитного кожуха пока что засекречены.

В настоящий момент в войсках обкатывается первая партия танков Т-14 "Армата", поставленная Минобороны еще в 2016 году. По словам руководства "Уралвагонзавода", машина полностью готова к крупносерийному производству. Скорее всего, пик поставок придется на госпрограмму вооружения на 2018-2025 годы (ГПВ-2025). Об этом косвенно говорит информация, озвученная газетой "Коммерсантъ" в середине мая со ссылкой на высокопоставленный источник в военном ведомстве. Издание, напомним, сообщало, что в рамках ГПВ-2025 Сухопутные войска и ВДВ получат на закупки техники повышенное финансирование - рекордные 4,25 триллиона долларов.