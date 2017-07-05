Корабли Северного флота проходят скандинавские проливы на пути в Кронштадт



БПК "Адмирал Виноградов" во Владивостоке, 20 июля 2005 года

Источник: http://pic.tiexue.net БПК "Адмирал Виноградов" во Владивостоке, 20 июля 2005 годаИсточник: http://pic.tiexue.net

Экипажи двух кораблей отрабатывают совместное маневрирование и слаженность действий в составе отряда

МУРМАНСК, 5 июля. /ТАСС/. Ракетный крейсер "Маршал Устинов" и большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" Северного флота, следующие из Североморска в Кронштадт для участия в главном военно-морском параде в День ВМФ, проходят скандинавские проливы. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Ракетный крейсер "Маршал Устинов" и большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" уже вошли в пролив Скагеррак. В течение ближайших суток корабли пройдут проливами Каттегат, Большой Бельт и войдут в Балтийское море", - сказали на флоте.

С момента выхода из главной базы Северного флота "Маршал Устинов" и "Вице-адмирал Кулаков" прошли более 1500 морских миль. Во время перехода экипажи кораблей отрабатывают совместное маневрирование и слаженность действий в составе отряда. Также проходят тренировки личного состава парадных расчетов, специально выделенных для участия в предстоящих торжествах.