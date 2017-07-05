ВМС Ирака получили корветы класса "Ассад" после многолетней задержки



Корветы F-210 "Мусса Бин Нуссэйр" (Musa Bin Nussair) и F-212 "Тарик Бин Зиад" (Tariq Bin Ziad),

Источник: militaryedge.org Корветы F-210 "Мусса Бин Нуссэйр" (Musa Bin Nussair) и F-212 "Тарик Бин Зиад" (Tariq Bin Ziad),Источник: militaryedge.org

ЦАМТО, 5 июля. Два построенных в Италии в 1980-ые гг. для Военно-морских сил Ирака корвета класса "Ассад" после многолетней задержки, наконец поставлены заказчику.

Как сообщает "Джейнс дифенз уикли", 19 мая итальянское новостное агентство ANSA опубликовало информацию о том, что два корвета на тяжелом грузовом судне Eide Trader были отправлены в Ирак с военно-морской базы "Специя", где они находились на хранении.

Согласно данным автоматизированной системы идентификации (AIS), судно убыло из Специи 22 мая и пришвартовалось у морского нефтяного терминала в Басре 21 июня. Шесть дней спустя после разгрузки корветов судно отправилось обратно в направлении Ормузского пролива.

Как сообщал ЦАМТО, корветы построены в рамках подписанного в 1981 году с компанией "Финкантьери" (Fincantieri) контракта стоимостью около 2,8 млрд. долл., предусматривавшего строительство в общей сложности четырех фрегатов класса "Лупо", шести корветов класса "Ассад", двух вспомогательных судов. Соглашение также включало поставку дополнительных систем вооружения и услуг.

Два корвета класса "Ассад", F-210 "Мусса Бин Нуссэйр" (Musa Bin Nussair) и F-212 "Тарик Бин Зиад" (Tariq Bin Ziad), были формально переданы ВМС Ирака в 1986 году, однако в 1990 году, когда Ирак вторгся в Кувейт, они все еще находились в Италии. Последовавшее эмбарго СБ ООН на поставки Багдаду оружия привело к тому, что корабли остались на базе "Специя" ВМС Италии.

Ввиду невозможности поставки кораблей Ираку, "Финкантьери" их распродала. Четыре фрегата были приняты на вооружение ВМС Италии, а четыре корвета класса "Ассад" были впоследствии перепроданы Малайзии (класс "Лаксамана").

Эмбарго на поставки оружия Ираку было снято в 2003 году, однако стороны ввязались в длительный спор о судьбе кораблей. Только 15 мая 2014 года было объявлено о достижении с "Финкантьери" соглашения, которое "открывает дорогу к решению длительного спора". Не раскрывая детали, Министерство иностранных дел Италии сообщило, что соглашение включает новые заказы на поставку систем вооружения. Судостроительная компания также должна была модернизировать находящиеся на хранении корветы.

Проводилась ли модернизация, неизвестно, однако доставка корветов на борту грузового судна, по мнению ряда экспертов, может означать, что они находятся в непригодном для боевого применения состоянии. По мнению "Джейнс", корветы были отправлены в Ирак после отказа итальянской стороны от их дальнейшей поддержки из-за срыва соглашения о модернизации. У Ирака в настоящее время отсутствуют собственные возможности привести корабли в боеготовое состояние. Таким образом, они, вероятно, будут поставлены на хранение в Умм-Касре.

Длина корвета класса "Ассад" составляет 62,3 м, полное водоизмещение – 680 т. Каждый корвет оснащен летной площадкой для вертолетов типа "Белл" и телескопическим ангаром.