Ирак получил два корвета итальянской постройки



Доставленные в Умм-Каср корветы итальянской постройки F 210 Musa Bin Nusayr и F 212 Tariq Bin Ziad (типа Assad) ВМС Ирака, июль 2017 года

Источник: www.facebook.com/Tactic.cell Доставленные в Умм-Каср корветы итальянской постройки F 210 Musa Bin Nusayr и F 212 Tariq Bin Ziad (типа Assad) ВМС Ирака, июль 2017 годаИсточник: www.facebook.com/Tactic.cell

На странице иракской группы "Tactical Cell" в www.facebook.com 4 июля 2017 года были опубликованы сделанные в иракской военно-морской базе Умм-Каср фотографии наконец-то полученных иракским флотом двух корветов F 210 Musa Bin Nusayr и F 212 Tariq Bin Ziad типа Assad, построенных в Италии еще для правительства Саддама Хусейна, и более 30 лет отстаивавшихся в Италии на приколе.

Напомним, что правительство Саддама еще в 1980 году по контракту стоимостью 2,4 млрд долл заказало итальянскому судостроительному объединению Fincantieri строительство иракского "морского флота" в составе четырех фрегатов типа Lupo, шести корветов типа Assad, танкера снабжения типа Stromboli и плавучего дока. Хотя все эти единицы были закончены в 1983-1986 годах, однако в Ирак они так и не прибыли ввиду того, что иракская сторона в условиях ирано-иракской войны смогла оплатить только 441 млн долл из стоимости их постройки. Все корабли оставались в Италии до конца ирано-иракской войны. В 1986 году переданные Ираку первыми танкер А 102 Agnadeen (типа Stromboli) и плавучий док перешли из Италии в Александрию (Египет), однако дальнейший их переход в Ирак не состоялся из-за боевых действий.

После окончания ирано-иракской войны началась подготовка к урегулированию вопроса об оплате и к переходу кораблей в Ирак, но иракское вторжение в Кувейт в августе 1990 года привело к введению международного эмбарго на поставки вооружения Ираку.

В 1990-е годы ввиду полного отсутствия перспектив взыскания с находящегося под санкциями Ирака средств за построенные корабли, итальянцы присупили к их распродаже. Четыре фрегата вошли в состав итальянского флота (как тип Artigliere), а четыре корвета были проданы Малайзии. Два формально переданных ВМС Ирака в 1986 году корвета типа Assad (в вертолетонесущем варианте) F 210 Musa Bin Nusayr и F 212 Tariq Bin Ziad (оба названы в честь арабских завоевателей Испании - sic!) были арестованы в Италии и с того времени непрерывно отстаивались в Специи с небольшим иракским "охранным" экипажем (суммарно 12 человек).

В конце 2000-х годов новое постсаддамовское правительство Ирака вернулось к вопросу о формально принадлежащих ему оставшихся кораблях контракта 1980 года. В 2010 году в Ирак из Александрии был, наконец, прибуксирован плавучий док, используемый теперь в гражданских целях. В 2011 году Ираком было заключено соглашение с Fincantieri о ремонте, модернизации и возвращении двух корветов Musa Bin Nusayr и Tariq Bin Ziad и танкера Agnadeen. Однако только 15 мая 2014 данное соглашение с Fincantieri было окончательно финализовано, предусматривая возвращение ВМС Ирака двух корветов с их ремонтом и модернизацией общей стоимостью 300 млн долл. Находящийся в Александрии танкер, по всей видимости, ремонтироваться не будет и пойдет на слом.

Однако и после этого возвращение кораблей застопорилось, и только 22 мая 2017 года оба корвета (полное водоизмещение 680 т, длина 62 м) были отправлены из Специи в Ирак на борту транспортного судна Eide Trader. Судно прибыло в Басру 21 июня и после выгрузки корветов убыло из Басры 27 июня.

Хотя оба корвета теперь находятся в Умм-Касре под иракскими флагами, однако операционный статус кораблей и их фактическое состояние неясны. Модернизация этих кораблей в Италии перед передачей, видимо, произведена не была. Согласно сообщению журнала "Jane's Defence Weekly", корветы в итоге были отправлены в Ирак после отказа итальянской стороны от их дальнейшей технической поддержки из-за срыва соглашения о модернизации. Таким образом, хотя номинально данные корветы теперь являются наиболее мощными единицами новых ВМС Ирака, однако, видимо, полноценно использоваться они не могут и будут теперь ржаветь уже в Умм-Касре.

Доставленные в Умм-Каср корветы итальянской постройки F 210 Musa Bin Nusayr и F 212 Tariq Bin Ziad (типа Assad) ВМС Ирака, июль 2017 года (с) www.facebook.com/Tactic.cell