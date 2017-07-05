Экологическим взводом ВВО на острове Врангеля подготовлено к транспортировке более 1000 бочек



Остров Врангеля

Источник: http://expert17.ru Остров ВрангеляИсточник: http://expert17.ru

ЦАМТО, 5 июля. Экологическим подразделением Восточного военного округа в районе населенного пункта Ушаковское (остров Врангеля) собрано, спрессовано и доставлено в точку погрузки более 1000 старых бочек.

По завершении работ в районе населенного пункта военнослужащие приступят к очистке от металлолома территории мыса Гаваи.

Экологический взвод до середины октября должен собрать и отправить на материк около 600 тонн металлолома.

Транспортировка спрессованного металлолома на "Большую землю" будет выполнена судами сторонних организаций, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.