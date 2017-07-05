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Экологическим взводом ВВО на острове Врангеля подготовлено к транспортировке более 1000 бочек

06.07.2017 ЦАМТО 132 0
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Остров Врангеля
Остров Врангеля
Источник: http://expert17.ru

ЦАМТО, 5 июля. Экологическим подразделением Восточного военного округа в районе населенного пункта Ушаковское (остров Врангеля) собрано, спрессовано и доставлено в точку погрузки более 1000 старых бочек.

По завершении работ в районе населенного пункта военнослужащие приступят к очистке от металлолома территории мыса Гаваи.

Экологический взвод до середины октября должен собрать и отправить на материк около 600 тонн металлолома.

Транспортировка спрессованного металлолома на "Большую землю" будет выполнена судами сторонних организаций, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
05.07.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Компании
Минoбороны РФ

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