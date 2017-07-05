"Коммерсант": Владимир Дегтярь будет назначен генеральным конструктором жидкостных боевых ракетных комплексов

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ЦАМТО, 5 июля. В ближайшее время гендиректор Государственного ракетного центра (ГРЦ) имени Макеева Владимир Дегтярь будет назначен генеральным конструктором жидкостных боевых ракетных комплексов, пишет "Коммерсант".

Как отмечает газета, кандидата на этот пост искали почти два года – в правительстве не одобрили ни одну из представленных ранее кандидатур. Назначение В.Дегтяря ставит точку в формировании института генеральных конструкторов по приоритетным направлениям вооружений и военной техники. Нынешнюю должность Владимир Дегтярь оставит.

О том, что Владимир Дегтярь в ближайшее время будет представлен к назначению генконструктором жидкостных боевых ракетных комплексов, "Коммерсанту" сообщили источники в ракетной отрасли и подтвердил собеседник в аппарате правительства. По их словам, кандидатов на этот пост искали последние два года, некоторых из них В.Дегтярь рекомендовал лично, но кадровый совет военно-промышленной комиссии отклонил всех. Затягивать этот вопрос в правительстве больше не хотели. Как сообщил собеседник "Коммерсанта", на одном из совещаний вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что если найти оптимального кандидата в генконструкторы не удается, то назначать нужно Владимира Дегтяря.

По данным "Коммерсанта", на новой должности В.Дегтярь продолжит курировать все существующие проекты ГРЦ, параллельно занимаясь разработкой перспективных носителей. Речь идет о новой баллистической ракете, которая будет устанавливаться на подводные лодки пятого поколения типа "Хаски", а также о новой жидкостной МБР, которая должна быть принята на вооружение РВСН после 2030 года.