Россия продала танки Т-90С в Ирак и Вьетнам
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Натурный образец модернизированного танка Т-90С в специальной комплектации для арабских стран, представленный на Международной выставке IDEX 2015 в Абу Даби (ОАЭ).
Источник: www.uvz.ru
Россия продала танки Т-90С Ираку и Вьетнаму. Это следует из опубликованного "Уралвагонзаводом" итогового отчета за 2016 год.
В разделе, посвященном планам военно-технического сотрудничества на 2017 год, указано, что корпорация намерена заниматься реализацией двух контрактов на поставку танков Т-90С/СК. Один из них, на 64 танка, заключен с инозаказчиком "704". Второй заключен с инозаказчиком "368", по нему будет отгружена первая партия в количестве 73 машин.
Согласно Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) "704" — это Вьетнам, "368" — это Ирак.
В том же отчете "Уралвагонзавод" сообщил о завершении подготовки контракта на поставку 146 танков Т-90МС в Кувейт.
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04.07.2017
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