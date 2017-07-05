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Россия продала танки Т-90С в Ирак и Вьетнам

05.07.2017 Lenta.ru 504 1
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Танк Т-90С
Натурный образец модернизированного танка Т-90С в специальной комплектации для арабских стран, представленный на Международной выставке IDEX 2015 в Абу Даби (ОАЭ).
Источник: www.uvz.ru

Россия продала танки Т-90С Ираку и Вьетнаму. Это следует из опубликованного "Уралвагонзаводом" итогового отчета за 2016 год.

В разделе, посвященном планам военно-технического сотрудничества на 2017 год, указано, что корпорация намерена заниматься реализацией двух контрактов на поставку танков Т-90С/СК. Один из них, на 64 танка, заключен с инозаказчиком "704". Второй заключен с инозаказчиком "368", по нему будет отгружена первая партия в количестве 73 машин.

Согласно Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) "704" — это Вьетнам, "368" — это Ирак.

В том же отчете "Уралвагонзавод" сообщил о завершении подготовки контракта на поставку 146 танков Т-90МС в Кувейт.
04.07.2017
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Страны
Вьетнам
Ирак
Кувейт
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Компании
Уралвагонзавод

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Сергей-82
9899
№1
05.07.2017 03:49
Не плохо,очень не плохо.
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