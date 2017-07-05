Россия продала танки Т-90С в Ирак и Вьетнам



Натурный образец модернизированного танка Т-90С в специальной комплектации для арабских стран, представленный на Международной выставке IDEX 2015 в Абу Даби (ОАЭ).

Источник: www.uvz.ru Натурный образец модернизированного танка Т-90С в специальной комплектации для арабских стран, представленный на Международной выставке IDEX 2015 в Абу Даби (ОАЭ).Источник: www.uvz.ru

Россия продала танки Т-90С Ираку и Вьетнаму. Это следует из опубликованного "Уралвагонзаводом" итогового отчета за 2016 год.

В разделе, посвященном планам военно-технического сотрудничества на 2017 год, указано, что корпорация намерена заниматься реализацией двух контрактов на поставку танков Т-90С/СК. Один из них, на 64 танка, заключен с инозаказчиком "704". Второй заключен с инозаказчиком "368", по нему будет отгружена первая партия в количестве 73 машин.

Согласно Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) "704" — это Вьетнам, "368" — это Ирак.

В том же отчете "Уралвагонзавод" сообщил о завершении подготовки контракта на поставку 146 танков Т-90МС в Кувейт.