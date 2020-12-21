Лихие «девяностые»

Основной боевой танк Т-90 ставит новые рекорды

В уходящем году произошли важные события, связанные с основным боевым танком семейства Т-90. Весной Сухопутные войска РФ получили первые серийные образцы основательно обновленной модели с суффиксом «М», созданной в рамках НИОКР «Прорыв». Возобновились поставки полностью новых ОБТ по линии ГОЗ, прерванные девять лет назад с завершением выпуска Т-90А. Помимо того, промышленность приступила к модернизации машин раннего выпуска по стандарту Т-90АМ.

Напомним, что на международном военно-техническом форуме «Армия-2017» Министерство обороны РФ выдало АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» заказ на поставку первой товарной партии Т-90М. На форуме следующего года заказчик разместил еще один контракт, доведя общее число машин до 60. Кроме этого, предприятию выделено финансирование на капитальный ремонт строевых Т-90 с приведением их характеристик к уровню полностью нового танка Т-90М. Согласно экспертным оценкам, речь идет о переделке сотни машин (выпущены в начале 1990-х) «девяностых».

Важные события произошли и в ближнем зарубежье. Азербайджанская армия на карабахском фронте использовала Т-90С, закупленные у России в количестве 200 единиц, их которых половина уже поставлена. Внешне они мало чем отличаются от Т-90А и так же оснащены системой оптико-электронного подавления «Штора», которая на экспортных танках, как правило, отсутствует. Азербайджанская армия поставила Т-90С и Т-72Б на острие главного удара, благодаря чему ей удалось продвинуться вперед и захватить ряд ключевых населенных пунктов.

ПРОВЕРКА БОЕМ

Нагорный Карабах стал вторым театром военных действий, где отметились танки данного семейства. А впервые «девяностые» столкнулись с реальным противником на Ближнем Востоке. С осени 2015 года несколько Т-90А Российской армии несут охрану авиабазы Хмеймим. Сирийская армия получила 36 подобных машин от МО РФ и активно использует их с ноября 2015 года. Отзывы в основном положительные, хотя без потерь не обошлось.

Большой резонанс среди специалистов получила выложенная в Интернете видеозапись обстрела боевиками танка правительственных войск, стоявшего с открытыми люками. По всей видимости, система активной защиты «Штора» была включена, а в момент попадания противотанковой ракеты «Тоу» сработала динамическая защита «Контакт». Броня выдержала, однако контуженые члены экипажа поспешили покинуть машину. Затем ее отремонтировали и вернули в строй. Летом 2016 года сирийские танкисты оставили поврежденную машину с заклинившей башней на передовой. Устранив часть неисправностей, мятежники распоряжались ею целый год, пока их не остановил меткий выстрел сирийского Т-72. Подкалиберный снаряд пробил бортовую броню, вызвав детонацию боеприпасов.

Следующая потеря датируется январем 2017 года, когда мятежники забросали Т-90А «коктейлями Молотова». Машина получила повреждения, и неясно, удалось ли ее восстановить. Осенью появилась фотография сгоревшего танка с оторванной башней. Второй раз мятежникам посчастливилось захватить Т-90А без видимых повреждений в ходе ночной контратаки к востоку от Идлиба в январе 2020 года. Вскоре по позициям, оставленным правительственной армией, нанесли удары летчики и артиллеристы, уничтожив доставшуюся врагу технику. Сирийская армия признает потерю пары Т-90А. Независимые эксперты говорят от четырех-пяти танках, но и эта цифра весьма низкая с учетом интенсивного использования бронетехники в многочисленных наступательных операциях правительственных войск.

АРАБСКИЙ АКЦЕНТ

Успешное применение Т-90 сирийской правительственной армией привлекло внимание соседних арабских стран. В 2016 году Ирак подписал контракт, поставки по которому выполнялись несколько лет. Сведений об их применении в бою не имеется. Сегодня иракская армия располагает 73 Т-90С с конструктивными изменениями, отражающими опыт войны с исламистами. Установлена доработанная система управления огнем с улучшенными прицелами и компактный дизель-генератор для питания электрическим током отдельных систем танка при выключенном двигателе. На башню навешены дополнительные блоки динамической защиты «Контакт-5». Установлены сплошные бортовые противокумулятивные экраны с интегрированной в них динамической защитой и решетки, как на Т-72Б3 с КДЗ, Т-90МС и БМПТ «Терминатор». Это повысило защищенность танка к выстрелам гранатометов РПГ-7 и СПГ-9. В отличие от большинства экспортных танков на иракские установлена автоматическая система обнаружения лазерного излучения и постановки маскирующих завес.

Самым крупным пользователем «девяностых» на Арабском Востоке является Алжир. Первый контракт на 185 танков модификации Т-90СА стоимостью 600 млн долл. был размещен еще в 2006 году. За ним в 2011 и 2014 годах последовали дополнительные соглашения с увеличением суммарного количества до 508 машин. С 2015 года ведутся переговоры об организации сборки конечной продукции на местной площадке. Наблюдателями в начале этого года замечен вывоз с территории морского порта Оран очередной партии доставленных туда танков российского производства. Скорее всего начались отгрузки по четвертому контракту, параметры которого в открытых источниках не приводятся. Вместо того высказывается предположение, что помимо танков Алжир также закупил в России некоторое число боевых машин огневой поддержки «Терминатор» на шасси Т-90СМ.

На выставке вооружения IDEX-2017 в Абу-Даби министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил о подписании в декабре 2016 года «крупного контракта на поставку танков Т-90МС в одну из стран Ближнего Востока» и подготовке еще одной подобной сделки. Возможно, речь идет о Египте и Кувейте с суммарной потребностью до 650 единиц. Т-90МС – самый новый вариант машины экспортного облика. Впервые его прототип демонстрировался публично в 2011 году, после чего принимает участие в зарубежных выставках с 2013-го. Внешне Т-90МС отличается башней с большим «ящиком» для снарядов, а также иным боевым башенным модулем и доработанной системой автоматического заряжания гладкоствольного оружия 2А46М-5 калибра 125 мм (или более современным 2A82–1M). Кроме того, танк вооружен парой пулеметов: НСВ «Утес» калибра 12,7 мм и ПКТМ 7,62 мм. Вместо КДЗ «Контакт-5» используется «Реликт», а активную защиту обеспечивает система «Арена-Э» (или «Арена-М»). Система управления огнем – «Калина» с современными средствами наблюдения и прицеливания, включая панорамный прицел командира. Рост массы до 47 т компенсируется установкой двигателя В-92С2Ф мощностью 1130 л.с. На основе технических решений экспортного Т-90МС создан еще более продвинутый вариант Т-90М для главного заказчика.

Согласно арабским СМИ, египтяне ожидают отгрузку технических комплектов с «Уралвагонзавода», что позволит им приступить к сборке конечной продукции. Она будет вестись силами местной промышленности расчетным темпом 50 машин ежегодно. В июне министр транспорта АРЕ генерал-майор Камель аль-Вазир сообщил о подписании соглашения с Россией на 400–500 танков Т-90МС для египетской армии.

Выпуск Т-90МС предполагается вести с постепенным увеличением степени локализации производства. Главным предприятием выпуска станет завод № 200, построенный американцами в городе Хелуане. Предприятие занималось сборкой «Абрамсов», но сегодня их выпуск затруднен, поскольку основной завод-изготовитель в Детройте закрыт, а ремонтно-сборочное предприятие не способно производить весь спектр необходимых деталей.

Интерес к Т-90 проявляется не только на Арабском Востоке. Несколько Т-90С приобрел Туркменистан; новые танки впервые появились на публике в 2011 году на военном параде в Ашхабаде. Практически одновременно 44 подобных танка купила Уганда, по контракту оценочной стоимостью порядка 120 млн долл.

После длительного перерыва интерес к приобретению отечественной бронетехники проявил Вьетнам. Переговоры велись довольно долго, завершились в 2016 году подписанием соглашения о покупке в рассрочку 64 Т-90С/СК с использованием заемного финансирования. Подобно азербайджанским, вьетнамские машины идут в комплектации со «Шторой» и динамической защитой «Контакт-5».

КРУПНЕЙШИЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Крупнейшим в мире парком Т-90 обладает Индия, он существенно превосходит российский. Это первый случай в истории отечественной бронетехники, когда основной боевой танк выпускался для зарубежного заказчика в большем объеме, чем по линии ГОЗ. Сегодня число Т-90С в индийском арсенале превышает 1,5 тыс., тогда как у России – 350 Т-90А в строевых частях и 200 танков раннего выпуска на хранении. Благодаря крупным индийским и алжирским заказам «Уралвагонзаводу» удалось сохранить производство, став крупнейшим в стране производителем продукции для Сухопутных войск.

На рубеже веков в Дели задумались над выбором нового основного боевого танка вместо Т-72М, программа лицензионного выпуска которого под собственным именем Ajeya на заводе Heavy Vehicles Factory (HVF) в Авади, штат Тамил Наду, подходила к концу. Всего по ней вместе с прямыми закупками в Советском Союзе и России индийская армия получила порядка 2 тыс. танков и еще несколько сотен различных машин на их базе. Реагируя на запросы Дели, российские конструкторы предложили «Объект 188С». Главным отличием от принятого в 1992 году на вооружение Российской армии ОБТ Т-90 («Объект 188») стала замена штатного мотора В-84МС на В-92С2 с турбокомпрессором. В результате мощность увеличилась с 840 до 1000 л.с. В дальнейшем машина получила обозначение Т-90С и паспорт экспортного облика. Испытания в пустыне Раджастхан показали высокую надежность нового двигателя, была подтверждена устойчивость работы в условиях высоких температур при сильном запылении. 20 лет тому назад Дели сделал принципиальный выбор Т-90С в качестве своего будущего ОБТ, присвоив ему собственное имя Bheeshma.

ЗА ВАШИ ДЕНЬГИ

Потенциального заказчика устроили параметры огневой мощи, защищенности и подвижности, но был отмечен ряд недостатков первоначального Т-90, включая затрудненное наблюдение и прицеливание ночью. На башню пришлось смонтировать дополнительный ИК-прожектор, обеспечивающий командиру независимое наблюдение в активном режиме. Более радикальные изменения были внесены в систему управления огнем (СУО). Вместо российского тепловизора установили французский Thales Catherine-FC и задействовали его в составе прицела наводчика «ЭССА». Заказчик также отказался от комплекса активной защиты «Штора-1» и системы обнаружения лазерного облучения, установив на место их компонентов, смонтированных на башне, дополнительные блоки динамической защиты «Контакт-5». Мортиры (гранатометы) системы постановки дымовой завесы «Туча» у индийского варианта исполнения танка расположены иначе, с большими углами к горизонту. Ряд решений, принятых по Bheeshma, были использованы для улучшения базового Т-90 в варианте для главного заказчика. Так появился Т-90А, находившийся в производстве с 2004 по 2011 год.

Рамочное соглашение с Индией по Т-90С подписали в 2001 году. С тех пор оно последовательно претворяется в жизнь путем подписания дополнений 2006, 2011 годов и др. Поскольку срок действия ранее заключенных российско-индийских документов подходит к концу, зарубежные партнеры предложили новое соглашение, принятие которого позволило бы продлить работу HVF по теме Bheeshma. В начале текущего года министр промышленности и торговли Денис Мантуров сказал в интервью РИА Новости, что Россия и Индия подписали контракт о продлении производства танков Т-90С до 2028 года.

Осенью прошлого года индийское военное ведомство выдало государственному промышленному объединению Ordnance Factory Board (OFB), в состав которого входит завод HVF в Авади, контракт стоимостью около 2,8 млрд долл. на изготовление для индийской армии дополнительно 464 танков. Согласно информации местных источников, речь идет о продолжении лицензионной сборки Т-90С в рамках российско-индийского межправительственного соглашения 2006 года на тысячу таких машин в период по 2020 год. Индийские СМИ сообщают о переговорах с Москвой по закупке Т-90МС на сумму около 2 млрд долл. Если они увенчаются подписанием сделки, отечественная промышленность укрепит свои позиции на мировом рынке вооружений, а производственные мощности «Уралвагонзавода» будут полностью загружены на несколько лет вперед.

Владимир Карнозов

Владимир Александрович Карнозов – военный аналитик.