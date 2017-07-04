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Экипажи самолетов и вертолетов ЗВО приняли участие в параде, посвященном Дню независимости Белоруссии

05.07.2017 ЦАМТО 217 0
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Ка-52 Аллигатор
Вертолеты огневой поддержки Ка-52 Аллигатор
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

ЦАМТО, 4 июля. В Минске 3 июля в честь Дня независимости Белоруссии в едином воздушном строю над главной площадью города совершили пролет экипажи белорусских ВВС и оперативно-тактической и армейской авиации Западного военного округа (ЗВО).

Всего в общем полетном порядке парадного строя приняли участие экипажи 12 боевых самолетов и вертолетов, состоящих на вооружении округа.

В тот день жители и гости Минска смогли увидеть новейшие фронтовые бомбардировщики Су-34 из Воронежской области, истребители Су-27 из Карелии и звено ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" из Псковской области.

Скорость полета для самолетов составляла от 200 до 500 км/ч, для вертолетов от 60 до 200 км/ч. Боковой интервал между воздушными судами – около 30 м.

Экипажи самолетов и вертолетов были составлены только из высококлассных специалистов, имеющих высокий уровень летного мастерства и классной квалификации для выполнения подобных полетов, сообщила пресс-служба Западного военного округа.
04.07.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Белоруссия
Продукция
Ка-52
Су-27
Су-34
Компании
Минoбороны РФ

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