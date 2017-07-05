Белорусский парад в советском стиле. Броня крепка, и ванны наши быстры



Реактивная система залпового огня "Полонез"

Источник: © РИА Новости, Виктор Толочко Реактивная система залпового огня "Полонез"Источник: © РИА Новости, Виктор Толочко

Парад 3 июля в Минске поразил богатством ассортимента. Перед трибуной с высоким начальством провезли все главные предметы отечественной гордости - от реактивных систем залпового огня "Полонез" до мясопродуктов и ванны производства ОАО "Керамин".

Власти в последние годы (скажем еще прямее: после Крыма) явно раскручивают этот праздник (де-факто лишь день освобождения Минска от гитлеровцев), делая акцент на мотив независимости. Но пока получается довольно кондово. В стилистике торжества остается слишком много советского. Ну а вдобавок, сказывается, мягко говоря, недостаток вкуса. То, что белорусы называют "мяшаць боб з гарохам". То есть пытаться сочетать несочетаемое.

Лукашенко в духе генсеков КПСС обрисовал воинственный Запад

Выступление Александра Лукашенко на параде в честь Дня Независимости напомнило речи советских вождей обрисовкой контраста между поползновениями Запада с одной стороны и нашей святой борьбой за мир - с другой.

"На путь милитаризации вступили страны Европы. Они втягиваются в гонку вооружений и военные приготовления. Соединенные Штаты Америки развертывают здесь, у наших границ, систему противоракетной обороны и совершенствуют свой ядерный потенциал", - заявил белорусский официальный лидер, облаченный в форму главнокомандующего. Далее он подчеркнул, что "вместе с братской Россией мы защищаем границы создаваемого нами Союзного государства", а с партнерами по ОДКБ и вовсе "защищаем мир от новых угроз".

На самом деле картина событий немножко отличается от этой манихейской схемы. Европа до Крыма вообще выглядела безалаберно и, несмотря на понукания Вашингтона, игнорировала натовский норматив - тратить не менее 2% ВВП на оборонные нужды. А роль жареного петуха, клюнувшего в известное место, выполнила для Запада именно аннексия украинского полуострова (да уж, Москва так рьяно защищала границы Союзного государства, что даже оттяпала кусок другого государства!).

Так что увеличение расходов стран НАТО на оборону, продвижение (правда довольно символическое) инфраструктуры альянса на восток - это уже ответ на тот вызов, который бросил Западу ближайший союзник официального Минска. Более того, сегодня военно-политическое союзничество с Москвой, положа руку на сердце, стало для белорусских властей по ряду параметров довольно дискомфортным.

Вот сейчас, например, приходится доказывать как своей публике, так и иностранной, что намеченные на сентябрь на нашей территории совместные учения "Запад-2017" не приведут к размещению российских войск в Белоруссии и не станут прологом к неким агрессивным действиям против натовских соседей.

Как бы это ни было неприятно белорусскому руководству, стратеги НАТО рассматривают синеокую республику сугубо как сателлита Москвы, наши Вооруженные силы - как часть российской военной машины. И пролет над Минском во время парада российских "Аллигаторов" - боевых вертолетов Ка-52, новейших (поколение 4++) истребителей-бомбардировщиков Су-34 (о которых белорусские летчики, к слову, и не мечтают) лишь усугубляет этот имидж.

Да и в чисто экономическом плане Белоруссия чересчур завязана на Москву, зависит от ее рынка и субсидий. Диверсифицировать внешнюю торговлю пока не получается (и без реформ не получится), растет кредитная задолженность перед Россией. И эти обстоятельства делают во многом пустым звуком высокопарные фразы о нашей независимости.

Не много ли на себя берет полковник Макаров?

Стоит также отметить, что в этом году у нас особенно слышны голоса противников парадов в принципе. Аргументация: тяжелая техника портит асфальт и сильно шумит, во время репетиций полгорода стоит в пробках, танки и самолеты создают опасность для жителей, мероприятие съедает много денег, которые можно было бы потратить с большей пользой, и т.д. Масла в огонь подлил инцидент, когда 24 июня спешивший на репетицию по мокрому асфальту танк Т-72Б снес столб на столичном проспекте Независимости и только чудом никто не пострадал.

Вдобавок многих возмутило заявление руководителя пресс-службы Министерства обороны полковника Владимира Макарова: мол, против парадов могут выступать только идейные потомки гауляйтера Кубе (главы оккупационной администрации нацистов на белорусской территории в годы Второй мировой войны). Более корректные сторонники парадов упирают на то, что нельзя их называть лишь игрушкой диктаторов, милитаризованные дефиле проводятся и в демократических странах - той же Франции например.

Дело, пожалуй, не столько в самих парадах, это вопрос дискуссионный. Вон даже лидер Партии БНФ Алексей Янукевич, как оказалось, за парады: мол, и граждане страны, и внешние наблюдатели должны видеть мощь ее вооруженных сил. Другое дело, что активных, критически настроенных граждан раздражает неподотчетность власти, которая не полагает нужным, например, обнародовать сумму затрат на мероприятие. А также высокомерный (если не сказать хамский) тон, который иные деятели в погонах позволяют себе в дискуссиях с гражданским обществом. В духе: если вы такие умные, то почему строем не ходите?

Армия существует на деньги налогоплательщиков, служит всему народу (у представителей которого могут быть самые разные взгляды, и это нормально). И потому не дело чинуш в кителях лепить несогласным оскорбительные политические ярлыки. Ваше дело - Родину защищать, а не идеологическим охранительством заниматься. И если уж говорить об идеологии, то не пора ли властям заняться белорусизацией вооруженных сил, подъемом национального самосознания людей в форме цвета хаки? Ведь невооруженным глазом видно, что у многих из них - русифицированные мозги. Неужели ничему не научили горькие уроки Украины, которая в ходе конфликта с Москвой столкнулась в числе прочего и с изменой части военных?

Дефиле колбас и танец усатых тракторов

Лично же мне "доставила" цивильная часть сегодняшнего дефиле. Это надо было видеть! В конце мая президент распорядился, чтобы на параде были продемонстрированы и современные образцы гражданской техники, которые производятся в стране. Но в результате перед публикой и телекамерами провезли на колесах МАЗов целую ВДНХ: мебель, сантехнику, мясные консервы и пр.

И, кажется, я понял, почему это выглядит таким трэшем именно в сочетании с военным парадом. Боевая техника действительно создана для перемещения, у нее для этого есть колеса, гусеницы, крылья, реактивные двигатели - короче, атрибуты динамики. Могучее движение боевых машин с их особой хищной эстетикой у многих вызывает неподдельный трепет.

А вот когда на платформах тяжелых грузовиков везут то, что должно спокойно лежать на столе или стоять в углу, возникает комический эффект - именно от самого факта проезда мимо трибун с важными деятелями всех этих колбас, пивных бочек, диван-кроватей и (это апофеоз) сантехнических изделий. Хорошо хоть, что не додумались транспортировать акриловую ванну вертолетом и не посадили в нее мыться активистку БРСМ.

Ну и танец тракторов "Беларус" в соломенных брылях, нахлобученных на кабину, и с усами на капоте - при всем мастерстве сидевших за рулем тоже, пожалуй, зрелище на любителя (разве что музыкальное сопровождение в виде песни "Касіў Ясь канюшыну" было несомненным плюсом на фоне тотально русифицированного мероприятия).

И потом, показ боевой техники, если без обиняков, призван напугать потенциальных врагов, а кого мы мясопродуктами пугаем? Колбасы замедленного действия? Стиральные машины вертикального взлета?

Мы не получим сильной армии при совковой экономике

Да, я иронизирую, но и как достижения народного хозяйства это все - прошлый век. Сегодня рулят IT-технологии, а крутой софт отечественного производства на МАЗах не провезешь. Авторы шоу пытаются сочетать несочетаемое.

Это как зеленый орнамент на красном фоне в оформлении прошедшего в столице накануне Дня вышиванки. Да, идеологически выверено, в цветах официального флага, однако это не белорусская традиция. Ну зачем так бояться "крамольного" бело-красно-белого сочетания, якобы подыгрывающего оппозиции? Это ведь просто исконные белорусские цвета. Да и в целом стилистика очередного Дня вышиванки дала соцсетям новый повод поязвить на тему агротрэша. Я уж не говорю о такой безвкусице, как попытки совместить вышиванку с костюмами ушасто-рогатых бонстиков, что превращает мероприятие в совсем уж нелепый маскарад.

Если же возвращаться к военному параду, то задор боевых речей (типа: армия оснащена всем необходимым, дадим отпор любому агрессору) выглядит натужным. На самом деле мы увидели в основном подновленные образцы еще советской техники. Да, белорусский оборонно-промышленный комплекс работает неплохо, особенно на фоне других отраслей. У него есть целая гамма настоящих новинок, но они рассчитаны в основном на экспорт. Нашей армии эти цацки элементарно не по карману. По причине экономического кризиса оборонный бюджет Белоруссии скукожился до несчастного полумиллиарда долларов. Да партия Су-30СМ, которые мы собираемся закупить у России, дороже стоит! И мы не получим сильной армии, пока в стране не будет сильной экономики. А она на сегодня остается во многом совковой. И это еще печальнее, чем совковые элементы официального праздника.

Александр Класковский