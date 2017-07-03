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Выдан контракт на постройку первых трех британских фрегатов типа 26

04.07.2017 bmpd.livejournal.com 87 0
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Проектный облик заказанного строительством для ВМС Великобритании фрегата типа 26 Global Combat Ship (GCS)
Проектный облик заказанного строительством для ВМС Великобритании фрегата типа 26 Global Combat Ship (GCS)
Источник: ВАЕ Systems

Корпорация ВАЕ Systems 2 июля 2017 года сообщила о получении ею контракта министерства обороны Великобритании на сумму 3,7 млрд фунтов стерлингов на постройку для Королевских ВМС Великобритании трех первых фрегатов нового поколения типа 26 Global Combat Ship (GCS). Строительство головного корабля типа 26 должно быть начато "в ближайшие недели" на судостроительном предприятии дивизиона BAE Systems Maritime - Naval Ships в Скотстауне в Глазго (бывшая историческая верфь Yarrow), с изготовлением части секций на другом предприятии в Говане также в Глазго (бывшая верфь Fairfields).

Ввод в строй головного фрегата типа 26 запланирован на 2023 год, а всего к 2029 году планируется ввести в строй ВМС Великобритании восемь кораблей этого проекта для частичной замены фрегатов типа 23. Общая стоимость серийной постройки восьми кораблей типа 26 сейчас оценивается в 8 млрд фунтов.

Разработка проекта 26 велась с 2006 года, в 2010 году ВАЕ Systems получила контракт министерства обороны Великобритании в 127 млн фунтов на разработку предварительного проекта корабля GCS. В феврале 2015 года ВАЕ Systems получила контракт стоимостью 859 млн фунтов на разработку технического проекта корабля и строительной документации.

Первоначально планировалась постройка 13 кораблей типа 26 для полной замены 13 наличных фрегатов типа 23, при этом стоимость программы строительства оценивалась в 11,5 млрд фунтов. Однако в соотвтствии с утвержденным британском правительством в 2015 году очередном обзоре политики в области обороны (National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015),количество запланированных кораблей типа 26 было сокращено до восьми. Взамен сокращенных кораблей типа 26 для замены остальных фрегатов типа 23 в 2016 году была начата разработка проекта более легкого и дешевого фрегата типа 31 General Purpose Frigate (GPFF), которых оптимистично предполагается построить минимум шесть единиц всего за 2 млрд фунтов.

Фрегат типа 26 GCS является весьма крупным многоцелевым кораблем стандартным водоизмещением 6900 тонн и полным водоизмещением более 8000 тонн. Длина корабля 149,9 м, ширина 20,8 м. Энергетическая установка выполнена по схеме CODLOG (комбинированная дизель-газотурбинно-электрическая), не является "полностью электрической" и использует две газовые турбины полного хода Rolls-Royce MT30 в сочетании с четырьмя дизель-генераторами MTU и двумя электромоторами крейсерского хода.

Фрегат типа 26 должен быть оснащен 48-зарядной вертикальной пусковой установкой нового ЗРК малой и средней дальности MBDA Sea Captor (CAMM), 24-зарядной универсальной вертикальной пусковой установкой Mk 41 для крылатых ракет Tomahawk и (предположительно) противокорабельных ракет LRASM и противолодочных ракет VL-ASROC, 127-мм/62 универсальной артиллерийской установкой BAE Systems Mk 45 Mod 4, двумя 20-мм зенитными артиллерийскими комплексами Raytheon Phalanx Mk 15, и двумя 30-мм артиллерийскими установками DS30M Mk 2. Должно быть обеспечено постоянное базирование одного тяжелого вертолета Merlin или двух средних вертолетов Wildcat, а также БЛА. Радиоэлектронное вооружение будет включать РЛС типа 997 Artisan, подкильную ГАС типа 2050 и буксируемую ГАС типа 2087, то есть фактически соответствовать оборудованию модернизированных фрегатов типа 23.
03.07.2017
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Великобритания
Продукция
AW-101
BGM-109 Tomahawk
EH-101
LRASM
Mark 41
Компании
BAE Systems
Leonardo
Raytheon
Rolls-Royce
Проекты
БПЛА

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