Британцы «заселяют» фрегат нового поколения

Британский флот начал осваивать свой новый фрегат. Вчера, 21 октября, пресс-служба ВМС Великобритании сообщила о том, что первые моряки «заселились» на головной корабль проекта Type 26.

«Семь моряков вступили на борт HMS Glasgow, строящегося в одноимённом городе, чтобы начать превращать безжизненный корпус в самого продвинутого в мире охотника за подводными лодками», — сообщили в пресс-службе Королевского флота.

Первые члены экипажа фрегата HMS Glasgow Источник изображения: royalnavy.mod.uk

HMS Glasgow является первым из восьми запланированных к постройке фрегатов нового поколения. Корабль находится на завершающей стадии сборки и в скором времени должен быть спущен на воду для проведения первых испытаний.

Проектная длина каждого из фрегатов Type 26 составляет почти 150 м, водоизмещение — 6900 т. Корабли смогут развивать скорость до 26 узлов (48 км/ч) и преодолевать до 7000 миль (13 000 км) без дозаправки. Экипаж каждого фрегата будет состоять из 108 человек, при этом корабль сможет вмещать до 208 человек.

Каждый фрегат Type 26 должен быть оснащён 48-зарядной вертикальной пусковой установкой нового ЗРК малой и средней дальности MBDA Sea Captor, 24-зарядной универсальной вертикальной пусковой установкой Mk 41 для крылатых ракет Tomahawk, противокорабельных ракет LRASM и противолодочных ракет VL-ASROC, а также 127-мм универсальной артиллерийской установкой Mk 45 Mod 4, двумя 20-мм зенитными артиллерийскими комплексами Mk 15 и двумя 30-мм артиллерийскими установками DS30M Mk 2. На корабле должно быть обеспечено постоянное базирование одного тяжёлого вертолёта Merlin или двух средних вертолётов Wildcat, а также беспилотных летательных аппаратов.