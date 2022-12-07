Спущен на воду головной британский фрегат Glasgow нового типа 26

Как сообщила корпорация ВАЕ Systems, в ночь на 3 декабря 2022 года в устье реки Клайд произошел физический спуск на воду головного строящегося на ее предприятиях для военно-морских сил Великобритании фрегата нового поколения F 88 Glasgow типа 26.

Спущенный на воду головной строящийся для ВМС Великобритании фрегат F 88 Glasgow нового типа 26, прибуксированный для достройки на верфь ВАЕ Systems в Скотстауне (Глазго), 03.12.2022 (с) ВАЕ Systems

Процесс спуска на воду Glasgow начался 25 ноября с перемещения корпуса корабля на верфи ВАЕ Systems в Говане в Глазго на погружающуюся транспортировочную баржу (фактически спусковой плавучий док). Затем баржа с кораблем была отбуксирована вниз по реке Клайд к ее устью на глубокое место в районе Гленмаллана на озере (фактически, заливе) Лох-Лонг, где в ночь на 3 декабря притоплена и фрегат сошел на воду. После этого фрегат Glasgow был в тот же день 3 декабря отбуксирован на верфь ВАЕ Systems в Скотстауне также в Глазго для достройки на плаву.

Сейчас наиболее вероятным сроком вступления Glasgow в строй считается 2028 год.

Напомним, что ВАЕ Systems 2 июля 2017 года получила контракт министерства обороны Великобритании на сумму 3,7 млрд фунтов стерлингов на постройку для Королевских ВМС Великобритании трех первых фрегатов нового поколения типа 26, первоначально обозначавшихся как Global Combat Ship (GCS). Строительство кораблей осуществляется на судостроительных предприятиях дивизиона BAE Systems Maritime - Naval Ships в Говане (бывшая историческая верфь Fairfield) и в Скотстауне (бывшая головная историческая верфь Yarrow) в Глазго.

Церемония первой резки стали для головного фрегата типа 26, получившего название F 88 Glasgow, была произведена на верфи в Говане 20 июля 2017 года, и теперь корабль спущен на воду. К настоящему времени там же начато строительство двух следующих кораблей первой серии (Batch 1) данного типа - F 89 Cardiff (первая резка стали 14 августа 2019 года) и F 90 Belfast (первая резка стали 29 июня 2021 года).

15 ноября 2022 года BAE Systems сообщила, что получила контракт министерства обороны Великобритании стоимостью 4,2 млрд фунтов на постройку для британского флота остальных пяти фрегатов типа 26 из восьми ранее запланированных. Эти пять кораблей второй серии (Batch 2) получили названия Birmingham, Sheffield, Newcastle, Edinburgh и London. Ожидается, что тих строительство растянется до середины 2030-х годов.

Разработка проекта 26 велась с 2006 года, и в 2010 году ВАЕ Systems получила контракт министерства обороны Великобритании в 127 млн фунтов на разработку предварительного проекта корабля GCS. В феврале 2015 года ВАЕ Systems получила контракт стоимостью 859 млн фунтов на разработку технического проекта корабля и строительной документации.

Первоначально планировалась постройка 13 кораблей типа 26 для полной замены 13 оставашихся в строю фрегатов типа 23, при этом стоимость программы строительства оценивалась в 11,5 млрд фунтов. Однако в соответствии с утвержденным британском правительством в 2015 году очередном обзором политики в области обороны (National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015), количество запланированных кораблей типа 26 было сокращено до восьми. Взамен пяти сокращенных кораблей типа 26 для замены остальных фрегатов типа 23 в 2016 году была начата разработка проекта более легкого и дешевого фрегата типа 31 General Purpose Frigate (GPFF). Контракты на проектирование и постройку пяти фрегатов типа 31 (тип Inspiration) в 2019 году получил консорциум, возглавляемый группой Babcock International, церемония начала строительства головного фрегата типа 31 Venturer на верфи Babcock Rosyth в Розайте (бывшая военно-морская верфь) состоялась 23 сентября 2021 года.

Фрегаты типа 26 (тип City) во главе с Glasgow являются весьма крупными многоцелевыми кораблями стандартным водоизмещением 6900 тонн и полным водоизмещением более 8000 тонн. Длина корабля 149,9 м, ширина 20,8 м. Энергетическая установка выполнена по схеме CODLOG (комбинированная дизель-газотурбинно-электрическая), не является "полностью электрической" и использует одну газовую турбину полного хода Rolls-Royce MT30 в сочетании с четырьмя дизель-генераторами MTU и двумя электромоторами крейсерского хода. Скорость полного хода не менее 26 уз, дальность плавания экономическим ходом 7000 миль.

Фрегат типа 26 должен быть оснащен 48-зарядной вертикальной пусковой установкой ЗРК малой и средней дальности MBDA Sea Captor (CAMM), 24-зарядной универсальной вертикальной пусковой установкой Mk 41 для крылатых ракет Tomahawk и перспективных крылатых и противокорабельных ракет FC/ASW (Future Cruise/Anti-Ship Weapon), 127-мм/62 универсальной артиллерийской установкой BAE Systems Mk 45 Mod 4, двумя 20-мм зенитными артиллерийскими комплексами Raytheon Phalanx Mk 15, и двумя 30-мм артиллерийскими установками DS30M Mk 2. Должно быть обеспечено постоянное базирование одного тяжелого вертолета Merlin или двух средних вертолетов Wildcat, а также БЛА. Радиоэлектронное вооружение будет включать РЛС типа 997 Artisan, подкильную ГАС типа 2150 и буксируемую ГАС типа 2087.

К настоящему времени проект 26 выбран также в качестве основы для перспективных фрегатов, планируемых к строительству ВМС Австралии (тип Hunter, планируются девять единиц) и ВМС Канады (планируются 15 единиц).

Процесс спуска на воду головного строящеося ВАЕ Systems для ВМС Великобритании фрегата F 88 Glasgow нового типа 26, 15.11 - 03.12.2022 (с) ВАЕ Systems

Процесс спуска на воду головного строящеося ВАЕ Systems для ВМС Великобритании фрегата F 88 Glasgow нового типа 26, 15.11 - 03.12.2022 (с) George Allison @geoallison