"Коммерсант": "Сармат" нуждается в дополнительных стендовых испытаниях



Головная часть межконтинентальной баллистической ракеты РС-18 "Стилет" в шахте перед учебно-боевым пуском, 2007 год

Источник: Сергей Казак/ТАСС Головная часть межконтинентальной баллистической ракеты РС-18 "Стилет" в шахте перед учебно-боевым пуском, 2007 годИсточник: Сергей Казак/ТАСС

ЦАМТО, 3 июля. Минобороны РФ проведет бросковые испытания новейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат" не ранее четвертого квартала 2017 года, пишет "Коммерсант".

Как отмечает газета, причиной переноса сроков называется необходимость проведения дополнительных испытаний на стендах Красноярского машиностроительного завода.

О переносе бросковых испытаний "Сармата" "Коммерсанту" рассказали два топ-менеджера предприятий ракетостроительной отрасли, а также подтвердил офицер Минобороны, близкий к командованию РВСН. Официально в государственном ракетном центре имени Макеева, "Красмаше" и госкорпорации "Роскосмос" от комментариев по теме "Сармат" воздерживаются.

Как пишет газета, испытания новейшей жидкостной ракеты изначально планировалось провести в 2016 году, однако сроки постоянно корректировались и сдвигались "вправо". Следующая попытка была назначена на март 2017 года, но к этому моменту специалисты не успевали завершить работы по оборудованию шахтной пусковой установки на полигоне космодрома Плесецк. Сроки передвинули на апрель, но и тогда случился форс-мажор: в ходе прочностных испытаний на Красноярском машиностроительном заводе проблемы возникли с самой ракетой. Для устранения неисправностей отводилось примерно два месяца: в последний раз "Интерфакс" сообщал, что испытания перенесены на июнь. Но и в июне провести их не удалось: по утверждению собеседников "Коммерсанта", сроки проведения бросковых испытаний вновь сдвигаются и ориентировочно они состоятся не ранее четвертого квартала 2017 года: "Постараемся к этому моменту довести изделие до ума, проведя цикл испытаний на стендах".

Бросковые испытания подразумевают проверку работы порохового стартового ускорителя, который выталкивает ракету из шахты на высоту около 30 м, а также сбор и анализ информации о поведении МБР после выхода из установки. По сведениям "Коммерсанта", всего к концу года "Красмаш" должен будет собрать три "Сармата" с массогабаритным макетом вместо боевой части. Как говорят в Минобороны, ракета должна быть принята на вооружение в 2019–2020 годах: к этому моменту "Сармат" должен пройти цикл летно-конструкторских испытаний, а также выполнить зачетный пуск. После этого военные развернут ее в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.