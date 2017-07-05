"Сармат" ждет своего часа



Источник: livejournal.com Источник: livejournal.com

Создание тяжелой баллистической ракеты "Сармат" отстает от планов

Тяжелая МБР "Сармат" и железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) "Баргузин" будут созданы, если их включат в государственную программу вооружений на 2018-2025 годы, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Ранее сроки создания этого оружия, которое должно прийти на замену образцам, созданным в кооперации с украинскими предприятиями, неоднократно сдвигались на более поздние.

Российская промышленность готова к созданию боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) "Баргузин" и 100-тонной тяжелой баллистической ракеты в случае включения их в государственную программу вооружений на 2018-2025 годы, заявил РИА "Новости" курирующий оборонную промышленность вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

Перспективная жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат", о которой говорил Рогозин, способна нести до 16 боезарядов, достаточных, чтобы стереть с лица земли европейскую страну размером с Францию или Англию. Такие данные были опубликованы разработчиком оружия "ГРЦ Макеева". Согласно заявленным характеристикам, ракета сможет преодолевать расстояние в 17 тыс. км.

В прошлом году заместитель министра обороны России Юрий Борисов пообещал первые поставки "Сармата" в 2018-2019 годах.

По словам генерала, новая ракета сможет донести до 10 тонн "полезной нагрузки" в любую точку мира "как через Северный, так и через Южный полюс".

Ранее в сообщении на сайте "ГРЦ Макеева", подписанном генеральным конструктором предприятия Владимиром Дегтярем и главным конструктором Юрием Кавериным, говорилось, что к разработке ракеты было поручено приступить в 2010 году в соответствии с постановлением правительства России "О государственном оборонном заказе на 2010 год и плановый период 2012-2013 годов". В июне 2011 года с Министерством обороны был подписан госконтракт на выполнение опытно-конструкторских работ.

По первоначальным планам, в 2015 году должен был начаться этап "бросковых испытаний" ракеты, когда она выбрасывается из шахты и летит без поражения цели. Однако уже летом ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что "бросковые испытания" "Сармата" перенесены на ноябрь - декабрь 2016 года из-за проблем с огневыми испытаниями двигателя первой ступени. "Летно-конструкторские испытания "Сармата" начнутся не раньше конца первого квартала 2017 года", - сообщал тогда собеседник агентства.

Теперь, по данным газеты "Коммерсантъ", Минобороны проведет бросковые испытания "Сармата" не ранее четвертого квартала 2017 года. Причиной переноса сроков называется, по данным издания, необходимость проведения дополнительных испытаний на стендах Красноярского машиностроительного завода.

Сейчас самыми мощными межконтинентальными баллистическими ракетами России остаются Р-36М2 "Воевода", разработанные в советское время конструкторским бюро "Южное" из украинского Днепропетровска под руководством академика Алексея Уткина и поставленные на боевое дежурство в конце 1980-х годов.

Изделия весом 211 тонн способны нести 10 ядерных боевых блоков по 0,5 мегатонны на расстояние до 11 тыс. км (с моноблочной головной частью - 16 тыс. км). При этом точность стрельбы составляет ±0,5 км.

"Воевода", как отмечала ранее "Газета.Ru", предназначен для поражения всех видов целей, защищенных современными средствами ПРО, причем даже в условиях боевого применения, в том числе при многократном ядерном воздействии по позиционному району, обеспечивая гарантированный ответный удар.

В советское время МБР Р-36М2 поступили на вооружение трех ракетных дивизий РВСН: 13-й в поселке Домбаровский Оренбургской области, 38-й в Державинске Тургайской области Казахской ССР и 62-й в городе Ужур Красноярского края.

Сейчас они остаются на боевом дежурстве в двух позиционных районах в Домбаровском и Ужуре в варианте с разделяющимися головными частями индивидуального наведения, которые планируется сохранить на боевом дежурстве до начала 2020-х годов.

Как ранее писала "Газета.Ru", в 2010 году благодаря кооперации российских и украинских предприятий гарантийный срок эксплуатации комплекса был продлен с первоначальных 15 до 23 лет. Сейчас же дальнейшее научно-техническое сопровождение изделия специалистами с Украины не представляется возможным.

Размещение ракетных комплексов РС-28 "Сармат" планируется в прежних позиционных районах - Ужуре и Домбаровском.

Испытания новейшей жидкостной ракеты изначально планировалось провести в 2016 году, однако, по данным газеты "Коммерсантъ", сроки постоянно корректировались и сдвигались. Следующая попытка была назначена на март 2017 года, но к этому моменту специалисты не успевали завершить работы по оборудованию шахтной пусковой установки на полигоне космодрома Плесецк.

Сроки передвинули на апрель, но и тогда в ходе прочностных испытаний на Красноярском машиностроительном заводе проблемы возникли с самой ракетой. Для устранения неисправностей отводилось примерно два месяца. В последний раз "Интерфакс" сообщал, что испытания перенесены на июнь. Но и в июне провести их не удалось. Проведение бросковых испытаний состоится не ранее четвертого квартала 2017 года.

Ситуация с боевым железнодорожным ракетным комплексом "Баргузин" еще сложнее, чем с РС-28 "Сармат".

В России на вооружении уже ранее состоял один БЖРК (15П961) "Молодец", созданный в 1980-е годы, однако он был выведен из боевого состава в начале 2000-х годов в связи с исчерпанием ресурса ракет РТ-23УТТХ, выпускавшихся в советское время в Днепропетровске. Одновременно (и по той же причине) были сняты с вооружения и шахтные версии этих ракет.

БЖРК "Баргузин" планировалось разработать до 2018 года. Главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев в декабре 2015 года сообщил, что к тому времени было завершено эскизное проектирование БЖРК, ведется разработка рабочей конструкторской документации на агрегаты и системы комплекса.

В конце 2016 года ряд российских СМИ сообщил, что в 2016 году успешно прошли бросковые испытания ракеты для "Баргузина". Бросковые испытания - первый этап проверки любых ракет. В ходе этих испытаний проверяется, в частности, правильно ли разработаны алгоритмы подготовки ракеты к пуску, как ракета покидает пусковую установку и как срабатывает пусковое оборудование.

В январе нынешнего года источник в оборонно-промышленном комплексе России сообщил РИА "Новости", что летные испытания ракеты намечены на 2019 год. В декабре 2015 года источник в оборонной промышленности проинформировал ТАСС о том, что "вследствие сложной финансовой ситуации и вызванных ею бюджетных ограничений" развертывание "Баргузина" отнесено как минимум на 2020 год.

В 2014-2015 годах срок завершения работ по БЖРК устанавливался сперва на 2018-й, а затем и на 2019 год.

По мнению источника "Газеты.Ru" в оборонной промышленности, успешное завершение испытаний и принятие на вооружение РВСН МБР РС-28 - лишь вопрос времени, а по "Баргузину" необходимых решений пока не принято.

Отдел "Армия"