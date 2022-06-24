Неуязвимая уникальность

Летные испытания ракеты «Сармат» показали слаженность работы огромной кооперации предприятий

20 апреля 2022 года – историческая точка для АО «ГРЦ Макеева» (входит в госкорпорацию «Роскосмос»). Фирмы, создавшей практически все морские баллистические ракеты нашего флота. Впервые за долгие годы «макеевцы» испытали и фактически уже поставили на вооружение новую тяжелую баллистическую ракету, способную доставить в любую точку планеты мегатонны взрывчатки. Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание» заявил, что достаточно одного «Сармата», чтобы уничтожить половину берега континента. О том, как создавалась ракетная мощь, ответственному редактору «Независимого военного обозрения» Дмитрию ЛИТОВКИНУ рассказал генеральный директор, генеральный конструктор АО «ГРЦ Макеева», академик РАН Владимир ДЕГТЯРЬ.

– Владимир Григорьевич, значение свершившегося события сравнивают с запуском первой советской баллистической ракеты и даже с изобретением ядерной бомбы – настолько оно прорывное и знаменательное. Какие чувства и эмоции вы переживали, находясь на космодроме Плесецк при подготовке и пуске ракеты «Сармат»?

– Эмоциональная, психологическая нагрузка была колоссальной! С пуском ракеты в одно мгновение пронесся весь нелегкий путь, который мы прошли, создавая «Сармат». И когда убедились в успехе, чувство гордости, ощущение безмерного счастья накрыло с головой. Приятно осознавать и видеть рождение твоего дитя. Значение этого события трудно переоценить. Это можно понять прежде всего по тому, что за испытательным пуском 20 апреля наблюдал по видеосвязи президент России Владимир Путин. Поздравляя Министерство обороны, всех специалистов, участвовавших в создании «Сармата», он назвал его «действительно уникальным оружием, аналогов которому в мире нет и еще долго не будет».

На сегодняшний день «Сармат» – это венец ракетной техники, созданный кооперацией предприятий во главе с Государственным ракетным центром. В ближайшие 40–50 лет наш новейший ракетный комплекс будет укреплять боевой потенциал Вооруженных Сил, надежно обеспечивать безопасность России от внешних угроз. И в сегодняшних сложных геополитических условиях – это наш надежный щит, главный фактор ядерного сдерживания и гарантия сохранения мира.

Вообще вся деятельность Государственного ракетного центра связана с укреплением обороноспособности страны, созданием лучших образцов боевой ракетной техники. И мы вновь доказали, что способны, умеем и отстоим все наши позиции!

– Вы постоянно подчеркиваете, что заслуга в рождении «Сармата» это кооперация единомышленников. Что представляет собой эта группа?

боевой блок стратегической межконтинентальной ракеты. Фото АО «ГРЦ им. В.П. Макеева»

– Создание перспективной ракеты – это грандиозный по своим задачам и масштабам проект. Многие производственные процессы необходимо запускать и вести одновременно, поэтому, пожалуй, самое главное – организация кооперации предприятий-разработчиков, изготовителей и испытателей. А это более сотни предприятий по всей стране, которые должны работать как единый слаженный механизм. Эта огромная кооперация соисполнителей под руководством АО «ГРЦ Макеева» обеспечила проведение работ, начиная от формирования технических заданий и заканчивая изготовлением ракеты и ракетного комплекса в целом.

– «Сармат» идет на смену «Воеводе». В чем основные преимущества нового комплекса?

– Действительно, «Сармат» придет на смену комплексу «Воевода», созданному еще в Советском Союзе. Но особо подчеркну, что «Сармат» – не аналог «Воеводы», а межконтинентальная баллистическая ракета нового поколения, обладающая колоссальными тактико-техническими характеристиками: прежде всего непревзойденной скоростью, рекордной дальностью, высочайшей точностью стрельбы и полной неуязвимостью при преодолении системы противоракетной обороны, оснащенная самыми современными маневрирующими боезарядами.

– Президент России Владимир Путин особо отметил, что при создании комплекса использованы только отечественные узлы, компоненты, детали…

– Совершенно верно. Создание нашей ракеты не зависит от иностранных поставок, все делается российскими предприятиями. «Сармат» – это полностью российская ракета. В ее разработке и производстве задействована кооперация исключительно российских предприятий промышленности с использованием новейших отечественных технологий и материалов. Введенные санкции никак не влияют на ход работ.

– «Воевода» создавалась на Украине. С какими сложностями столкнулись российские разработчики?

– В связи с новизной разработки потребовалась масштабная реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей Красноярского машиностроительного завода. Габариты баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), ранее выпускавшихся на Красмаше, были существенно меньше, чем новейшая ракета «Сармат»: диаметр составлял около 2 м, длина – от 11 до 14 м. Размеры «Сармата» гораздо внушительнее: диаметр в полтора раза больше, чем у БРПЛ, а длина сравнима с высотой 14-этажного дома.

Были существенно модернизированы все виды производства и технологии: проведена полная реконструкция ряда цехов, включая механо-обрабатывающий, сварочно-сборочный, где производится заключительная сварка ступеней ракеты и сборочные работы; приобретено уникальное оборудование, в том числе для электронно-лучевой сварки, технологической оснастки, высокоточные станки с числовым программным управлением, обеспечивающие своевременное и качественное изготовление изделий. В настоящее время полностью обновленное производство готово к выпуску новых образцов вооружения.

Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева – головной разработчик ракетных комплексов стратегического назначения с баллистическими ракетами. Фото АО «ГРЦ им. В.П. Макеева»

Проделана огромная сложнейшая работа, итог которой – уникальный боевой ракетный комплекс с непревзойденными тактико-техническими характеристиками.

– То есть это действительно прорыв?

– Когда мы приступали к выполнению этого важного государственного задания, то понимали, что от нас ждут технологического прорыва. При разработке ракетного комплекса «Сармат» реализуются максимально достижимые требования к перспективным ракетным комплексам, основанные на новизне конструктивных и технических решений. Это касается как самих тактико-технических характеристик ракеты, так и всех комплектующих и материалов, элементной базы и технологий, организации производства. Весь процесс создания нового ракетного комплекса – это их непрерывное улучшение, наращивание и отработка.

– Какая самая сложная и ответственная технологическая процедура?

– В изготовлении такого рода изделия не может быть мелочей: важен каждый элемент чертежа, каждая деталь, каждое действие, каждое принятое решение. От профессионализма, добросовестности, ответственности каждого специалиста зависит результат общего дела. Что касается уровня сложности технологических операций, то на этот вопрос нельзя ответить однозначно. Что сложнее: разработка новых конструктивных решений или сварка замыкающего шва? Проведение наземных испытаний или загрузка ракеты в транспортно-пусковой контейнер? Все операции и этапы – очень ответственные и сложные, требующие от исполнителей высочайшего профессионализма и мастерства.

– Многих интересует, почему у ракетного комплекса такое название?

– Опытно-конструкторские разработки получают названия на стадии утверждения тактико-технического задания. Это прерогатива государственного заказчика – Министерства обороны Российской Федерации.

– Новый ракетный комплекс займет существующие шахтные пусковые установки?

– Да, при необходимой доработке инфраструктуры позиционных районов РВСН, включая унифицированный командный пункт, и технологическом переоборудовании. Шахта для «Сармата» – сложное инженерное сооружение, не только обеспечивающее пуск ракеты, но и гарантирующее ее сохранность как при попадании обычным высокоточным оружием, так и ядерным. По своим уникальным характеристикам «Сармат» выйдет из шахты при любых условиях и гарантированно выполнит свою задачу, несмотря ни на что.

– Владимир Григорьевич, первые летные, полностью успешные испытания позади. А что впереди?

– Пуск 20 апреля был первым в программе государственных испытаний, поэтому если говорить о ближайшей перспективе, то впереди – целая серия летно-конструкторских испытаний, подготовка к которым идет в плановом порядке.

Дмитрий Литовкин