ПАО "УМПО" подвело итоги работы в 2016 году

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ЦАМТО, 3 июля. Акционеры ПАО "УМПО" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) на состоявшемся 30 июня годовом собрании акционеров утвердили годовой отчет и бухгалтерскую отчетность за 2016 год, а также избрали новый состав Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

Выручка предприятия по итогам работы в 2016 году составила 68,81 млрд. рублей, что на 1,9% выше показателя прошлого года. Чистая прибыль зафиксирована на уровне 3,47 млрд. рублей. Прибыль от продаж составила 19,27 млрд. рублей.

Акционеры приняли решение выплатить дивиденды по итогам 2016 года в размере 2 рубля 95 копеек на одну обыкновенную акцию номинальным держателям в срок до 25 июля 2017 года, иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров – в срок до 15 августа 2017 года.

В Совет директоров компании вошли:

- Артюхов Александр Викторович,

- Бендусов Алексей Иванович,

- Казанцев Михаил Николаевич,

- Осин Павел Михайлович,

- Сердюков Анатолий Эдуардович,

- Федоров Кирилл Валерьевич,

- Карпухин Алексей Иванович, представитель государства по специальному праву "золотой акции".

Аудитором Общества на 2017 год утверждено ООО "РСМ РУСЬ".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "УМПО".