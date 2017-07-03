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ПАО "УМПО" подвело итоги работы в 2016 году

04.07.2017 ЦАМТО 91 0
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Логотип компании Открытое акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное объединение"

ЦАМТО, 3 июля. Акционеры ПАО "УМПО" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) на состоявшемся 30 июня годовом собрании акционеров утвердили годовой отчет и бухгалтерскую отчетность за 2016 год, а также избрали новый состав Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

Выручка предприятия по итогам работы в 2016 году составила 68,81 млрд. рублей, что на 1,9% выше показателя прошлого года. Чистая прибыль зафиксирована на уровне 3,47 млрд. рублей. Прибыль от продаж составила 19,27 млрд. рублей.

Акционеры приняли решение выплатить дивиденды по итогам 2016 года в размере 2 рубля 95 копеек на одну обыкновенную акцию номинальным держателям в срок до 25 июля 2017 года, иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров – в срок до 15 августа 2017 года.

В Совет директоров компании вошли:

- Артюхов Александр Викторович,

- Бендусов Алексей Иванович,

- Казанцев Михаил Николаевич,

- Осин Павел Михайлович,

- Сердюков Анатолий Эдуардович,

- Федоров Кирилл Валерьевич,

- Карпухин Алексей Иванович, представитель государства по специальному праву "золотой акции".

Аудитором Общества на 2017 год утверждено ООО "РСМ РУСЬ".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "УМПО".
03.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Компании
ОДК УК
УМПО
Персоны
Сердюков Анатолий

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