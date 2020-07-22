Так проще: для "Сушек" создадут универсальный двигатель

В России создадут универсальный двигатель для самолетов «Су»

В России планируют создать универсальный двигатель для истребителей Су-27, Су-30 и Су-35. По словам экспертов, это упростит техобслуживание и логистику для Минобороны России. К тому же, новым двигателем могут заинтересоваться и за рубежом. Ранее в «Ростехе" сообщили о планах до конца года изготовить "горячую часть" двигателя-демонстратора ВК-650В для легкого вертолета Ка-226Т.

Специалисты "ОДК - Уфимское моторостроительное производственное объединение», которое входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК) госкорпорации «Ростех", создают универсальный двигатель для истребителей «Су». В его основу лягут двигатели для самолета Су-35, сообщил управляющий директор ОДК-УМПО Евгений Семивеличенко.

"Мы сегодня рассматриваем возможность создания некоего универсального двигателя с применением узлов АЛ-41Ф-1С (устанавливается на самолетах типа Су-35 - «Газета.Ru»), а также узлов других предыдущих двигателей. Это некий универсальный двигатель, который способен устанавливаться на Су-27, Су-30 и Су-35. Есть такой заказ со стороны Минобороны, мы эту работу ведем", - рассказал управляющий директор ОДК-УМПО.

Авиационный двигатель АЛ-41Ф-1С (изделие 117С) - это двухвальный двухконтурный турбореактивный двигатель модульной конструкции с управляемым вектором тяги.

В нем используется новый компрессор низкого давления с увеличенными расходом воздуха и КПД, а также новая турбина с более эффективной системой охлаждения лопаток.

Как пояснил принадлежащему Григорию Березкину РБК исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, для основного эксплуатанта истребителей поколений 4+ и 4 - Министерства обороны России - создание универсального двигателя означает сокращение номенклатуры закупаемых изделий, а также упрощение техобслуживания и логистики. «С точки зрения производителя, сокращение многообразия выпускаемых моделей сулит повышение серийности выпуска деталей и упрощение сборки и испытаний», - обратил внимание эксперт.

С учетом всех необходимых испытаний создание такого двигателя займет около двух лет, причем значительное время уйдет на проведение тестов, оформление подтверждающих документов и контрактацию новых изделий, считает Пантелеев.

По его словам, новый двигатель может быть интересен и иностранным заказчикам.

«Например, Китай также имеет самолеты семейства Су-27 разных поколений, и для него, вероятно, эта разработка имела бы большой интерес», - подытожил он.

Ранее источник, близкий к Минобороны, сообщил «Ведомостям», что в текущем году в ВКС и морской авиации ВМФ России будет около 240 современных многофункциональных истребителей новой постройки типов Су-30СМ, Су-35 и МиГ-29К/КУБ, которые были заказаны в конце 2000-х годов.

Накануне Евгений Семивеличенко сообщил, что Уфимское моторостроительное объединение планирует до конца года изготовить "горячую часть" двигателя-демонстратора ВК-650В, чтобы заменить им французский агрегат на легком вертолете Ка-226Т.

"Сегодня мы получили всю конструкторскую документацию по этому двигателю. Ведем подготовку производства под этот двигатель. Основная задача в этом году - изготовить "горячую часть" двигателя-демонстратора и поставить его на испытания", - подчеркнул Семивеличенко.

В сентябре прошлого года главный конструктор ОДК Юрий Шмотин рассказал РИА «Новости», что российский двигатель ВК-650В для вертолета Ка-226 соберут в ближайшее время. По его словам, в случае, если для вертолета "Ансат" будет достаточно двигателя мощностью 600 или 700 л.с., то ВК-650В тоже предложат "Вертолетам России".

Индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков до этого сообщал РИА «Новости», что

отечественный двигатель для вертолета "Ансат" и Ка-226 будет сертифицирован в 2023 году.

Он не уточнял название силовой установки, но обратил внимание, что этот двигатель находится в классе мощности 400-700 л.с.

Ка-226Т - это легкий многоцелевой вертолет с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 т. Он может перевозить до одной тонны полезной нагрузки. На вертолете установлена транспортная кабина, в которой можно перевозить до шести человек. На летательном аппарате установлены французские двигатели Arrius 2G1.

Лидия Мисник