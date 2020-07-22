Так проще: для "Сушек" создадут универсальный двигатель

В России создадут универсальный двигатель для самолетов «Су»
В России планируют создать универсальный двигатель для истребителей Су-27, Су-30 и Су-35. По словам экспертов, это упростит техобслуживание и логистику для Минобороны России. К тому же, новым двигателем могут заинтересоваться и за рубежом. Ранее в «Ростехе" сообщили о планах до конца года изготовить "горячую часть" двигателя-демонстратора ВК-650В для легкого вертолета Ка-226Т.
Специалисты "ОДК - Уфимское моторостроительное производственное объединение», которое входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК) госкорпорации «Ростех", создают универсальный двигатель для истребителей «Су». В его основу лягут двигатели для самолета Су-35, сообщил управляющий директор ОДК-УМПО Евгений Семивеличенко.
"Мы сегодня рассматриваем возможность создания некоего универсального двигателя с применением узлов АЛ-41Ф-1С (устанавливается на самолетах типа Су-35 - «Газета.Ru»), а также узлов других предыдущих двигателей. Это некий универсальный двигатель, который способен устанавливаться на Су-27, Су-30 и Су-35. Есть такой заказ со стороны Минобороны, мы эту работу ведем", - рассказал управляющий директор ОДК-УМПО.
Авиационный двигатель АЛ-41Ф-1С (изделие 117С) - это двухвальный двухконтурный турбореактивный двигатель модульной конструкции с управляемым вектором тяги.
Как пояснил принадлежащему Григорию Березкину РБК исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, для основного эксплуатанта истребителей поколений 4+ и 4 - Министерства обороны России - создание универсального двигателя означает сокращение номенклатуры закупаемых изделий, а также упрощение техобслуживания и логистики. «С точки зрения производителя, сокращение многообразия выпускаемых моделей сулит повышение серийности выпуска деталей и упрощение сборки и испытаний», - обратил внимание эксперт.
С учетом всех необходимых испытаний создание такого двигателя займет около двух лет, причем значительное время уйдет на проведение тестов, оформление подтверждающих документов и контрактацию новых изделий, считает Пантелеев.
«Например, Китай также имеет самолеты семейства Су-27 разных поколений, и для него, вероятно, эта разработка имела бы большой интерес», - подытожил он.
Ранее источник, близкий к Минобороны, сообщил «Ведомостям», что в текущем году в ВКС и морской авиации ВМФ России будет около 240 современных многофункциональных истребителей новой постройки типов Су-30СМ, Су-35 и МиГ-29К/КУБ, которые были заказаны в конце 2000-х годов.
Накануне Евгений Семивеличенко сообщил, что Уфимское моторостроительное объединение планирует до конца года изготовить "горячую часть" двигателя-демонстратора ВК-650В, чтобы заменить им французский агрегат на легком вертолете Ка-226Т.
"Сегодня мы получили всю конструкторскую документацию по этому двигателю. Ведем подготовку производства под этот двигатель. Основная задача в этом году - изготовить "горячую часть" двигателя-демонстратора и поставить его на испытания", - подчеркнул Семивеличенко.
В сентябре прошлого года главный конструктор ОДК Юрий Шмотин рассказал РИА «Новости», что российский двигатель ВК-650В для вертолета Ка-226 соберут в ближайшее время. По его словам, в случае, если для вертолета "Ансат" будет достаточно двигателя мощностью 600 или 700 л.с., то ВК-650В тоже предложат "Вертолетам России".
Индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков до этого сообщал РИА «Новости», что
Он не уточнял название силовой установки, но обратил внимание, что этот двигатель находится в классе мощности 400-700 л.с.
Ка-226Т - это легкий многоцелевой вертолет с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 т. Он может перевозить до одной тонны полезной нагрузки. На вертолете установлена транспортная кабина, в которой можно перевозить до шести человек. На летательном аппарате установлены французские двигатели Arrius 2G1.
Лидия Мисник