Смена руководства холдинга «Вертолеты России»

Как объявила 30 ноября 2021 года Государственная корпорация Ростех, генеральный директор АО "Вертолеты России"

Андрей Богинский покидает этот пост и переходит из "Вертолетов России" в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) на должность заместителя генерального директора по гражданской авиации - генерального директора ПАО "Корпорация "Иркут". Его место в качестве генерального директора АО "Вертолеты России" займет Николай Колесов, ранее возглавлявший холдинг АО "Концерн Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ). В свою очередь, генеральным директором КРЭТ назначен его заместитель Александр Пан, до этого курировавший в этом концерне гособоронзаказ.

Новый генеральный директор АО "Вертолеты России" Николай Колесов, ранее с 2009 года являвшийся генеральным директором АО "Концерн Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) (с) АО "Вертолеты России"

В пресс-релизе Госкопорации Ростех говорится:

Кадровая ротация призвана усилить работу авиастроительных компаний по приоритетным направлениям. КРЭТ ведет импортозамещение и разработку современной авиационной бортовой электроники. Перед ОАК и "Вертолетами России" стоят масштабные задачи, связанные с развитием гражданских авиационных программ и продвижением на рынки воздушных судов новых типов.

ОАК предстоит начать поставки российским авиакомпаниям нового пассажирского лайнера МС-21. Сейчас компания форсирует создание соответствующей системы послепродажного обслуживания. Холдинг "Вертолеты России" завершает сертификацию вертолета Ка-62, начал летные испытания Ка-226Т и готовится к началу летных испытаний "офшорного" Ми-171А3.

"Все три руководителя давно работают в авиационном комплексе Ростеха и зарекомендовали себя как профессиональные топ-менеджеры. Они хорошо знают производство и понимают специфику отрасли. Принимая кадровые решения, мы опирались на их опыт, компетенции, наличие успешных управленческих кейсов. Отечественное авиастроение сегодня набирает обороты. Мы выводим на рынок новые линейки самолетов и вертолетов, хорошо оснащенных, конкурентоспособных по цене и характеристикам. Такие назначения - это большие надежды и большая ответственность", - прокомментировал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Со стороны bmpd заметим, что наибольший резонанс среди этих перестановок вызвало назначение новым главой АО "Вертолеты России" Николая Колесова, до того с 2009 года возглавлявшего концерн КРЭТ и считающегося "сильным человеком" отечественного ОПК. По этому поводу татарстанский деловой ресурс "БИЗНЕС Online" опубликовал небезынтересный материал Тимура Латыпова "Наш человек в авиапроме: "Колесову сейчас нет дела до регалий. Он хочет великого дела!" 7 вопросов о смене власти в "Вертолетах России" и о том, что в связи с этим ожидает КВЗ".

Ожидаемый в последние дни переворот в российском вертолетостроении свершился: на собрании акционеров "Вертолетов России" гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов представил нового гендиректора холдинга. Кресло Андрея Богинского занял выходец из Татарстана Николай Колесов. О том, что это означает для КВЗ и почему новый гендиректор ВР, возможно, только первый шаг многоходовки, - в материале "БИЗНЕС Online".

Вопрос №1: почему ушел Богинский?

Дело не только в падении выручки и прибыли холдинга, продолжающихся с 2018 года (а Андрей Богинский возглавлял "Вертолеты России" с 2017-го), - это во многом отражение мировых процессов. К тому же спрос на главный продукт ВР - Ми-8/17 - идет циклами, и последний пришелся на середину прошлого десятилетия (в 2015 году холдинг намолотил 42,2 млрд рублей чистой прибыли, в 2020-м - лишь 8,7 млрд). Скорее можно говорить о том, что парировать угрозы не удалось.

Сегодня мы не видим в отрасли стратегии развития: вместо нее - набор разрозненных программ. Зато наблюдаем затягивание проектов, деградацию конструкторских и рабочих кадров, рост бюрократизации, а также всевозможные оптимизации и реорганизации типа так и не принятого вертолетостроительной общественностью слияния двух конструкторских бюро - Миля и Камова.

В профессиональной среде накопилась, так скажем, усталость от действующего руководства. "Так или иначе, но все говорят: ждем перемен в вертолетостроении, - рассказывает один из собеседников "БИЗНЕС Online" в отрасли. - Несомненно, источник этого решения - Сердюков (Анатолий Сердюков - индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха" - прим. ред.), но утвердить его мог только Чемезов (Сергей Чемезов - гендиректор "Ростеха" - прим. ред.), потому что Мантурова (Денис Мантуров - министр промышленности и торговли РФ; считается покровителем Богинского - прим. ред.) может перебить только он. Чемезову все время капали об определенных качествах Богинского типа слабой договороспособности (об этом знают все смежники, кто работал с холдингом); о полностью ручном управлении отраслью, поскольку считается, что директора ни на что не способны".

И на эту ситуацию наложился фактор Николая Колесова - генерального директора концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) и владельца ряда казанских оборонных предприятий. История его притязаний на руководство КВЗ тянется с 2016 года, но до сего дня Мантурову удавалось отбивать атаки. Видимо, это только подогрело аппетиты Николая Александровича - он стал претендовать уже на ВР. "Сыграло много чего, а решающим стал напор Колесова, - говорит другой наш собеседник. - Назначение готовилось не один год. Сердюков, хотим мы это услышать или нет, - человек, разбирающийся в технике, поставках, кадрах и так далее. Однозначно сказать, что он лоббист Колесова (в ОПК всем известно об их тесном общении - прим. ред.), нельзя, и были моменты, когда он становился на сторону Богинского. Но Сердюков понимает, что Колесов - более хозяйственный и дееспособный".

Вопрос №2: почему смена "караула" происходит именно сейчас?

Один из наших собеседников объяснил, почему громкая отставка-назначение произошла под конец года, что вроде бы нелогично: "Предвидятся немалые проблемы с выполнением годового плана, а потому приняли соломоново решение о смене руководителя, ведь тогда и с Богинского не спросишь - ушел; Колесову вопрос не задашь - только пришел. К тому же в такой ситуации Богинского было бы трудно куда-либо назначить, а так - вполне". Бывший шеф ВР стал заместителем гендиректора по гражданской авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) - гендиректором корпорации "Иркут".

По нашим данным, Богинский забирает с собой из руководства ВР пять человек. С большой долей уверенности можно сказать, что одного из них заменит Ронис Шарипов - ближайший сподвижник Колесова, экс-гендиректор казанской "Радиоэлектроники им. Шимко" и "Туполева", а ныне - замгендиректора КРЭТ. "Для Колесова эта фигура важна, - говорит наш источник. - Шарипов - реально рабочая лошадка, и у него со всеми нормальные отношения".

Вопрос №3: зачем это Колесову?

Одно дело - руководить производителем комплектующих, и совсем другое - финалистом, да еще в такой передовой и находящейся под пристальным вниманием руководства страны отрасли, как вертолетостроение. Кроме того, многие эксперты полагают, что в районе 2025 года ожидается возобновление роста спроса на вертолеты. Наконец, новое назначение открывает необозримые перспективы перед лелеемым Колесовым проектом национальной службы санитарной авиации. По задумке, НССА должна покрыть своей сетью всю Россию. Ее рабочая лошадка - "Ансат", причем в модификации, которую создала подконтрольная Колесову казанская компания "Рычаг". Потенциально это не одна сотня вертолетов, а также создание наземной инфраструктуры и вообще всей системы оказания воздушной медпомощи.

Но, как полагает один из наших собеседников, все эти соображения важные, но все же не главные: "Спрашивают: зачем это на старости лет вполне "упакованному" человеку? Да, внешне это повышение, но на деле - куча проблем. Уверен, Колесову сейчас нет дела до регалий и повышений. Он реально хочет великого дела и считает, что знает, как его сделать".

Вопрос №4: идет ли речь о ликвидации детища Дениса Мантурова?

Главу минпромторга РФ называют автором идеи объединения всех вертолетостроительных заводов в единый холдинг. В 2002 году Мантуров создал и возглавил "Оборонпром" (в 2007-м из него выросли ВР), которому в 2004-м указом президента РФ передали акции федеральных отраслевых предприятий, а еще татарстанскую госсобственность - Казанский вертолетостроительный завод. Интерес Дениса Валентиновича к вертолетостроению объясняется тем, что его тесть - бизнесмен и экс-представитель "Аэрофлота" в Индии Евгений Кисель - сумел консолидировать пакет акций Улан-Удэнского авиазавода (УУАЗ) и в 1998 году устроил туда своего зятя заместителем гендиректора (до 2020-го им был Леонид Белых, его называют крестным отцом Мантурова в политике).

Тогда это предприятие вело ожесточенную конкурентную схватку с КВЗ, и создание фактически подконтрольного Улан-Удэ "Оборонпрома" было весомым успехом группы Мантурова. Казань "брали" по частям. В середине 2000-х КВЗ еще создал продвинутую версию самого массового советско-российского вертолета - Ми-8МТВ-5, которая стала основой благосостояния предприятия на последующие 10 лет, но узаконивавший изменения в конструкцию разработчик - Московский вертолетный завод - слил все эти наработки УУАЗу, а впоследствии КВЗ и вовсе запретили заниматься усовершенствованием "восьмерки". В итоге УУАЗ ушел вперед и получает заказы на Ми-8 в приоритетном порядке, нишей же КВЗ фактически остались далеко не столь востребованные "Ансат" и Ми-38. Какое-то время казанцы держались за счет экспортных контрактов, но потом кончились и они. Апофеозом этой некрасивой истории стало прошлогоднее назначение на пост управляющего директора КВЗ сына Белых - Алексея Белых.

По мнению исполнительного директора отраслевого информагентства "АвиаПорт" Олега Пантелеева, рано говорить о том, что теперь для УУАЗа наступят темные времена. "Здравый смысл должен победить, - отметил эксперт в беседе с "БИЗНЕС Online". - Все понимают, что между предприятиями должен быть разумный баланс. В целом для бизнеса холдинга отсутствие внутренней борьбы - все-таки плюс. Надо выстраивать единую продуктовую линейку, в которой вертолеты друг с другом за выгодные контракты не сражаются - это вообще нонсенс. Здесь показателен опыт Объединенной двигателестроительной корпорации, где подобные интриги казались еще более серьезными. Там самыми сильными были московский "Салют" и уфимский УМПО. Можно сказать, что уфимцы победили, но при этом московская площадка стабильно загружена, развивается".

Вопрос №5: выгодна ли Татарстану смена власти в "Вертолетах России"?

Такое приниженное положение казанского производителя винтокрылых машин, конечно, не устраивало руководство Татарстана, и в последнее время, насколько можно понять, дело дошло до серьезных трений с "Вертолетами России". УУАЗ залез в традиционную вотчину КВЗ - поставки Ми-8 для МЧС. Был напряженный разговор с руководством МЧС и ВР в духе: "Это наша тема, отдавайте документацию на КВЗ, мы сделаем". Не отдали.

"Приход Колесова для Татарстана - конечно, большой плюс хотя бы в силу его значительной включенности в промышленную жизнь республики, - полагает наш источник. - При этом Рустам Минниханов данное решение никак не лоббировал".

Один из наших собеседников не сомневается, что КВЗ теперь будут заниматься "по полной программе". "Думаю даже, что в первую очередь Колесов наведет порядок в Казани, - говорит наш собеседник. - Зря он, что ли, сколько лет говорил: "Дайте мне поставить на КВЗ своего человека, и я конфетку из завода сделаю"? Да и КВЗ - главный завод, где начудил холдинг". По мнению источника, у КВЗ налицо системные сбои в управлении, выливающиеся в проблемы со снабжением и кадрами. "В Казани решили ввести новую систему регламентов финансово-закупочной деятельности, в итоге комплектация вертолетов увеличилась с 12 до 15-18 месяцев", - обрисовывает обстановку наш собеседник.

2020 год КВЗ закончил с выручкой в 16,6 млрд рублей (плюс 3,1% по сравнению с антирекордом 2019-го, когда завод заработал 16,1 млрд) и 39 сданными вертолетами (плюс 12). Для сравнения: максимум в новейшей истории КВЗ был в 2014-м - 107 машин. Планировалось, что в 2021 году завод построит порядка 70 вертолетов, но наш источник полагает, что будет не более 60 машин - ряд заказов сдвигается по срокам. Добавим, что у КВЗ большой долг - порядка 30 млрд рублей.

Однако эксперт российского совета по международным делам Андрей Фролов сомневается, что Колесов будет отдавать предпочтение КВЗ. "Регионализм уже так растворился во всех этих корпорациях, что говорить о том, будто с приходом кого-то к руководству федеральным холдингом усиливается его родной регион, не приходится, - заверил корреспондента "БИЗНЕС Online" эксперт. - Мне кажется, это обычная смена руководства. Авиастроение у нас находится в состоянии постоянной реформы, а тут еще ОАК потеряла самостоятельность и вошла в "Ростех", соответственно, вся конфигурация авиаотрасли с точки зрения менеджмента изменилась. Так что назначение Колесова - всего лишь запоздавшее эхо этих перемен".

Вопрос №6: каковы первоочередные задачи Колесова на КВЗ?

Добиться реструктуризации долга казанского завода - одна из главных задач Колесова. Принципиальное решение о погашении долга принято, но реальных движений пока не наблюдается.

Вторая задача - увеличить маржу КВЗ. Судя по отчетности 2020 года, заводу приходится жертвовать наценкой. И в этом, кстати, вина Колесова. Российским заказчикам "Ансаты" заставляют продавать почти по себестоимости (примерно 220 млн рублей за штуку). "У Сердюкова это был пунктик - загнать цену на "Ансат" ниже нижнего, - говорит наш источник в отрасли. - И бесполезно было доказывать, что в цене вертолета 60 процентов импортных ПКИ, а зарплата всего 10 процентов. Как снижать? Без зарплаты вертолет делать?" По мнению нашего собеседника, это была такая месть Сердюкова - Колесова за то, что последнего не подпускают к руководству КВЗ.

Третья задача - довести до ума новую модификацию "Ансата". Как полагает источник, это будет гибрид из разработанного заводом "Ансата-М" и рычаговского "Ансата-РТ". Введение в оборот данного вертолета позволит естественным образом увеличить его отпускную цену.

Для успешного выполнения этой задачи надо решить другую, четвертую - усилить опытное конструкторское бюро КВЗ. "Проблема ОКБ так и не решается, - говорит наш источник. - Оно должно заниматься будущим, а завод в силу своей ментальности заставляет его заниматься внутренними проблемами, чуть ли не проектированием оснастки. Бюро все достается в последнюю очередь. Кстати, Богинский в последнее время это понял и всячески поддерживал Гарипова (Алексей Гарипов - начальник ОКБ КВЗ - прим. ред.). Кажется, Колесов эти вещи осознает - в конце концов свой "Ансат" сделал. Да и вообще, почему он молодец? Потому что создал конкуренцию и задница у ВР начала гореть".

Пятая задача - обеспечить загрузку. Наши источники уверяют, что план на 2022 год для КВЗ Колесовым уже поставлен - 130-150 вертолетов (модели не уточняются). "Это кровь из носу должно быть, - говорит наш собеседник. - При этом о продажах завод волноваться не должен, главное - пусть выпустит. Впервые КВЗ освободят от маркетинговых забот".

6-я задача - естественно, кадры. "Раньше КВЗ можно было назвать семейной фирмой, куда люди приходили в юношестве и до пенсии пахали, женились, приводили детей", - дает ориентир для подражания один из наших собеседников.

Но, как полагает советник премьер-министра РТ Назир Киреев, серьезные улучшения в жизни КВЗ усилиями Минниханова уже произошли и теперь главное - их сохранить.

"В конце прошлого года президент республики настоял на проведении в Татарстане заседания совета директоров "Вертолетов России". Именно на нем положили конец разговорам о переносе производства лопастей в Улан-Удэ. Выполнили большой комплекс работ по закрытию "кредиторки". Получили самый большой заказ на "Ансаты". Принято решение о колоссальной технологической трансформации КВЗ. Рустам Нургалиевич добился того, что здесь будет построен фантастический учебный центр. Подготовлены решения по развитию модельного ряда", - говорит Назир Киреев, советник премьер-министра РТ.

Киреев напоминает, что решения о модернизации и развитии КВЗ принимались в том числе и прежним главой ВР Богинским. "Хотя вначале у него было значительное непонимание наших идей, - признает советник премьер-министра Татарстана. - Но в любом случае КВЗ уже становится принципиально другим заводом, и наша задача сегодня - не дать угробить эти начинания, кто бы ни пришел в руководство холдинга".

Вопрос №7: сменится ли руководство КВЗ?

Наши источники уверены, что с приходом Колесова следует ожидать тотальную кадровую чистку как в вертолетном холдинге, так и на входящих в него предприятиях, во всяком случае на КВЗ и УУАЗе (его возглавляет зять Леонида Белых Алексей Козлов) - точно, причем относительно быстро. "Перезагрузка управленческого персонала потребуется почти стопроцентная, - уверен один из наших источников. - Замена пары человек в данном случае ничего не решит". Что интересно, по словам нашего собеседника, прощупывание настроений на КВЗ началось давно - у определенных сотрудников интересовались, как на предприятии воспримут кадровые перемены. "На КВЗ в ладоши хлопают, ждут не дождутся - имею в виду тот класс, который все эти годы реально работал, а не управленцев, - утверждает наш собеседник. - Поэтому у колесовской команды уже есть понимание, кого поднять, а с кем расстаться".

По словам источника, есть и конкретный перечень кандидатур на руководящие должности на КВЗ, в том числе из менеджмента других казанских оборонных предприятий. Особо горящих желанием не наблюдается, поскольку каждый понимает, что "первое время придется в кабинете раскладушку ставить".

Наконец один из наших собеседников не исключает того, что смена гендиректора ВР - только первая ступень многоходовки, а дальше последует присоединение "Вертолетов России" к Объединенной авиастроительной корпорации. Причем авиастроительный мегахолдинг тоже возглавит Колесов.

Наши собеседники считают такое продолжение вполне логичным. Ведь, как показывает опыт, по большому счету мы возвращаемся к конфигурации, похожей на советский авиапром.

Who is mr. Колесов?

Николай Александрович Колесов родился 17 декабря 1956 года в Казани. Окончил ГПТУ-55 по специальности "регулировщик радиоаппаратуры" (1975), Казанский финансово-экономический институт по специальности "планирование промышленности" (1987). Доктор экономических наук.

1975-1977 - регулировщик на Казанском заводе электронно-вычислительных машин.

1977-1982 - регулировщик аппаратуры на Казанском оптико-механическом заводе (КОМЗ).

1982-1994 - заместитель начальника цеха, начальника механосборочного производства, начальника отдела снабжения КОМЗа.

1997-2007 - генеральный директор ОАО "Завод Элекон".

2007-2008 - губернатор Амурской области.

С 2009 года - генеральный директор ОАО "Концерн "Радиоэлектронные технологии"".

Анатолий Сердюков (слева) и Николай Колесов (справа) © Евгений Биятов / РИА Новости