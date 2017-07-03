СМИ узнали о переносе бросковых испытаний российской МБР "Сармат"
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На пусковой площадке №175 Российских ракетных войск стратегического назначения. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Сергей Казак
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Бросковые испытания новейшей российской жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат" перенесены на четвертый квартал 2017 года в связи с необходимостью в ее дополнительных стендовых проверках, говорится в статье, опубликованной в понедельник в газете "Коммерсант".
Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году, новая ракета должна сменить комплекс "Воевода" ("Сатана"). Как ранее сообщал РИА Новости источник в ОПК, ракета "Сармат" должна поступить на вооружение РВСН в 2018-2020 годах, ею планируется вооружить семь полков.
"Минобороны РФ проведет бросковые испытания новейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат" не ранее четвертого квартала 2017 года. Причиной переноса сроков называется необходимость проведения дополнительных испытаний на стендах Красноярского машиностроительного завода", - сообщается в публикации со ссылкой на двух топ-менеджеров предприятий ракетостроительной отрасли.
Бросковые испытания подразумевают проверку работы порохового стартового ускорителя, который выталкивает ракету из шахты на высоту около 30 метров, а также сбор и анализ информации о поведении МБР после выхода из установки.
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03.07.2017
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