Текущая ситуация с контрактом на поставку в Сербию истребителей МиГ-29



Самолет Су-30СМ

Источник: © РИА Новости, Георгий Зимарев Самолет Су-30СМИсточник: © РИА Новости, Георгий Зимарев

Как сообщили нашему блогу источники в военной промышленности Южных Балкан, в настоящее время техники из Сербии проходят курс обучения в Липецке с целью освоения обслуживания истребителей МиГ-29. При этом поставка шести истребителей МиГ-29, соглашение о передаче которых было достигнуто в прошлом году, запланирована на июль текущего года. При этом сербская сторона в настоящее время исследует наиболее экономичные варианты доставки самолетов.

В то же время с реализацией данного контракта до сих пор имеются некоторые проблемы. Так, на сегодняшний день имеется ограниченное число технического персонала для обслуживания МиГ-29. Его хватает для обслуживания четырех имеющихся МиГ-29 (один из которых в нелетном состоянии), но к тому моменту, когда в Сербии с учетом российской поставки будет 10 МиГ-29, число техников должно достичь необходимого уровня. При этом на сегодня с трудом удается поддерживать исправность одновременно двух самолетов для осуществления задач ПВО и боевой подготовки летчиков. При трех летающих МиГ-29 осуществлять боевую подготовку весьма непросто.

Также имеются сложности с модернизацией авиаремонтного завода Мома Станойлович, который вскоре должен принять на ремонт сербские МиГ-29, причем ремонт будет осуществляться при содействии России, а также осуществлять обслуживание вертолетов Airbus H-145M по второму уровню (сами вертолеты должны быть поставлены в 2018 году), а также вести ремонт вертолетов Gazelle и Ми-17. Министерство обороны Сербии планирует модернизировать предприятие и превратить его в региональный центр обслуживания вертолетов (Gazelle, H-145M и Ми-17).

Сербия также имеет долгосрочные планы по обновлению своего парка вертолетов Ми-17, но текущим бюджетом на 2017 год эти расходы не предусмотрены. Ожидается, что контракт на закупку еще четырех вертолетов Ми-17В-5 будет заключен в 2018 или 2019 гг.

При этом, по словам источников, вариант с закупкой в Белоруссии восьми МиГ-29 в настоящее время почти не рассматривается и не является приоритетом для сербской стороны. Возможная сделка с Минском может быть заключена не ранее 2018 года.

При этом стало известно, что в этом году сербские летчики на МиГ-29 примут участие в учениях БАРС-2017.