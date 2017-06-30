"Известия": Минобороны формирует новые авиационные бригады, оснащенные боевыми и транспортными вертолетами



Летающая лаборатория вертолета Ми-171А2

Источник: http://rus-helicopters.com Летающая лаборатория вертолета Ми-171А2Источник: http://rus-helicopters.com

ЦАМТО, 29 июня. Российское военное ведомство резко увеличивает армейскую авиацию (АА). До конца нынешнего года Восточный и Центральный военные округа пополнятся двумя новыми бригадами АА, пишут "Известия".

Как отмечает газета, задача этих воинских частей – непосредственная поддержка наземных войск, а их основная техника – вертолеты. Боевые и транспортные винтокрылые машины уничтожают бронетехнику и личный состав противника, выбрасывают десант, а также перевозят военнослужащих и различные грузы. В каждой бригаде армейской авиации около ста вертолетов. По словам экспертов, появление новых воинских частей АА серьезно увеличивает мобильность и огневую мощь Российской армии.

Как рассказали "Известиям" в Главном штабе Воздушно-космических сил (в их состав входят части и подразделения армейской авиации), в конце прошлого года в Восточном военном округе началось формирование 18-й бригады АА (брАА). Новая часть будет базироваться в Хабаровске. А до конца нынешнего года бригадой АА пополнится и Центральный военный округ. В ближайшее время в Новосибирске начнется развертывание 17-й бригады.

Как пишут "Известия", в составе каждой брАА четыре эскадрильи и одно звено. Две боевые эскадрильи оснащены ударными вертолетами Ми-28 "Ночной охотник", Ка-52 "Аллигатор" и Ми-35М. Транспортно-боевая и транспортная эскадрильи выполняют свои задачи на Ми-8АМТШ "Терминатор" и Ми-8МТВ-5. А для перевозки сверхтяжелых негабаритных грузов и техники в брАА есть одно звено тяжелых транспортных вертолетов Ми-26.