"Известия": Минобороны формирует новые авиационные бригады, оснащенные боевыми и транспортными вертолетами
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Летающая лаборатория вертолета Ми-171А2
Источник: http://rus-helicopters.com
ЦАМТО, 29 июня. Российское военное ведомство резко увеличивает армейскую авиацию (АА). До конца нынешнего года Восточный и Центральный военные округа пополнятся двумя новыми бригадами АА, пишут "Известия".
Как отмечает газета, задача этих воинских частей – непосредственная поддержка наземных войск, а их основная техника – вертолеты. Боевые и транспортные винтокрылые машины уничтожают бронетехнику и личный состав противника, выбрасывают десант, а также перевозят военнослужащих и различные грузы. В каждой бригаде армейской авиации около ста вертолетов. По словам экспертов, появление новых воинских частей АА серьезно увеличивает мобильность и огневую мощь Российской армии.
Как рассказали "Известиям" в Главном штабе Воздушно-космических сил (в их состав входят части и подразделения армейской авиации), в конце прошлого года в Восточном военном округе началось формирование 18-й бригады АА (брАА). Новая часть будет базироваться в Хабаровске. А до конца нынешнего года бригадой АА пополнится и Центральный военный округ. В ближайшее время в Новосибирске начнется развертывание 17-й бригады.
Как пишут "Известия", в составе каждой брАА четыре эскадрильи и одно звено. Две боевые эскадрильи оснащены ударными вертолетами Ми-28 "Ночной охотник", Ка-52 "Аллигатор" и Ми-35М. Транспортно-боевая и транспортная эскадрильи выполняют свои задачи на Ми-8АМТШ "Терминатор" и Ми-8МТВ-5. А для перевозки сверхтяжелых негабаритных грузов и техники в брАА есть одно звено тяжелых транспортных вертолетов Ми-26.
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29.06.2017
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Восход
13028
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№1
30.06.2017 07:50
Отличная новость. Только бригады армейской авиации должны быть закреплены за отдельными десантно-штурмовых бригадами и полками, это должна быть отработанная связка десантирующих и десантируемых, вплоть до того, что за каждым транспортно-боевым вертолетом должно быть закреплено определенное десантное отделение, а командир отделения должен лично знать и сработаться с командиром экипажа вертолета.
Для чего? Напомню пример заброски одной из диверсионных групп SAS на остров Пеббл, когда из-за ошибки навигации и конфликта между пилотами и командиром группы, последняя была выброшена за несколько десятков километров от цели и не смогла ее достичь в назначенное время.
Кроме этого при постоянном взаимодействии экипажа с одними и теми же бойцами возникает психологическая связь на уровне товарищества. Для них они уже не просто десант, который нужно выбросить и забыть о нем. Для них они теперь братья по оружию, которых придется и поддержать и эвакуировать под огнем.
Потом, что касается эскадрильи Ми-26, это тоже очень хорошо. Но где хотя бы звено вертолётов РЭБ? На целую то бригаду из 100 винтокрылых машин можно выделить хотя бы три "Рычага", которыми командование бригады сможет распоряжаться на своё усмотрение, исходя из поставленных задач и тактической обстановки?
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KonezLiberalizma
24
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№2
30.06.2017 09:18
Цитата, Восход сообщ. №1
Отличная новость. Только бригады армейской авиации должны быть закреплены за отдельными десантно-штурмовых бригадами и полками, это должна быть отработанная связка десантирующих и десантируемых, вплоть до того, что за каждым транспортно-боевым вертолетом должно быть закреплено определенное десантное отделение, а командир отделения должен лично знать и сработаться с командиром экипажа вертолета.Здесь речь, видимо, идет не о поддержке только сил специальных операций, а о построении системы глобального развертывания армий и фронтов. С возможностью формировать ударные группы на направлениях главного удара в максимально короткий срок. С учетом, что подобное же делается для переброски наземной техники на автотранспорте, мы наблюдаем положительные изменение в боеготовности армии. Развитие идей блицкрига.
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askme
18
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№3
30.06.2017 09:23
Этого недостаточно. В каждой армии должна быть дивизия армейской авиации (вертолетов). В этом нужно брать пример с ударных аэромобильных дивизий США. Там в каждой четыре сотни вертушек и самолетов армейской авиации...
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Восход
13028
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№4
30.06.2017 09:29
Цитата, KonezLiberalizma сообщ. №2
Здесь речь, видимо, идет не о поддержке только сил специальных операций, а о построении системы глобального развертывания армий и фронтов. С возможностью формировать ударные группы на направлениях главного удара в максимально короткий срок. С учетом, что подобное же делается для переброски наземной техники на автотранспорте, мы наблюдаем положительные изменение в боеготовности армии. Развитие идей блицкрига.Десантно-штурмовые части не входят в состав сил специальных операций (насколько мне известно), это просто высокомобильное (условно) части, укомплектованные относительно сносно, л/с которых имеет хотя бы базовые навыки десантирования и действия в тылу противника.
Т.е. к спецназу их отнести нельзя, но тем не менее их можно задействовать в масштабных десантных операциях и скоротечных войнах, в которых численности и огневой мощи штатных ССО уже недостаточно.
Только для того, чтобы эти части из номинально аэромобильных стали фактически оными, они должны быть закреплены за полками и бригадами армейской авиации и регулярно отрабатывать с ними всевозможные виды десантирования и взаимодействия (огневой поддержки, снабжения, эвакуации)
Т.е. это по сути то, о чем Вы и говорите.
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askme
18
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№5
30.06.2017 09:33
"В вооружённых силах СССР практическое изучение идеи использования вертолётной авиатехники для доставки на поле боя десантных частей было осуществлено в 1967 году во время стратегических учений «Днепр-67»[12]. Для этого на базе 51-го парашютно-десантного полка была сформирована экспериментальная 1-я воздушно-десантная бригада под командованием генерал-майора Кобзаря в целях отработки вертолётной высадки на днепровский плацдарм[12]. По результатам были сделаны соответствующие выводы и уже в 1968—69 годах в ВС СССР появились первые воздушно-штурмовые бригады (через некоторое время они были переименованы в десантно-штурмовые)[5][12]. Так как их главным назначением стало ведение боевых действий в труднодоступной (горной, горно-таёжной и т.п.) местности, то в качестве основного места дислокации были выбраны ЗакВО, ЗабВО и ДВО[5]. Каждая бригада состояла из воздушно-штурмового полка, трёх парашютно-десантных батальонов, двух вертолётных полков при 80 вертолётах Ми-8, 20 — Ми-6 и 20 — Ми-24[5]. Тактическим предназначением десанто-штурмовых бригад было выполнение задач общевойскового мобильного резерва фронта и обеспечение оперативно-тактических и тактических десантов"
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Воин3D
1137
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№6
30.06.2017 09:34
http://warsonline.info/irak/novosti/rossiia/2aviabr29-06-17-1.html — В настоящее время свои бригады армейской авиации есть в Западном и Южном округах, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Так, 15-я брАА базируется на бывшем аэродроме морской авиации в городе Остров Псковской области. В свое время формирование этой воинской части вызвало негативную реакцию у прибалтийских стран. Там посчитали, что уникальная огневая мощь и транспортные возможности новой воинской части представляют серьезную угрозу. Недавно 16-я бригада была сформирована в Зернограде Ростовской области...
...Как отметил независимый военный эксперт Антон Лавров, благодаря новым воинским частям российские вооруженные силы получат уникальные возможности по проекции сил на поле боя, а также при переброске войск между вероятными театрами военных действий.
— Вертолеты не требуют взлетно-посадочных полос. Поэтому их достаточно легко перебазировать, а также разместить, — пояснил эксперт. — Непосредственно на поле боя боевые эскадрильи Ми-28 и Ка-52 могут поддерживать наступление своих войск. А в случае необходимости могут легко остановить наступление противника. Транспортные и транспортно-боевые эскадрильи при поддержке звеньев «летающих коров» могут осуществлять глубокие рейды в тыл противника, высаживать там десантников с легкой бронетехникой, которые будут уничтожать штабы, склады, а также захватывать важные объекты инфраструктуры.
По словам Антона Лаврова, бригады АА пригодятся и для переброски войск на расстояния в сотни и тысячи километров. Что особенно важно для Сибири, Дальнего Востока и Забайкалья, где достаточно слабо развита транспортная инфраструктура.
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Воин3D
1137
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№7
30.06.2017 09:37
Цитата, askme сообщ. №3
Этого недостаточно. В каждой армии должна быть дивизия армейской авиации (вертолетов). В этом нужно брать пример с ударных аэромобильных дивизий США. Там в каждой четыре сотни вертушек и самолетов армейской авиации...Понятно, что этого недостаточно. Только кто этим будет заниматься в промышленности? Вы второго Косыгина видите? Или, как тут некоторые представляют Сердюкова, это наше все? И на безрыбье рак рыба? Перед страной стоят внешние вызовы не совместимые с внутренней экономической и политической "элитой".
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