Путин: Международный военно-морской салон способствует продвижению российской продукции
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1 июня 2016. Президент России Владимир Путин выступает на церемонии старта волонтёрской программы Кубка конфедераций FIFA 2017 и чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
Источник: AFP 2016, Kirill Kudryavtsev
Президент РФ отметил, что на протяжении многих лет МВМС служит площадкой для делового общения специалистов из разных стран по вопросам развития ВТС и международной кооперации
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям VIII Международного военно-морского салона (МВМС), который открывается 28 июня в Санкт-Петербурге. Телеграмма главы государства опубликована в среду на сайте Кремля.
"На протяжении многих лет МВМС служит площадкой для делового общения специалистов из разных стран по широкому кругу вопросов развития военно-технического сотрудничества и международной кооперации, способствует продвижению российского продукции военного назначения на мировые рынки", - говорится, в частности, в телеграмме.
Глава государства подчеркнул, что Санкт-Петербург является признанным центром отечественного судостроения. "Город славится уникальной портовой инфраструктурой, авторитетными научными и конструкторскими школами, крупными промышленными предприятиями и верфями. И неслучайно, что именно здесь проводится один из наиболее масштабных форумов в сфере вооружения и военно-морской техники", - добавил Путин.
Президент выразил уверенность, что нынешний Морской салон вызовет заинтересованное внимание профессионалов и многочисленных гостей, а также предоставит российским производителям возможность привлечь зарубежные инвестиции, сформировать пакет новых, перспективных заказов.
Путин пожелал участникам и гостям VIII Международного военно-морского салона плодотворной работы и всего самого доброго.
Салон будет проходить в Санкт-Петербурге с 28 июня по 2 июля.
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28.06.2017
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