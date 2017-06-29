В российском Тихоокеанском флоте за последние 20 лет не построили ни одного корабля: Москва могла бы приобрести китайский товар
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Гвардейский ракетный крейсер "Варяг" в проливе Босфор Восточный
Источник: © РИА Новости, Виталий Аньков
Российский Военно-морской флот по-прежнему занимает второе место в мире, из-за того, что обладает большим количеством атомных подводных лодок. Фактически это место должен занять Китай, так как по масштабам китайские военно-морские силы не уступают российским, а качество выше. Российский Тихоокеанский флот в размерах уступает только Северному флоту. В период процветания численность достигала 13 тысяч человек, а количество различных военных судов было около 700. На данный момент, помимо подводных лодок, крупных и средних военных кораблей осталось не так много, один из них ракетный крейсер "Варяг", "Современный" эсминец и четыре "Бесстрашных" противолодочных корабля.
Нельзя не заметить резкого контраста между советским и новым российским флотом. За последние 20 лет в Тихоокеанском флоте не добавилось ни одного корабля. Вместо того, чтобы ждать пока судостроительный завод построит корабль, Россия могла бы приобретать крейсеры у Китая, тем более с быстрой доставкой. Этот вопрос не раз обсуждался внутри страны, но, к сожалению, Россия пока не может на это решиться.
На сегодняшний день российский Тихоокеанский флот только и может опираться на один военный корабль. Речь идёт о ракетном крейсере "Варяг", который носит имя другого известного крейсера Российской империи "Варяг". Ракетный крейсер является третьим кораблём проекта "Атлант", введённым в эксплуатацию в октябре 1989 года.
Не так давно ракетный крейсер "Варяг" посетил Гонконг. Корабль привлёк внимание местных жителей. Огромное количество гонконгцев захотело осмотреть корабль изнутри. Хоть и на некоторое время крейсер превратился в музей, он все же остаётся военным кораблём, несущим воинскую службу более 30 лет.
Однако мало кто знает, что основные характеристики крейсера заслуживают особого внимания и по-прежнему впечатляют: общая длинна 186 метров, ширина 21,5, водоизмещение 11280 тонн. На крейсере установлена газотурбинная установка, общая мощность которой 13 тысяч лошадиных сил, максимальная скорость хода 32,5 узлов, а дальность плавания составляет 7,5 тысяч морских миль.
Россия планирует в будущем оснастить корабль электронным оборудованием, сделать надстройку на передней части высотой в пять этажей. В носовой части корабля по порядку установить военное вооружение, установить 8 пусковых установок ПКР "Бальзат" по 2 с каждой стороны.
Противокорабельная ракета "Бальзат" особенно привлекает внимание людей. В России ПКР "Бальзат" - П-500, по кодификации НАТО SS-N-12. Это первая крылатая ракета морского базирования со сверхзвуковой скоростью полёта, которая предназначена для борьбы с мощными корабельными группировками. ПКР "Бальзат" разработана, чтобы наносить ответные удары по американским авианосцам. Масса ПКР составляет 4800 килограмм, судно оборудовано тысячью боеголовок, размах крыла составляет 2,5 метра, максимальная дальность стрельбы 750 километров.
На борту имеется восемь боекомплектов SA-N-6 класса "корабль-воздух", которые размещены в ракетных вертикальных пусковых установках. На крейсере располагается около 64 ракет SA-N-6. На борту крейсера имеется зенитно-ракетный комплекс С-300 с сильной огневой мощью.
По обеим сторонам кормы расположены зенитно-ракетные комплексы "Оса-М" (именуемым в соответствии с кодификацией НАТО- SA-N-4 "Gecko"). В совокупности на борту имеется две ракетно-пусковых установки "Оса", которые оснащены боекомплектом из 40 ракет. К тому же крейсер оснащён шестью артиллерийскими установками АКА-630 (калибром 30 миллиметров) и средствами радиоэлектронной борьбы.
Говорят, что такие большие военные корабли не должны отвечать за противолодочные операции, но крейсер оснащён и поисковым оборудованием, противолодочным вертолётом и противолодочным оружием в большом количестве, двумя пятитрубными 533-мм торпедными аппаратами, противолодочным вооружением РБУ-6000.
Общая боеспособность данного крейсера очень высокая. "Варяг" относится к ракетным крейсерам противокорабельной боеспособности первого класса. Если авианосец замечает его на своём пути, то сразу же разворачивается и летит в противоположенную сторону, так как противовоздушная система крейсера очень мощная, как и возможности для борьбы с подлодками. Известные на весь мир американские ракетные крейсеры типа "Тикондерога" выглядят очень мощным, но на самом деле уступают российскому. Однако Россия на данный момент не в силах построить ракетный крейсер, и в ближайшее время вряд ли сможет.
Юй Хуо (Yu Huo, )
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28.06.2017
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beka1
1089
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№1
29.06.2017 01:46
Что за поток сознания?! Не следует злоупотреблять Google- переводчиком...
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NANOBOT
912
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№2
29.06.2017 08:26
Это не гугл виноват, а Юй Хуй, который состав ТФ считает из окна в Гонконге. Многие из отечественных журналистов дальше китайской фамилии вообще не видят, так что эксперд не из последних.
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Hazzard
6886
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№3
29.06.2017 09:03
Цитата, q
Масса ПКР составляет 4800 килограмм, судно оборудовано тысячью боеголовок, размах крыла составляет 2,5 метра, максимальная дальность стрельбы 750 километров.
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AsDem
219
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№4
29.06.2017 09:15
Плох автор, или не плох, но работая по усилению Западного направления (Атлантика и Север), совершенно упущен момент резкого усиления азиатских флотов. И здесь не только очень быстро растущий Китайский флот, в полную меру использующий созданный огромнейший по своему потенциалу и возможностям судостроительный кластер (1-2 место в мире по гражданскому судостроению и высокие темпы ввода военных кораблей), но и Япония, Корея, страны Юго-Восточной Азии, имеющие в своём составе уже достаточно кораблей.
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