Нелегальная разведка СВР отмечает 95-летний юбилей



Здание штаб-квартиры СВР в Москве. Архивное фото

Источник: CC BY-SA 2.0 / Alex Saveliev / Some Moscow buildings Здание штаб-квартиры СВР в Москве. Архивное фотоИсточник: CC BY-SA 2.0 / Alex Saveliev / Some Moscow buildings

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Управление нелегальной разведки СВР России, внесшее неоценимый вклад в обеспечение национальной безопасности СССР и России, отмечает в среду 95-летие со дня своего создания.

"За долгие годы деятельности нелегальная разведка России окрепла, закалилась и в полной мере доказала свою эффективность. Она неизменно справлялась с возложенными на нее задачами, прошла большой боевой путь, разделив с нашим государством и его народом все пережитые им исторические эпохи и события", - говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

После 1917 года молодое советское государство столкнулось с практически полной изоляцией на международной арене. Действовать ему приходилось во враждебном окружении. В этих условиях высшее руководство страны нуждалось в сведениях о планах и намерениях иностранных государств. Получить достоверную и упреждающую информацию о них можно было лишь при помощи внешней разведки.

В большинстве зарубежных стран советских дипломатов и торговых представителей не было ввиду отсутствия дипломатических отношений. Именно по этой причине во главу угла встал вопрос о необходимости организации разведки с нелегальных позиций. Двадцать восьмого июня 1922 года Коллегия Главного политического управления утвердила положение о так называемом закордонном отделении Иностранного отдела, занимавшегося внешней разведкой.

В качестве одного из дополнительных инструментов решения стоящих перед разведкой задач в документе предусматривалось использование ею методов нелегальной работы.

Яркими страницами в истории нелегальной разведки стала ее деятельность накануне и в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн. В послевоенный период она внесла весомый вклад в достижение ядерного паритета между СССР и США и срыв планов Запада по нанесению превентивного удара по Советскому Союзу.

По понятным причинам сейчас известны лишь немногие имена советских и российских разведчиков-нелегалов и операции, в которых они участвовали. Многие из них навсегда останутся засекреченными.

Легендарный Кузнецов

Легендой советской нелегальной разведки стал Николай Кузнецов. Имевший исключительные языковые способности и отличные данные для оперативной работы, Кузнецов еще до войны выполнял задания по получению ценной информации от немецких дипломатов, работавших в Москве.

В годы войны Кузнецов действовал в составе партизанского отряда НКВД "Победители", которым командовал полковник Дмитрий Медведев.

В 1942 году Кузнецов был заброшен в тыл немцев в район украинского города Ровно. С документами на имя обер-лейтенанта Пауля Зиберта Кузнецов был вхож в круги германских офицеров и собирал интересующую Москву информацию.

В частности, Кузнецов передал в Москву информацию о готовящемся покушении германских спецслужб на лидеров СССР, США и Англии во время Тегеранской конференции, о подготовке наступления вермахта на Курской дуге.

Помимо этого, Кузнецов занимался ликвидацией руководителей германского режима на Западной Украине. Кузнецов уничтожил вице-губернатора Галиции Отто Бауэра, главного нацистского судью на Украине Альфреда Функа, заместителя гауляйтера Украины генерала Германа Кнута. С помощью других партизан-разведчиков Кузнецов похитил командующего особыми войсками Германии генерала фон Ильгена.

В марте 1944 года Кузнецов погиб в бою с украинскими националистами. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с нацистами, Николаю Кузнецову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Полковник Абель

Самым известным советским разведчиком, действовавшим на Западе в 1950-х годах, стал Вильям Фишер. Под разными псевдонимами он после войны работал в США, руководил разведывательной сетью в этой стране. В 1957 году из-за предательства он был арестован, но для того, чтобы дать Москве знать о своем аресте и о том, что он не предатель, Фишер назвался именем своего покойного друга Рудольфа Абеля.

В ходе следствия он категорически отрицал свою принадлежность к разведке, отказался от дачи показаний на суде и отверг попытки сотрудников американских спецслужб склонить его к предательству. Фишер был обвинен в сборе данных об атомных исследованиях, военной информации и приговорен к 30 годам тюрьмы. В 1962 году Фишера обменяли на ранее сбитого в СССР американского летчика Фрэнсиса Пауэрса.

Что касается британского направления, то здесь больших результатов добился нелегал Конон Молодый, работавший на Туманном Альбионе под именем канадского предпринимателя Гордона Лонсдейла.

В течение шести лет резидентура Бена (оперативный псевдоним Молодого) добывала важнейшую секретную документальную информацию, которая высоко оценивалась в Москве.

В 1961 году из-за предательства сотрудника польской разведки Михаила Голеневского, перебежавшего в США, Молодый был арестован и приговорен к 25 годам тюремного заключения. Он отклонил предложения британской контрразведки о сотрудничестве.

В 1964 году Молодый был обменен на британского коммерсанта Гревилла Винна, осужденного советским судом за шпионаж по делу Пеньковского.

Тегеран-43 и ядерные секреты ЮАР

Золотыми буквами в историю отечественной нелегальной разведки вписаны имена супругов Геворка и Гоар Вартанянов. В 1943 году в составе спецгруппы они принимали участие в проведении операции по обеспечению безопасности Тегеранской конференции. Тогда была предотвращена попытка покушения гитлеровских спецслужб на лидеров "большой тройки" - Сталина, Рузвельта и Черчилля.

С 1956 года в течение тридцати лет Вартаняны под псевдонимами "Анри" и "Анита" работали на нелегальном положении в разных странах мира. По мнению специалистов, результаты их работы столь значительны, что никогда не будут обнародованы.

В 1984 году Геворку Вартаняну было присвоено звание Героя Советского Союза.

Еще один выдающийся нелегал - полковник Алексей Козлов. В конце 1970-х годов им, работавшим в Южной Африке под именем немецкого бизнесмена Отто Шмидта, была получена оперативная информация о программе ЮАР по созданию собственного ядерного оружия.

Доложенная Козловым в Центр информация помогла привлечь внимание мирового сообщества к ядерным планам ЮАР. Под давлением общественности власти этой страны вынуждены были свернуть свои исследования по созданию ядерного оружия.

В 1980 году в результате предательства Козлов был арестован. Месяц его держали в южноафриканской тюрьме, подвергая постоянным пыткам. Затем полгода Козлов провел в камере смертников в центральной тюрьме Претории. В 1982 году он был обменен на десять западных немцев и одного офицера армии ЮАР.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, Козлову в 2000 году было присвоено звание Героя России.

"Сегодня нелегальная разведка продолжает стоять в едином боевом строю СВР России, занимая достойное место на "невидимом фронте". Трудно переоценить значение этой деятельности. К сожалению, мы не можем перечислить поименно всех ее участников. Лучше просто вспомнить их добрым, благодарным словом. Своим трудом на благо Отчизны они заслужили это", - говорится в сообщении пресс-бюро СВР.