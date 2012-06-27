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Лавров и глава МИД ФРГ на встрече 28 июня обсудят реализацию "Минска-2"

28.06.2017 РИА Новости 102 0
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Архивное фото
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль на встрече 28 июня в Краснодаре обсудят реализацию минских соглашений по Украине, борьбу с международным терроризмом и продвижение мирного процесса в Сирии, заявили во вторник в МИД РФ.

"Будет продолжен обмен мнениями по ключевым международным проблемам, включая ход реализации минских договоренностей по урегулированию украинского кризиса и продвижение мирного процесса в Сирии, по вопросам европейской безопасности и борьбы с международным терроризмом. Министры обсудят текущее состояние российско-германских отношений, практические вопросы двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении МИД.

Помимо этого министры обсудят вопросы российско-германского взаимодействия в рамках "Группы двадцати" с учетом председательства Германии в этом формате и предстоящего саммита "двадцатки", который пройдёт 7-8 июля в Гамбурге.

Министры 28 июня также примут участие в открытии 14 Российско-Германской конференции городов-партнеров.

Как заявили в российском МИД, конференция "призвана дать дополнительный импульс сотрудничеству городов-побратимов", их сегодня насчитывается около 100 пар. В ходе конференции будет также объявлено о запуске перекрестного года региональных муниципальных партнерств 2017-2018 под патронатом министерств иностранных дел ФРГ и России.
27.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Германия
Россия
Сирия
Украина
Персоны
Лавров Сергей

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