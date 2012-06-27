Подмосковный кинолог с Пандой выиграл конкурс "Верный друг" на АрМИ-2017



Конкурс кинологов Верный друг российского этапа Армейских международных игр-2017

Источник: © Фото : Министерство обороны РФ Конкурс кинологов Верный друг российского этапа Армейских международных игр-2017Источник: © Фото : Министерство обороны РФ

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Сержант Алексей Курилов с немецкой овчаркой по кличке Панда из учебного центра служебного собаководства ВС РФ в Подмосковье стал победителем индивидуальной гонки конкурса кинологов "Верный друг" российского этапа Армейских международных игр-2017, сообщили журналистам во вторник в Минобороны России.

"По результатам проведения первого этапа конкурса "Верный друг" (индивидуальная гонка) лидером соревнований стал сержант Алексей Курилов с немецкой овчаркой по кличке Панда, вторыми пришли майор Виталий Пудовкин и немецкая овчарка Гриша, третьими - сержант Максим Шраменко с бельгийской овчаркой по кличке Жера. Все военнослужащие и собаки представляли 470-й учебный центр служебного собаководства ВС РФ, расположенный в подмосковном Дмитрове", - сказали в Минобороны.

Во всероссийских соревнованиях принимают участие лучшие кинологи - победители окружных этапов видов и родов войск ВС РФ, команд из четырех военных округов и Северного флота, ВКС, РВСН, ВДВ, 470 учебного центра служебного собаководства ВС РФ и центральных органов военного управления Минобороны России, пояснили в военном ведомстве.

Индивидуальная гонка (дог-биатлон) включает в себя преодоление дистанции в 3,2 тысячи метров и стрельбу на двух рубежах лежа и стоя из биатлонной винтовки Би-7-2. Лидеры конкурса "Верный друг", которые определятся после прохождения еще трех этапов, будут представлять Россию на Армейских международных игр-2017, которые пройдут с 29 июля по 12 августа. Соперниками российских военных и их собак станут кинологи из Ирана, Египта, Узбекистана и Белоруссии.