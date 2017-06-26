Воронежский авиазавод отрицает планы остановить производство Ан-148
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Первый полет очередного (шестого) построенного для Министерства обороны России на ОАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" самолета Ан-148-100Е (серийный номер 43-04, регистрационный номер RA-61725). 23.04.2015
Источник: Cергей Пугачев / russianplanes.net
Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО) сообщило, что изменения содержания контракта на строительство самолетов Ан-148 не было. "Будет ли продолжен выпуск Ан-148, зависит от того, будут ли на самолет данного типа заказчики или нет",- приводит "Вести.Воронеж" сообщение компании.
О том, что Россия прекратит производство ближнемагистрального самолета Ан-148 после того, как завершит строительство последних двух машин, ранее заявил источник агентства "РИА Новости".
Прошлым летом сообщалось, что производство Ан-148 в России могут свернуть с 1 января 2018 года, при этом перед остановкой производства воронежский авиазавод должен будет исполнить существующие обязательства по уже подписанным контрактам с Минобороны. В феврале прошлого года стало известно, что Минобороны планирует закупить партию Ан-148 на замену старых Ту-154 и Ту-134.
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26.06.2017
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