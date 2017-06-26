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В войска начнет поступать новый противогаз с уникальными характеристиками, не имеющими мировых аналогов

27.06.2017 ЦАМТО 149 0
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Войска РХБЗ
Войска РХБЗ России
Источник: defence.ru

ЦАМТО, 26 июня. В настоящее время ведется разработка, закупка и поставка в войска новых образцов средств индивидуальной защиты органов дыхания и средств защиты кожи, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майор Игорь Кириллов.

Ниже цитирование И.Кириллова приведено в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

"Сегодня в войсках имеется 3 основных типа общевойсковых фильтрующих противогазов (ПМК, ПМК-2, ПМК-3), которые по ряду эксплуатационных характеристик не в полной мере удовлетворяют современным требованиям", – пояснил И.Кириллов.

В июне завершена разработка и принят на снабжение новый противогаз ПМК-4, который полностью интегрирован в состав как существующих комплектов индивидуальной экипировки, таких как "Ратник-2", так и может быть адаптирован под разрабатываемые варианты индивидуальной экипировки.

По словам И.Кириллова, в новом противогазе реализованы все лучшие технические решения, применяемые в мировой практике создания средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Шлем-маска противогаза, изготовленная из синтетического бутилкаучука и силикона отечественного производства, обеспечивает комплексную защиту и по эластичности превосходит шлем-маски лучших образцов зарубежного производства.

По комплексному показателю технический уровень противогаза ПМК-4 не уступает лучшим зарубежным аналогам, а по основным защитным и эксплуатационным характеристикам превосходит их в 1,5-2 раза.

"Первую "пилотную" партию ПМК-4 мы планируем закупить уже летом 2017 года. В первую очередь, противогазами нового поколения будут обеспечиваться войска РХБ защиты, Воздушно-десантные войска, разведывательные соединения Сухопутных войск, а также Силы специальных операций", – сообщил И.Кириллов.

Разработчики противогаза (ОАО "АРТИ-завод" (г.Тамбов) не останавливаются на достигнутом. В настоящее время предприятием проводятся работы по уменьшению массо-габаритных характеристик фильтрующе-поглощающих коробок противогаза с одновременным повышением их эксплуатационных и защитных характеристик.

"Технические решения, реализованные в противогазе ПМК-4, будут использованы при разработке противогаза в интересах Арктической группировки войск. В новом противогазе будут проработаны вопросы сочетаемости нового противогаза с зимними комплектами боевой экипировки военнослужащих, а также особенности его эксплуатации в условиях крайнего Севера", – подытожил И.Кириллов.
26.06.2017
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Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика

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