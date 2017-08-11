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Ратник в противогазе

11.08.2017 Российская газета 595 1
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Игорь Кириллов
Игорь Кириллов
Источник: Newstes.ru

Войска получают новые средства защиты

Армию начали оснащать новыми фильтрующими противогазами ПМК-4. Об этом сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов. По словам генерала, первая партия усовершенствованных средств индивидуальной защиты военнослужащих поступила в воинские части в августе.


В отличие от других типов противогазов, эта новинка полностью интегрирована в комплект боевой экипировки "Ратник-2" и может использоваться с более продвинутой версией амуниции солдата XXI века. Как утверждает Кириллов, по защитным характеристикам и удобству эксплуатации ПМК-4 превосходит отечественные и зарубежные аналоги. Новый противогаз удобнее и легче их. На его защитной маске увеличены углы обзора, ее можно использовать со средствами коррекции зрения. Если в трудную минуту комплект окажется под рукой человека в очках, ему перед натягиванием на лицо противогаза не придется снимать свои "линзы". Преодолевать зараженную местность так будет гораздо легче.


Генерал рассказал, что шлем-маска ПМК-4 изготовлена из синтетического бутил-каучука и силикона отечественного производства. Она обеспечивает комплексную защиту и по эластичности превосходит лучшие иностранные аналоги. По комплексному показателю технический уровень нового российского противогаза также не уступает зарубежным. А по основным защитным и эксплуатационным характеристикам выше их в 1,5-2 раза.


Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты добавил, что технические решения, реализованные в ПМК-4, используют при разработке противогаза для Арктической группировки войск. Этот северный вариант конструкторы сделают морозоустойчивым и унифицируют его с зимними комплектами боевой экипировки военнослужащих.


Перспективные разработки в данной области Кириллов связывает с созданием принципиально нового комплексного средства защиты модульного типа. Оно будет представлять собой интегрированную систему, предохраняющую человека от воздействия химических и термических поражающих факторов. "По существу противогаз будет совмещен с бронешлемом", - отметил генерал. Кириллов также напомнил, что его войска первыми в Вооруженных силах России стали применять робототехнические комплексы. Речь, в частности, идет о мобильном "Разнобое" и дистанционно управляемом роботе радиационной и химической разведки "Берлога".


Юрий Гаврилов
08.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
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Страны
Россия
Продукция
ПМК-4
Ратник БЭВ
Проекты
Арктика

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